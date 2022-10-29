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Россия приостанавливает участие в зерновой сделке - Минобороны - РИА Новости Крым, 29.10.2022
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Россия приостанавливает участие в зерновой сделке - Минобороны
Россия приостанавливает участие в зерновой сделке - Минобороны - РИА Новости Крым, 29.10.2022
Россия приостанавливает участие в зерновой сделке - Минобороны
в Севастополе, проведенного киевским режимом при участии специалистов Великобритании, заявили в субботу Министерство обороны РФ. РИА Новости Крым, 29.10.2022
2022-10-29T17:54
2022-10-29T18:05
экономика
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. Российская сторона приостанавливает участие в зерновой сделке в связи с терактом против кораблей Черноморского флота в Севастополе, проведенного киевским режимом при участии специалистов Великобритании, заявили в субботу Министерство обороны РФ. В субботу, 29 октября, киевский режим совершил террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе с помощью беспилотных летательных аппаратов. По данным Минобороны РФ, всего в атаке были задействованы девять беспилотников и семь автономных морских беспилотных аппаратов. В результате принятых оперативных мер силами кораблей Черноморского флота все воздушные цели были уничтожены. Незначительное повреждение получили морской тральщик "Иван Голубец", а также боносетевое заграждение в бухте Южная. В Минобороны также отметили, что подвергшиеся террористической атаке корабли Черноморского флота задействованы в обеспечении безопасности "зернового коридора" в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов. В оборонном ведомстве также сообщили, что к теракту причастны специалисты ВМС Великобритании, базирующиеся в городе Очаков Николаевской области. К атаке БПЛА в Севастополе причастны британские военные – Минобороны&gt;&gt;22 июля в Стамбуле была совершена так называемая зерновая сделка. В ее рамках подписаны документы по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять ряд ограничений на экспорт российской продукции. Второй определяет алгоритм вывоза украинских сельхозтоваров из черноморских портов, подконтрольных Украине. При этом Москва регулярно заявляет о нарушении договоренностей со стороны западных стран. Так, президент РФ Владимир Путин заявил, что лишь 3% из всего вывезенного из портов Украины зерна поставлено в беднейшие страны, при этом треть поставок пришлась на страны Евросоюза.
https://crimea.ria.ru/20221029/ekspert-nazval-tsel-atak-ukrainskikh-bespilotnikov-v-sevastopole-1125151990.html
https://crimea.ria.ru/20221028/chto-poluchili-bedneyshie-strany-ot-zernovoy-sdelki---mid-rf-1125137226.html
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экономика, министерство обороны рф
Россия приостанавливает участие в зерновой сделке - Минобороны

Москва приостанавливает участие в зерновой сделке из-за теракта против кораблей ЧФ

17:54 29.10.2022 (обновлено: 18:05 29.10.2022)
 
© РИА Новости . Иван Родионов / Перейти в фотобанкСбор урожая зерновых в Херсонской области
Сбор урожая зерновых в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости . Иван Родионов
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. Российская сторона приостанавливает участие в зерновой сделке в связи с терактом против кораблей Черноморского флота в Севастополе, проведенного киевским режимом при участии специалистов Великобритании, заявили в субботу Министерство обороны РФ.
"С учетом проведенного 29 октября киевским режимом при участии специалистов Великобритании террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора", российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов", - говорится в заявлении ведомства.
В субботу, 29 октября, киевский режим совершил террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе с помощью беспилотных летательных аппаратов. По данным Минобороны РФ, всего в атаке были задействованы девять беспилотников и семь автономных морских беспилотных аппаратов. В результате принятых оперативных мер силами кораблей Черноморского флота все воздушные цели были уничтожены. Незначительное повреждение получили морской тральщик "Иван Голубец", а также боносетевое заграждение в бухте Южная.
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В Минобороны также отметили, что подвергшиеся террористической атаке корабли Черноморского флота задействованы в обеспечении безопасности "зернового коридора" в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов. В оборонном ведомстве также сообщили, что к теракту причастны специалисты ВМС Великобритании, базирующиеся в городе Очаков Николаевской области.
К атаке БПЛА в Севастополе причастны британские военные – Минобороны>>
22 июля в Стамбуле была совершена так называемая зерновая сделка. В ее рамках подписаны документы по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять ряд ограничений на экспорт российской продукции. Второй определяет алгоритм вывоза украинских сельхозтоваров из черноморских портов, подконтрольных Украине.
При этом Москва регулярно заявляет о нарушении договоренностей со стороны западных стран. Так, президент РФ Владимир Путин заявил, что лишь 3% из всего вывезенного из портов Украины зерна поставлено в беднейшие страны, при этом треть поставок пришлась на страны Евросоюза.
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