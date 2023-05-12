https://crimea.ria.ru/20230512/kak-vodorosli-iz-sivasha-pomogut-snizit-parnikovyy-effekt-1128693135.html

Как водоросли из Сиваша помогут снизить парниковый эффект

Как водоросли из Сиваша помогут снизить парниковый эффект - РИА Новости Крым, 12.05.2023

Как водоросли из Сиваша помогут снизить парниковый эффект

Ученые Института биологии южных морей рекомендуют использовать в сельском хозяйстве и аквакультуре водоросль Cladophora, которая в изобилии произрастает в... РИА Новости Крым, 12.05.2023

2023-05-12T21:13

2023-05-12T21:13

2023-05-12T21:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Ученые Института биологии южных морей рекомендуют использовать в сельском хозяйстве и аквакультуре водоросль Cladophora, которая в изобилии произрастает в крымских водоемах, например, в заливе Сиваш. Она может использоваться по-разному: в качестве удобрений (биоуголь, компост, сухой порошок водорослей, экстракты) и стимуляторов роста растений, а также в рационе домашних птиц и скота, сообщила РИА Новости Крым руководитель Лаборатории экстремальных экосистем ФИЦ ИнБЮМ, доктор биологических наук Елена Ануфриева.По словам доктора биологических наук, использование кладофоры в качестве удобрений уменьшит расход пресной воды и потребность в пахотных землях, а добавление ее в корма жвачных животных снизит продукцию метана. Именно этот газ в большей мере способствует возникновению парникового эффекта."В среднем одна корова выделяет 20 граммов метана на килограмм сухого вещества в корме. То есть, если пересчитать на эквивалентный парниковый эффект, — 560 граммов углекислого газа. За день корова, съедая 12–14 кг корма (в пересчете на сухое вещество), выделяет под 7 кг такого, эквивалентного, углекислого газа, или 2,5 тонны в год. На Земле полтора миллиарда коров ежегодно поставляют в атмосферу количество метана, эквивалентное 3–4 Гт углекислого газа, или 10% от всех антропогенных выбросов, связанных со сжиганием ископаемого топлива", - сообщает пресс-служба ФИЦ ИнБЮМ.Добавление кладофоры в пищу жвачных животных может сократить выброс метана на 20-60%, в зависимости от объема добавки, уточняют ученые.Изучением этой водоросли ученые ФИЦ ИнБЮМ занимаются уже много лет. Результаты их научной работы были недавно опубликованы в престижном международном научном журнале "Science of the Total Environment"."Космополитные нитчатые зеленые водоросли Cladophora населяют тропические и полярные водоемы в широком диапазоне солености, от пресных до гиперсоленых, - объясняет соавтор статьи Елена Ануфриева. – Они имеют значительно более высокую продуктивность, чем наземные растения, и занимают обширные площади, создавая высокую концентрацию своей биомассы".В Крыму, по свидетельству ученых, есть огромные запасы этой ценной водоросли, которые можно и нужно использовать.Институт биологии южных морей занимается разнообразными научными исследованиями. В частности, после возобновления подачи воды в Северо-Крымский канал они постоянно следят за радиохемоэкологическим составом водных ресурсов и отбирают пробы орошаемой почвы. Результаты анализов дают ответы на многие вопросы, в том числе о возможности возобновления производства риса на полуострове. Руководитель отдела радиационной и химической биологии ФИЦ ИнБЮМ Наталья Мирзоева заявила, что после полноценного запуска канала крымские фермеры смогут начать выращивать экологически чистый рис без применения удобрений.Читайте также на РИА Новости Крым:У берегов Крыма обнаружены три района с метановыми "факелами"Вода из Северо-Крымского канала пригодна для полива и питьяНе только углекислый газ: из-за чего еще меняется климат в мире

https://crimea.ria.ru/20221225/chto-budet-s-klimatom-v-krymu-v-2023-godu-1126079118.html

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крым, севастополь, инбюм, экология, природа, елена ануфриева, парниковый эффект, общество, животные, наука в крыму: открытия и изобретения