https://crimea.ria.ru/20221029/rossiya-priostanavlivaet-uchastie-v-zernovoy-sdelke---minoborony-1125155385.html

Россия приостанавливает участие в зерновой сделке - Минобороны

Россия приостанавливает участие в зерновой сделке - Минобороны - РИА Новости Крым, 29.10.2022

Россия приостанавливает участие в зерновой сделке - Минобороны

в Севастополе, проведенного киевским режимом при участии специалистов Великобритании, заявили в субботу Министерство обороны РФ. РИА Новости Крым, 29.10.2022

2022-10-29T17:54

2022-10-29T17:54

2022-10-29T18:05

экономика

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. Российская сторона приостанавливает участие в зерновой сделке в связи с терактом против кораблей Черноморского флота в Севастополе, проведенного киевским режимом при участии специалистов Великобритании, заявили в субботу Министерство обороны РФ. В субботу, 29 октября, киевский режим совершил террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе с помощью беспилотных летательных аппаратов. По данным Минобороны РФ, всего в атаке были задействованы девять беспилотников и семь автономных морских беспилотных аппаратов. В результате принятых оперативных мер силами кораблей Черноморского флота все воздушные цели были уничтожены. Незначительное повреждение получили морской тральщик "Иван Голубец", а также боносетевое заграждение в бухте Южная. В Минобороны также отметили, что подвергшиеся террористической атаке корабли Черноморского флота задействованы в обеспечении безопасности "зернового коридора" в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов. В оборонном ведомстве также сообщили, что к теракту причастны специалисты ВМС Великобритании, базирующиеся в городе Очаков Николаевской области. К атаке БПЛА в Севастополе причастны британские военные – Минобороны>>22 июля в Стамбуле была совершена так называемая зерновая сделка. В ее рамках подписаны документы по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять ряд ограничений на экспорт российской продукции. Второй определяет алгоритм вывоза украинских сельхозтоваров из черноморских портов, подконтрольных Украине. При этом Москва регулярно заявляет о нарушении договоренностей со стороны западных стран. Так, президент РФ Владимир Путин заявил, что лишь 3% из всего вывезенного из портов Украины зерна поставлено в беднейшие страны, при этом треть поставок пришлась на страны Евросоюза.

https://crimea.ria.ru/20221029/ekspert-nazval-tsel-atak-ukrainskikh-bespilotnikov-v-sevastopole-1125151990.html

https://crimea.ria.ru/20221028/chto-poluchili-bedneyshie-strany-ot-zernovoy-sdelki---mid-rf-1125137226.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, министерство обороны рф