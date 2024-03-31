https://crimea.ria.ru/20240331/na-orbitu-vyveden-novyy-sputnik-dlya-issledovaniya-resursov-zemli-1136167338.html

На орбиту выведен новый спутник для исследования ресурсов Земли

На орбиту выведен новый спутник для исследования ресурсов Земли - РИА Новости Крым, 31.03.2024

На орбиту выведен новый спутник для исследования ресурсов Земли

Новый спутник "Ресурс-П" № 4 отправился на орбиту для наблюдения за планетой, об этом в воскресенье сообщили в Роскосмосе. РИА Новости Крым, 31.03.2024

2024-03-31T12:53

2024-03-31T12:53

2024-03-31T13:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Новый спутник "Ресурс-П" № 4 отправился на орбиту для наблюдения за планетой, об этом в воскресенье сообщили в Роскосмосе.В 12:36:45 (мск) "Союз-2.1б" с космическим аппаратом дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" № 4 взлетел с Байконура."Выведение спутника на заданную орбиту и его отделение от третьей ступени – штатно!" подчеркнули в "Роскосмосе".В минувшую субботу ракета "Союз-2.1а" вывела на околоземную орбиту корабль "Союз МС-25" с первой участницей космического полета из Белоруссии Мариной Василевской, россиянином Олегом Новицким и американкой Трейси Дайсон.Читайте также на РИА Новости Крым:"Поехали!": как Гагарин покорял космосРоссия запустила в космос "Метеор" и 18 спутниковПляжи Крыма и реки Черноморско-Азовского бассейна будут мониторить с МКС

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскосмос, наука и технологии, байконур, новости, космос, земля, исследования, россия