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Россия может полностью заместить украинское зерно на мировом рынке
Россия может полностью заместить украинское зерно на мировом рынке - РИА Новости Крым, 31.10.2022
Россия может полностью заместить украинское зерно на мировом рынке
Россия готова безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тыс. тонн зерна. О готовности полностью заместить украинское зерно на мировом рынке по приемлемым... РИА Новости Крым, 31.10.2022
2022-10-31T10:35
2022-10-31T10:35
2022-10-31T10:35
экономика
российская федерация (россия, рф)
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Россия готова безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тыс. тонн зерна. О готовности полностью заместить украинское зерно на мировом рынке по приемлемым ценам заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.По словам Патрушева, с учетом урожая нынешнего года Россия поставлять зерно по приемлемым ценам всем заинтересованным странам.Глава Минсельхоза уверен, что зерновая сделка "не только не решила проблемы нуждающихся стран, но и даже в каком-то смысле их усугубила".По оценке Минсельхоза, за три с небольшим месяца действия сделки нуждающие страны получили не более 500 тыс. тонн зерновых. Основной объем зерна беднейшие страны купили у Украины за свой счет.В России уже собрано 150 млн тонн зерна, а экспортный потенциал в текущем сезоне оценивается в более 50 млн тонн.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в 4:30 утра 29 октября на Севастополь была совершена массовая атака БПЛА.По данным Минобороны РФ, атаковавшие Севастополь беспилотники запустили в "зерновом коридоре".В результате Россия приостановила участие в зерновой сделке.В ответ Киев, Анкара и ООН согласовали движение 16 судов в Черном море.
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2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, российская федерация (россия, рф), в мире
Россия может полностью заместить украинское зерно на мировом рынке
Минсельхоз заявил о готовности России заместить все украинское зерно на мировом рынке
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Россия готова безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тыс. тонн зерна. О готовности полностью заместить украинское зерно на мировом рынке по приемлемым ценам заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.
"С учетом того, что Россия всегда была и остается надежным партнером и готова обеспечить мир необходимым объемом продовольствия, наша страна готова в ближайшие четыре месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тыс. тонн зерновых. В том числе, мы это будем делать с участием нашего надежного партнера – Турции", – сказал Патрушев в эфире "России 24" (ВГТРК).
По словам Патрушева, с учетом урожая нынешнего года Россия поставлять зерно по приемлемым ценам всем заинтересованным странам.
Глава Минсельхоза уверен, что зерновая сделка "не только не решила проблемы нуждающихся стран, но и даже в каком-то смысле их усугубила".
"Мы видим, куда направлялись суда из Украины, – это Италия, Испания, Нидерланды. По некоторым грузам, особенно по рапсу, по кукурузе, по соевым бобам доля стран ЕС составляет от 60% до 100%. То есть вовсе не те государства, которые реально испытывают острую потребность в продовольствии и ранее традиционно закупали украинскую продукцию", – сказал Дмитрий Патрушев.
По оценке Минсельхоза, за три с небольшим месяца действия сделки нуждающие страны получили не более 500 тыс. тонн зерновых. Основной объем зерна беднейшие страны купили у Украины за свой счет.
В России уже собрано 150 млн тонн зерна, а экспортный потенциал в текущем сезоне оценивается в более 50 млн тонн.
Как сообщал
сайт РИА Новости Крым, в 4:30 утра 29 октября на Севастополь была совершена массовая атака БПЛА.
По данным Минобороны РФ, атаковавшие Севастополь беспилотники запустили в "зерновом коридоре"
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