https://crimea.ria.ru/20240722/ekhal-v-taksi-na-rukakh-u-materi-v-dtp-v-sevastopole-ranen-grudnoy-rebenok-1139053487.html

Ехал в такси на руках у матери: в ДТП в Севастополе ранен грудной ребенок

Ехал в такси на руках у матери: в ДТП в Севастополе ранен грудной ребенок - РИА Новости Крым, 22.07.2024

Ехал в такси на руках у матери: в ДТП в Севастополе ранен грудной ребенок

В Севастополе по вине таксиста в аварии пострадал восьмимесячный ребенок, который в момент ДТП находился на руках у матери без удерживающего устройства. Об этом РИА Новости Крым, 22.07.2024

2024-07-22T17:26

2024-07-22T17:26

2024-07-22T17:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе по вине таксиста в аварии пострадал восьмимесячный ребенок, который в момент ДТП находился на руках у матери без удерживающего устройства. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.ДТП произошло в понедельник днем на улице Комбата Неустроева. Водитель автомобиля Volkswagen, который осуществлял услуги такси, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с впереди движущимся в попутном направлении Suzuki.В отношении автовладельца составлен административный протокол за нарушение действующих правил перевозки пассажиров.В воскресенье пресс-служба Госавтоинспекции Крыма сообщала, что под Судаком в аварии с участием BMW и Volkswagen пострадал 8-летнй ребенок. В этот же день два человека погибли и трое получили травмы при столкновении микроавтобуса Opel Vivaro с припаркованным на обочине автомобилем Scania.Читайте также на РИА Новости Крым:На дорогах Крыма за неделю погибли 4 и ранены 37 человекТрое детей пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на КубаниТрое детей пострадали при столкновении иномарки с деревом в Крыму

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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