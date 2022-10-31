https://crimea.ria.ru/20221031/rossiya-mozhet-polnostyu-zamestit-ukrainskoe-zerno-na-mirovom-rynke-1125169040.html

Россия может полностью заместить украинское зерно на мировом рынке

Россия может полностью заместить украинское зерно на мировом рынке - РИА Новости Крым, 31.10.2022

Россия может полностью заместить украинское зерно на мировом рынке

Россия готова безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тыс. тонн зерна. О готовности полностью заместить украинское зерно на мировом рынке по приемлемым... РИА Новости Крым, 31.10.2022

2022-10-31T10:35

2022-10-31T10:35

2022-10-31T10:35

экономика

российская федерация (россия, рф)

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Россия готова безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тыс. тонн зерна. О готовности полностью заместить украинское зерно на мировом рынке по приемлемым ценам заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.По словам Патрушева, с учетом урожая нынешнего года Россия поставлять зерно по приемлемым ценам всем заинтересованным странам.Глава Минсельхоза уверен, что зерновая сделка "не только не решила проблемы нуждающихся стран, но и даже в каком-то смысле их усугубила".По оценке Минсельхоза, за три с небольшим месяца действия сделки нуждающие страны получили не более 500 тыс. тонн зерновых. Основной объем зерна беднейшие страны купили у Украины за свой счет.В России уже собрано 150 млн тонн зерна, а экспортный потенциал в текущем сезоне оценивается в более 50 млн тонн.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в 4:30 утра 29 октября на Севастополь была совершена массовая атака БПЛА.По данным Минобороны РФ, атаковавшие Севастополь беспилотники запустили в "зерновом коридоре".В результате Россия приостановила участие в зерновой сделке.В ответ Киев, Анкара и ООН согласовали движение 16 судов в Черном море.

российская федерация (россия, рф)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, российская федерация (россия, рф), в мире