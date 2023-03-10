https://crimea.ria.ru/20230310/ekologicheskiy-chistyy-ris-budut-vyraschivat-v-krymu-1127473706.html

Экологический чистый рис будут выращивать в Крыму

Экологический чистый рис будут выращивать в Крыму - РИА Новости Крым, 10.03.2023

Экологический чистый рис будут выращивать в Крыму

После запуска Северо-Крымского канала крымские фермеры смогут начать выращивать экологически чистый рис без применения удобрений. Об этом в пресс-центре РИА... РИА Новости Крым, 10.03.2023

2023-03-10T20:38

2023-03-10T20:38

2023-03-10T20:41

крым

сельское хозяйство

инбюм

новости крыма

новости

экономика

северо-крымский канал

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/11/1123254978_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b50fec4570034b848ae677def8fe56f0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. После запуска Северо-Крымского канала крымские фермеры смогут начать выращивать экологически чистый рис без применения удобрений. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявила руководитель отдела радиационной и химической биологии ФИЦ ИнБЮМ Наталья Мирзоева.По словам Мирзоевой, урожайность крымского риса с гектара в два-три раза превышает урожайность пшеницы. Кроме того, местные культуры значительно превосходят по качеству произведенный в Краснодарском крае рис.Восстановление подачи воды из Северо-Крымского канала позволило фермерам вернуться к производству этой культуры в Раздольненском, Красногвардейском и Красноперекопском районах. При этом спикер отметила, что площади посевов сократились в сравнении с 2014 годом: тогда площадь чеков достигала 13,5 тысяч гектаров, а сейчас только 600 гектаров. Но направление будет развиваться за счет воды из Северо-Крымского канала.Кроме того, именно воды СКК позволят сделать производство экологически чистым, заверила сотрудник института.В свою очередь и.о. ведущего научного сотрудника отдела радиационной и химической биологии ФИЦ ИнБЮМ Ольга Соловьева отметила, что рис – самая водозависимая культура из произрастающих на полуострове.Кроме того, и.о. ведущего научного сотрудника обратила внимание на необходимость соблюдения баланса между нуждами производства и влиянием на экологию."Крымский рис высококачественный и востребован потребителями. В этой связи производители стремятся наращивать площади чеков. При этом необходимо обратить внимание, чтобы с одной стороны рис был безопасен – для потребителя, – ред), с другой - минимизировать влияние его производства на окружающую среду", – подчеркнула Соловьева.Крымский рис уже поступил в продажу. По словам местных поваров, традиционно на полуострове выращивают такие сорта, как "Рапан", "Хазар" и "Флагман". Они хороши в приготовлении каш, супов, пудингов, запеканок, пирогов и роллов благодаря повышенному содержанию крахмала и клейкости.В прошлом году рисом засеяли 712,2 гектара на территории Красноперекопского, Нижнегорского и Раздольненского районов. Семена элитных сортов предоставил ФГБНУ "Федеральный научный центр риса". Спустя год рисоводы собирали семенной материал под урожай этого года. Параллельно сельхозпроизводители восстанавливают систему мелиорации, обновляют машинотракторный парк и привлекают молодых специалистов. В этом году аграрии планируют нарастить площади чеков до трех тысяч гектаров.Читайте также на РИА Новости Крым:Может ли Крым обеспечить себя элитными сортами семянРоссия может полностью заместить украинское зерно на мировом рынкеКак запуск Северо-Крымского канала отразился на урожае зерновых

https://crimea.ria.ru/20220921/kak-agrariyam-kryma-pomogayut-rastit-ris-1124563860.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сельское хозяйство, инбюм, новости крыма, новости, экономика, северо-крымский канал