https://crimea.ria.ru/20240406/kosmonavty-s-mks-prizemlilis-v-kazakhstane-1136327723.html

Космонавты с МКС приземлились в Казахстане

Космонавты с МКС приземлились в Казахстане - РИА Новости Крым, 06.04.2024

Космонавты с МКС приземлились в Казахстане

Спускаемый аппарат пилотируемого корабля "Союз МС-24" с международным экипажем космонавтов приземлился в городе Жезказган в Казахстане. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 06.04.2024

2024-04-06T11:33

2024-04-06T11:33

2024-04-06T11:41

роскосмос

космос

мкс

новости

казахстан

наса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/06/1136327611_34:0:1126:614_1920x0_80_0_0_0cbf06d19364f58c0d4db48d0dd93c31.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Спускаемый аппарат пилотируемого корабля "Союз МС-24" с международным экипажем космонавтов приземлился в городе Жезказган в Казахстане. Об этом сообщает Роскосмос.По информации госкорпорации, на борту корабля находились участники 21-й экспедиции посещения Международной космической станции: космонавт Роскосмоса Олег Новицкий, участница космического полета из Республики Беларусь Марина Василевская и участник 70-й длительной экспедиции астронавт NASA Лорал О’Хара."Олег Новицкий и Марина Василевская провели на орбите 14 суток, Лорал О’Хара — 204. За четыре космических полета Олег Новицкий набрал в сумме 545 суток. У Марины Василевской и Лорал О’Хары завершились первые в их карьерах космические полеты", - уточняют в Роскосмосе.Полет на МКС продолжает экипаж 71-й длительной экспедиции. В его составе космонавты Роскосмоса Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, а также астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс и Трейси Дайсон."Союз МС-24" "отработал" в космосе 204 дня. Он стал уже пятым кораблем в рамках соглашения Роскосмоса и НАСА о перекрестных полетах. Оно предполагает, что в экипаже российского корабля на МКС отправляется один американский астронавт, а в экипаж американского входит один российский космонавт, чтобы в случае непредвиденных ситуаций ни российский, ни американский сегменты станции не остались пустыми.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крым покорял космосПолет на Луну: впервые в современной истории РоссииНа орбиту выведен новый спутник для исследования ресурсов Земли

космос

казахстан

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскосмос, космос, мкс, новости, казахстан, наса