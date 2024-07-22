Рейтинг@Mail.ru
Ехал в такси на руках у матери: в ДТП в Севастополе ранен грудной ребенок - РИА Новости Крым, 22.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20240722/ekhal-v-taksi-na-rukakh-u-materi-v-dtp-v-sevastopole-ranen-grudnoy-rebenok-1139053487.html
Ехал в такси на руках у матери: в ДТП в Севастополе ранен грудной ребенок
Ехал в такси на руках у матери: в ДТП в Севастополе ранен грудной ребенок - РИА Новости Крым, 22.07.2024
Ехал в такси на руках у матери: в ДТП в Севастополе ранен грудной ребенок
В Севастополе по вине таксиста в аварии пострадал восьмимесячный ребенок, который в момент ДТП находился на руках у матери без удерживающего устройства. Об этом РИА Новости Крым, 22.07.2024
2024-07-22T17:26
2024-07-22T17:26
ситуация на дорогах крыма
севастополь
происшествия
дтп
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
такси
новости крыма
умвд россии по севастополю
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/16/1139053363_0:56:1076:661_1920x0_80_0_0_d85f1d7dabf8b07ca77d65fe05897bff.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе по вине таксиста в аварии пострадал восьмимесячный ребенок, который в момент ДТП находился на руках у матери без удерживающего устройства. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.ДТП произошло в понедельник днем на улице Комбата Неустроева. Водитель автомобиля Volkswagen, который осуществлял услуги такси, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с впереди движущимся в попутном направлении Suzuki.В отношении автовладельца составлен административный протокол за нарушение действующих правил перевозки пассажиров.В воскресенье пресс-служба Госавтоинспекции Крыма сообщала, что под Судаком в аварии с участием BMW и Volkswagen пострадал 8-летнй ребенок. В этот же день два человека погибли и трое получили травмы при столкновении микроавтобуса Opel Vivaro с припаркованным на обочине автомобилем Scania.Читайте также на РИА Новости Крым:На дорогах Крыма за неделю погибли 4 и ранены 37 человекТрое детей пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на КубаниТрое детей пострадали при столкновении иномарки с деревом в Крыму
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/16/1139053363_68:0:949:661_1920x0_80_0_0_e9068b4c5972b87e4d0f3d2529e193c2.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, происшествия, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, такси, новости крыма, умвд россии по севастополю
Ехал в такси на руках у матери: в ДТП в Севастополе ранен грудной ребенок

Восьмимесячный пассажир такси пострадал в столкновении двух авто в Севастополе

17:26 22.07.2024
 
© Полиция СевастополяВ Севастополе в аварии с машиной такси ранен 8-месячный пассажир
В Севастополе в аварии с машиной такси ранен 8-месячный пассажир
© Полиция Севастополя
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе по вине таксиста в аварии пострадал восьмимесячный ребенок, который в момент ДТП находился на руках у матери без удерживающего устройства. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.
ДТП произошло в понедельник днем на улице Комбата Неустроева. Водитель автомобиля Volkswagen, который осуществлял услуги такси, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с впереди движущимся в попутном направлении Suzuki.
"В результате ДТП различные травмы получил несовершеннолетний пассажир автомобиля Volkswagen, который перевозился на руках матери на заднем пассажирском сиденье без детского удерживающего устройства", - говорится в сообщении.
В отношении автовладельца составлен административный протокол за нарушение действующих правил перевозки пассажиров.
В воскресенье пресс-служба Госавтоинспекции Крыма сообщала, что под Судаком в аварии с участием BMW и Volkswagen пострадал 8-летнй ребенок. В этот же день два человека погибли и трое получили травмы при столкновении микроавтобуса Opel Vivaro с припаркованным на обочине автомобилем Scania.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На дорогах Крыма за неделю погибли 4 и ранены 37 человек
Трое детей пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на Кубани
Трое детей пострадали при столкновении иномарки с деревом в Крыму
 
Ситуация на дорогах КрымаСевастопольПроисшествияДТПСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПДТП в Крыму и СевастополеТаксиНовости КрымаУМВД России по Севастополю
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:00В Симферополе ликвидировали открытое горение на территории ТЦ
17:33Газовый баллон взорвался в Крыму – из-под завалов дома спасены трое
17:26Ехал в такси на руках у матери: в ДТП в Севастополе ранен грудной ребенок
17:09Двое детей ранены при атаке ВСУ на село в Белгородской области
17:01В Феодосии остановят насосы – жители 50 улиц на сутки останутся без воды
16:50Смертельный квест в Махачкале – задержан 18-летий аниматор
16:30Пожар на территории ТЦ в Симферополе – эвакуированы 70 человек
16:16Ситуация у Крымского моста – актуальные данные по пробкам и ожиданию
16:11В Севастополе собаки напали на женщину - возбуждено дело
15:53В Крыму житель села украл автомат со жвачками ради любимой
15:33"Искандер-М" уничтожил ангар с HIMARS в Николаевской области – видео
15:07Горят "Леопарды" и "Крабы" - ВСУ потеряли еще почти 2 тысячи боевиков
14:55Дрон взорвался у окна соцобъекта в Грайвороне – ранена женщина
14:45Шансы на президентство: куда Харрис может завести США
14:34Российская ПВО уничтожила 3 американские ракеты ATACMS и 163 беспилотника
14:20В Севастополе закрывают леса - где оставят доступ к местам отдыха
14:10Донецк обстреляли ракетами HIMARS – есть погибшая и раненые
14:03Песков назвал приоритетные цели России и оценил отношения с США
13:55В Севастополе утонул пожилой турист из Петербурга
13:52Радиолокационные станции контрбатарейной борьбы США разбиты в Донбассе
Лента новостейМолния