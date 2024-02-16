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Пляжи Крыма и реки Черноморско-Азовского бассейна будут мониторить с МКС
Пляжи Крыма и реки Черноморско-Азовского бассейна будут мониторить с МКС - РИА Новости Крым, 16.02.2024
Пляжи Крыма и реки Черноморско-Азовского бассейна будут мониторить с МКС
Крымские ученые планируют проводить мониторинг сбросов рек Черноморско-Азовского региона, пляжей крымского полуострова и ряда проблемных водных объектов при... РИА Новости Крым, 16.02.2024
2024-02-16T20:47
2024-02-16T20:47
2024-02-16T21:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Крымские ученые планируют проводить мониторинг сбросов рек Черноморско-Азовского региона, пляжей крымского полуострова и ряда проблемных водных объектов при помощи космических спутников и оборудования международной космической станции. Об этом в пресс-центе РИА Новости Крым сообщил замдиректора Морского гидрофизического института РАН Антон Георга-Копулос.Особо перспективным направлением являются совместные проекты с несколькими предприятиями, входящими в состав госкорпорации "Роскосмос". В частности, речь идет о включение института в международную программу экологического мониторинга мирового океана, которая сейчас реализуется в том числе с использованием космических спутников. Переговоры с "Роскосмосом" и предприятиями-участниками проекта находятся в завершающей стадии, отметил ученый.Также планируется отслеживать состояния побережья Крымского полуострова. При этом особое внимание будет уделяться состоянию Бакальской косы, которая, по словам ученого, "трансформировалась в остров" и продолжает изменяться."Хотим задействовать не только спутниковый сегмент, но и российский сегмент МКС с тем, чтобы попытаться дать еще более точные прогнозы развития ситуации с Бакальским "островом", – уточнил ученый.Аналогичные прогнозы потребуются и для других критических точек полуострова. Это мониторинг и построение прогнозов изменения береговой линии и пляжей. Еще одно направление – мониторинг озера Сиваш.Антон Георга-Копулос напомнил, что водная блокада привела к откату гидрохимического состояния водоема к тому, который был до строительства Северо-Крымского канала.Ранее ученые Института биологии южных морей рекомендовали использовать в сельском хозяйстве и аквакультуре водоросль Cladophora, которая в изобилии произрастает в крымских водоемах, например, в заливе Сиваш.Читайте также на РИА Новости Крым:В уникальном озере Сасык-Сиваш из-за шторма снизилась соленостьВ Крыму стало больше розовых фламингоПахнет фиалками и солнцем: в Крыму началась уборка розовой морской соли
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Пляжи Крыма и реки Черноморско-Азовского бассейна будут мониторить с МКС
Крымские ученые и Роскосмос будут мониторить реки Черноморско-Азовского региона
20:47 16.02.2024 (обновлено: 21:09 16.02.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым.
Крымские ученые планируют проводить мониторинг сбросов рек Черноморско-Азовского региона, пляжей крымского полуострова и ряда проблемных водных объектов при помощи космических спутников и оборудования международной космической станции. Об этом в пресс-центе РИА Новости Крым
сообщил замдиректора Морского гидрофизического института РАН Антон Георга-Копулос.
Особо перспективным направлением являются совместные проекты с несколькими предприятиями, входящими в состав госкорпорации "Роскосмос". В частности, речь идет о включение института в международную программу экологического мониторинга мирового океана, которая сейчас реализуется в том числе с использованием космических спутников. Переговоры с "Роскосмосом" и предприятиями-участниками проекта находятся в завершающей стадии, отметил ученый.
"Первоначальная задача – попробовать использовать российские ресурсы международной космической станции для оперативного периодического мониторинга экологического состояния устьев и сбросов рек Дон, Днепр и Дунай как основных загрязнителей Черноморо-Азовского региона", – сказал Георга-Копулос.
Также планируется отслеживать состояния побережья Крымского полуострова. При этом особое внимание будет уделяться состоянию Бакальской косы, которая, по словам ученого, "трансформировалась в остров" и продолжает изменяться.
"Хотим задействовать не только спутниковый сегмент, но и российский сегмент МКС с тем, чтобы попытаться дать еще более точные прогнозы развития ситуации с Бакальским "островом", – уточнил ученый.
Аналогичные прогнозы потребуются и для других критических точек полуострова. Это мониторинг и построение прогнозов изменения береговой линии и пляжей. Еще одно направление – мониторинг озера Сиваш.
Антон Георга-Копулос напомнил, что водная блокада привела к откату гидрохимического состояния водоема к тому, который был до строительства Северо-Крымского канала.
"Все это привело к экологической катастрофе и гибели многих десятков тысяч перелетных птиц, которые регулярно пролетали через Сиваш. Естественно, существующая гидрохимическая обстановка требует постоянного мониторинга по различным аспектам. И спутниковые методы мониторинга играют колоссальную роль в том, чтобы отлеживать состояние озера, в том числе вопросы цветения водорослей и другие аспекты", – резюмировал ученый.
Ранее ученые Института биологии южных морей рекомендовали
использовать в сельском хозяйстве и аквакультуре водоросль Cladophora, которая в изобилии произрастает в крымских водоемах, например, в заливе Сиваш.
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