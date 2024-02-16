https://crimea.ria.ru/20240216/plyazhi-kryma-reki-chernomorsko-azovskogo-basseyna-i-budut-monitorit-s-mks-1135003662.html

Пляжи Крыма и реки Черноморско-Азовского бассейна будут мониторить с МКС

Пляжи Крыма и реки Черноморско-Азовского бассейна будут мониторить с МКС - РИА Новости Крым, 16.02.2024

Пляжи Крыма и реки Черноморско-Азовского бассейна будут мониторить с МКС

Крымские ученые планируют проводить мониторинг сбросов рек Черноморско-Азовского региона, пляжей крымского полуострова и ряда проблемных водных объектов при... РИА Новости Крым, 16.02.2024

2024-02-16T20:47

2024-02-16T20:47

2024-02-16T21:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Крымские ученые планируют проводить мониторинг сбросов рек Черноморско-Азовского региона, пляжей крымского полуострова и ряда проблемных водных объектов при помощи космических спутников и оборудования международной космической станции. Об этом в пресс-центе РИА Новости Крым сообщил замдиректора Морского гидрофизического института РАН Антон Георга-Копулос.Особо перспективным направлением являются совместные проекты с несколькими предприятиями, входящими в состав госкорпорации "Роскосмос". В частности, речь идет о включение института в международную программу экологического мониторинга мирового океана, которая сейчас реализуется в том числе с использованием космических спутников. Переговоры с "Роскосмосом" и предприятиями-участниками проекта находятся в завершающей стадии, отметил ученый.Также планируется отслеживать состояния побережья Крымского полуострова. При этом особое внимание будет уделяться состоянию Бакальской косы, которая, по словам ученого, "трансформировалась в остров" и продолжает изменяться."Хотим задействовать не только спутниковый сегмент, но и российский сегмент МКС с тем, чтобы попытаться дать еще более точные прогнозы развития ситуации с Бакальским "островом", – уточнил ученый.Аналогичные прогнозы потребуются и для других критических точек полуострова. Это мониторинг и построение прогнозов изменения береговой линии и пляжей. Еще одно направление – мониторинг озера Сиваш.Антон Георга-Копулос напомнил, что водная блокада привела к откату гидрохимического состояния водоема к тому, который был до строительства Северо-Крымского канала.Ранее ученые Института биологии южных морей рекомендовали использовать в сельском хозяйстве и аквакультуре водоросль Cladophora, которая в изобилии произрастает в крымских водоемах, например, в заливе Сиваш.Читайте также на РИА Новости Крым:В уникальном озере Сасык-Сиваш из-за шторма снизилась соленостьВ Крыму стало больше розовых фламингоПахнет фиалками и солнцем: в Крыму началась уборка розовой морской соли

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