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На орбиту выведен новый спутник для исследования ресурсов Земли - РИА Новости Крым, 31.03.2024
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На орбиту выведен новый спутник для исследования ресурсов Земли
На орбиту выведен новый спутник для исследования ресурсов Земли - РИА Новости Крым, 31.03.2024
На орбиту выведен новый спутник для исследования ресурсов Земли
Новый спутник "Ресурс-П" № 4 отправился на орбиту для наблюдения за планетой, об этом в воскресенье сообщили в Роскосмосе. РИА Новости Крым, 31.03.2024
2024-03-31T12:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Новый спутник "Ресурс-П" № 4 отправился на орбиту для наблюдения за планетой, об этом в воскресенье сообщили в Роскосмосе.В 12:36:45 (мск) "Союз-2.1б" с космическим аппаратом дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" № 4 взлетел с Байконура."Выведение спутника на заданную орбиту и его отделение от третьей ступени – штатно!" подчеркнули в "Роскосмосе".В минувшую субботу ракета "Союз-2.1а" вывела на околоземную орбиту корабль "Союз МС-25" с первой участницей космического полета из Белоруссии Мариной Василевской, россиянином Олегом Новицким и американкой Трейси Дайсон.Читайте также на РИА Новости Крым:"Поехали!": как Гагарин покорял космосРоссия запустила в космос "Метеор" и 18 спутниковПляжи Крыма и реки Черноморско-Азовского бассейна будут мониторить с МКС
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роскосмос, наука и технологии, байконур, новости, космос, земля, исследования, россия
На орбиту выведен новый спутник для исследования ресурсов Земли

Роскосмос: новый спутник "Ресурс-П" № 4 отправился на орбиту для наблюдения за планетой

12:53 31.03.2024 (обновлено: 13:01 31.03.2024)
 
© Скриншот видеоРоскосмос: новый спутник "Ресурс-П" № 4 отправился на орбиту для наблюдения за планетой
Роскосмос: новый спутник Ресурс-П № 4 отправился на орбиту для наблюдения за планетой
© Скриншот видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Новый спутник "Ресурс-П" № 4 отправился на орбиту для наблюдения за планетой, об этом в воскресенье сообщили в Роскосмосе.
"Сегодня на орбиту отправляется новый спутник – "Ресурс-П" № 4. Он будет наблюдать за нашей планетой – исследовать природные ресурсы, контролировать загрязнение окружающей среды, искать месторождение полезных ископаемых, оценивать состояние ледовой обстановки, мониторить ЧС", – говорится в официальном Telegram-канале Госкорпорации.
В 12:36:45 (мск) "Союз-2.1б" с космическим аппаратом дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" № 4 взлетел с Байконура.
"Выведение спутника на заданную орбиту и его отделение от третьей ступени – штатно!" подчеркнули в "Роскосмосе".
В минувшую субботу ракета "Союз-2.1а" вывела на околоземную орбиту корабль "Союз МС-25" с первой участницей космического полета из Белоруссии Мариной Василевской, россиянином Олегом Новицким и американкой Трейси Дайсон.
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