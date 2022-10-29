https://crimea.ria.ru/20221029/raskryty-podrobnosti-utrenney-ataki-ukrainskikh-bpla-na-sevastopol-1125148895.html
Раскрыты подробности утренней атаки украинских БПЛА на Севастополь
Раскрыты подробности утренней атаки украинских БПЛА на Севастополь - РИА Новости Крым, 29.10.2022
Раскрыты подробности утренней атаки украинских БПЛА на Севастополь
Атака украинских беспилотников на Севастополь началась в 4:30 утра в субботу и продолжалась несколько часов, все БПЛА сбиты, сообщил губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 29.10.2022
2022-10-29T10:19
2022-10-29T10:19
2022-10-29T10:19
михаил развожаев
севастополь
всу (вооруженные силы украины)
чф рф (черноморский флот российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. Атака украинских беспилотников на Севастополь началась в 4:30 утра в субботу и продолжалась несколько часов, все БПЛА сбиты, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Ранее Развожаев сообщил, что корабли ЧФ отбивают атаку БПЛА в акватории Севастопольской бухты.По его словам, помимо БПЛА, российские военные по предварительной информации уничтожили в акватории и надводный беспилотник. Все службы города находились в готовности, объекты гражданской инфраструктуры не пострадали, отметил Развожаев.Он также уточнил, что в общежитии Севастопольского профессионального художественного колледжа на Хрулева, которое находится рядом с акваторией, от громкого звука лопнуло одно оконное стекло. Никто не пострадал.Рейд на данный момент не работает, о возобновлении движения катеров и паромов будет сообщено дополнительно.Также губернатор убедительно просит севастопольцев и гостей города не писать в соцсетях "что, где и во сколько вы видели и слышали", а также не выкладывать видео.
https://crimea.ria.ru/20221029/ataka-bespilotnikov-na-sevastopol-otbita--razvozhaev-1125146936.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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михаил развожаев, севастополь, всу (вооруженные силы украины), чф рф (черноморский флот российской федерации)
Раскрыты подробности утренней атаки украинских БПЛА на Севастополь
Развожаев рассказал подробности атаки украинских беспилотников на Севастополь
СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. Атака украинских беспилотников на Севастополь началась в 4:30 утра в субботу и продолжалась несколько часов, все БПЛА сбиты, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Ранее Развожаев сообщил, что корабли ЧФ отбивают атаку БПЛА в акватории Севастопольской бухты.
"Сегодня, начиная с 4.30 утра, в течение нескольких часов разные системы ПВО в Севастополе отражали атаки беспилотников. Все БПЛА были сбиты", – написал градоначальник в своем Telegram-канале.
По его словам, помимо БПЛА, российские военные по предварительной информации уничтожили в акватории и надводный беспилотник. Все службы города находились в готовности, объекты гражданской инфраструктуры не пострадали, отметил Развожаев.
Он также уточнил, что в общежитии Севастопольского профессионального художественного колледжа на Хрулева, которое находится рядом с акваторией, от громкого звука лопнуло одно оконное стекло. Никто не пострадал.
Рейд на данный момент не работает, о возобновлении движения катеров и паромов будет сообщено дополнительно.
Также губернатор убедительно просит севастопольцев и гостей города не писать в соцсетях "что, где и во сколько вы видели и слышали", а также не выкладывать видео.
"Всем должно быть уже понятно, что такие данные очень нужны укронацистам, чтобы понять, как выстроена защита нашего города", - пояснил Развожаев.