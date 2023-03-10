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Экологический чистый рис будут выращивать в Крыму - РИА Новости Крым, 10.03.2023
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Экологический чистый рис будут выращивать в Крыму
Экологический чистый рис будут выращивать в Крыму - РИА Новости Крым, 10.03.2023
Экологический чистый рис будут выращивать в Крыму
После запуска Северо-Крымского канала крымские фермеры смогут начать выращивать экологически чистый рис без применения удобрений. Об этом в пресс-центре РИА... РИА Новости Крым, 10.03.2023
2023-03-10T20:38
2023-03-10T20:41
крым
сельское хозяйство
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северо-крымский канал
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. После запуска Северо-Крымского канала крымские фермеры смогут начать выращивать экологически чистый рис без применения удобрений. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявила руководитель отдела радиационной и химической биологии ФИЦ ИнБЮМ Наталья Мирзоева.По словам Мирзоевой, урожайность крымского риса с гектара в два-три раза превышает урожайность пшеницы. Кроме того, местные культуры значительно превосходят по качеству произведенный в Краснодарском крае рис.Восстановление подачи воды из Северо-Крымского канала позволило фермерам вернуться к производству этой культуры в Раздольненском, Красногвардейском и Красноперекопском районах. При этом спикер отметила, что площади посевов сократились в сравнении с 2014 годом: тогда площадь чеков достигала 13,5 тысяч гектаров, а сейчас только 600 гектаров. Но направление будет развиваться за счет воды из Северо-Крымского канала.Кроме того, именно воды СКК позволят сделать производство экологически чистым, заверила сотрудник института.В свою очередь и.о. ведущего научного сотрудника отдела радиационной и химической биологии ФИЦ ИнБЮМ Ольга Соловьева отметила, что рис – самая водозависимая культура из произрастающих на полуострове.Кроме того, и.о. ведущего научного сотрудника обратила внимание на необходимость соблюдения баланса между нуждами производства и влиянием на экологию."Крымский рис высококачественный и востребован потребителями. В этой связи производители стремятся наращивать площади чеков. При этом необходимо обратить внимание, чтобы с одной стороны рис был безопасен – для потребителя, – ред), с другой - минимизировать влияние его производства на окружающую среду", – подчеркнула Соловьева.Крымский рис уже поступил в продажу. По словам местных поваров, традиционно на полуострове выращивают такие сорта, как "Рапан", "Хазар" и "Флагман". Они хороши в приготовлении каш, супов, пудингов, запеканок, пирогов и роллов благодаря повышенному содержанию крахмала и клейкости.В прошлом году рисом засеяли 712,2 гектара на территории Красноперекопского, Нижнегорского и Раздольненского районов. Семена элитных сортов предоставил ФГБНУ "Федеральный научный центр риса". Спустя год рисоводы собирали семенной материал под урожай этого года. Параллельно сельхозпроизводители восстанавливают систему мелиорации, обновляют машинотракторный парк и привлекают молодых специалистов. В этом году аграрии планируют нарастить площади чеков до трех тысяч гектаров.Читайте также на РИА Новости Крым:Может ли Крым обеспечить себя элитными сортами семянРоссия может полностью заместить украинское зерно на мировом рынкеКак запуск Северо-Крымского канала отразился на урожае зерновых
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крым, сельское хозяйство, инбюм, новости крыма, новости, экономика, северо-крымский канал
Экологический чистый рис будут выращивать в Крыму

Экологически чистый рис без применения удобрений будут выращивать фермеры в Крыму

20:38 10.03.2023 (обновлено: 20:41 10.03.2023)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСбор урожая риса в Краснодарском крае
Сбор урожая риса в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. После запуска Северо-Крымского канала крымские фермеры смогут начать выращивать экологически чистый рис без применения удобрений. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявила руководитель отдела радиационной и химической биологии ФИЦ ИнБЮМ Наталья Мирзоева.
По словам Мирзоевой, урожайность крымского риса с гектара в два-три раза превышает урожайность пшеницы. Кроме того, местные культуры значительно превосходят по качеству произведенный в Краснодарском крае рис.
"Рис очень актуально выращивать именно в Крыму. Поскольку число солнечных жарких дней в году здесь достигает 150, он вызревает полностью и по качеству лучше краснодарского", – заявила руководитель отдела радиационной и химической биологии ФИЦ ИнБЮМ.
Восстановление подачи воды из Северо-Крымского канала позволило фермерам вернуться к производству этой культуры в Раздольненском, Красногвардейском и Красноперекопском районах. При этом спикер отметила, что площади посевов сократились в сравнении с 2014 годом: тогда площадь чеков достигала 13,5 тысяч гектаров, а сейчас только 600 гектаров. Но направление будет развиваться за счет воды из Северо-Крымского канала.
Кроме того, именно воды СКК позволят сделать производство экологически чистым, заверила сотрудник института.
"Рис в Крыму собираются выращивать без удобрений, а только с постепенным добавлением воды, которая будет являться поставщиком питательных веществ. Это позволит вырастить экологически чистый рис", – подчеркнула Мирзоева.
В свою очередь и.о. ведущего научного сотрудника отдела радиационной и химической биологии ФИЦ ИнБЮМ Ольга Соловьева отметила, что рис – самая водозависимая культура из произрастающих на полуострове.
Кроме того, и.о. ведущего научного сотрудника обратила внимание на необходимость соблюдения баланса между нуждами производства и влиянием на экологию.
"Крымский рис высококачественный и востребован потребителями. В этой связи производители стремятся наращивать площади чеков. При этом необходимо обратить внимание, чтобы с одной стороны рис был безопасен – для потребителя, – ред), с другой - минимизировать влияние его производства на окружающую среду", – подчеркнула Соловьева.
Крымский рис уже поступил в продажу. По словам местных поваров, традиционно на полуострове выращивают такие сорта, как "Рапан", "Хазар" и "Флагман". Они хороши в приготовлении каш, супов, пудингов, запеканок, пирогов и роллов благодаря повышенному содержанию крахмала и клейкости.
В прошлом году рисом засеяли 712,2 гектара на территории Красноперекопского, Нижнегорского и Раздольненского районов. Семена элитных сортов предоставил ФГБНУ "Федеральный научный центр риса". Спустя год рисоводы собирали семенной материал под урожай этого года. Параллельно сельхозпроизводители восстанавливают систему мелиорации, обновляют машинотракторный парк и привлекают молодых специалистов. В этом году аграрии планируют нарастить площади чеков до трех тысяч гектаров.
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