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Космонавты с МКС приземлились в Казахстане
Космонавты с МКС приземлились в Казахстане - РИА Новости Крым, 06.04.2024
Космонавты с МКС приземлились в Казахстане
Спускаемый аппарат пилотируемого корабля "Союз МС-24" с международным экипажем космонавтов приземлился в городе Жезказган в Казахстане. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 06.04.2024
2024-04-06T11:33
2024-04-06T11:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Спускаемый аппарат пилотируемого корабля "Союз МС-24" с международным экипажем космонавтов приземлился в городе Жезказган в Казахстане. Об этом сообщает Роскосмос.По информации госкорпорации, на борту корабля находились участники 21-й экспедиции посещения Международной космической станции: космонавт Роскосмоса Олег Новицкий, участница космического полета из Республики Беларусь Марина Василевская и участник 70-й длительной экспедиции астронавт NASA Лорал О’Хара."Олег Новицкий и Марина Василевская провели на орбите 14 суток, Лорал О’Хара — 204. За четыре космических полета Олег Новицкий набрал в сумме 545 суток. У Марины Василевской и Лорал О’Хары завершились первые в их карьерах космические полеты", - уточняют в Роскосмосе.Полет на МКС продолжает экипаж 71-й длительной экспедиции. В его составе космонавты Роскосмоса Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, а также астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс и Трейси Дайсон."Союз МС-24" "отработал" в космосе 204 дня. Он стал уже пятым кораблем в рамках соглашения Роскосмоса и НАСА о перекрестных полетах. Оно предполагает, что в экипаже российского корабля на МКС отправляется один американский астронавт, а в экипаж американского входит один российский космонавт, чтобы в случае непредвиденных ситуаций ни российский, ни американский сегменты станции не остались пустыми.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крым покорял космосПолет на Луну: впервые в современной истории РоссииНа орбиту выведен новый спутник для исследования ресурсов Земли
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роскосмос, космос, мкс, новости, казахстан, наса
Космонавты с МКС приземлились в Казахстане
Международный экипаж космонавтов приземлился в городе Жезказган в Казахстане
11:33 06.04.2024 (обновлено: 11:41 06.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Спускаемый аппарат пилотируемого корабля "Союз МС-24" с международным экипажем космонавтов приземлился в городе Жезказган в Казахстане. Об этом сообщает Роскосмос.
"Ранее корабль отстыковался от малого исследовательского модуля "Рассвет" российского сегмента МКС. Его сведение с орбиты и спуск на Землю прошли в штатном режиме", - говорится в сообщении на сайте Роскосмоса.
По информации госкорпорации, на борту корабля находились участники 21-й экспедиции посещения Международной космической станции: космонавт Роскосмоса Олег Новицкий, участница космического полета из Республики Беларусь Марина Василевская и участник 70-й длительной экспедиции астронавт NASA Лорал О’Хара.
"Олег Новицкий и Марина Василевская провели на орбите 14 суток, Лорал О’Хара — 204. За четыре космических полета Олег Новицкий набрал в сумме 545 суток. У Марины Василевской и Лорал О’Хары завершились первые в их карьерах космические полеты", - уточняют в Роскосмосе.
Полет на МКС продолжает экипаж 71-й длительной экспедиции. В его составе космонавты Роскосмоса Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, а также астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс и Трейси Дайсон.
"Союз МС-24" "отработал" в космосе 204 дня. Он стал уже пятым кораблем в рамках соглашения Роскосмоса и НАСА о перекрестных полетах. Оно предполагает, что в экипаже российского корабля на МКС отправляется один американский астронавт, а в экипаж американского входит один российский космонавт, чтобы в случае непредвиденных ситуаций ни российский, ни американский сегменты станции не остались пустыми.
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