https://crimea.ria.ru/20221029/raskryty-podrobnosti-utrenney-ataki-ukrainskikh-bpla-na-sevastopol-1125148895.html

Раскрыты подробности утренней атаки украинских БПЛА на Севастополь

Раскрыты подробности утренней атаки украинских БПЛА на Севастополь - РИА Новости Крым, 29.10.2022

Раскрыты подробности утренней атаки украинских БПЛА на Севастополь

Атака украинских беспилотников на Севастополь началась в 4:30 утра в субботу и продолжалась несколько часов, все БПЛА сбиты, сообщил губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 29.10.2022

2022-10-29T10:19

2022-10-29T10:19

2022-10-29T10:19

михаил развожаев

севастополь

всу (вооруженные силы украины)

чф рф (черноморский флот российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. Атака украинских беспилотников на Севастополь началась в 4:30 утра в субботу и продолжалась несколько часов, все БПЛА сбиты, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Ранее Развожаев сообщил, что корабли ЧФ отбивают атаку БПЛА в акватории Севастопольской бухты.По его словам, помимо БПЛА, российские военные по предварительной информации уничтожили в акватории и надводный беспилотник. Все службы города находились в готовности, объекты гражданской инфраструктуры не пострадали, отметил Развожаев.Он также уточнил, что в общежитии Севастопольского профессионального художественного колледжа на Хрулева, которое находится рядом с акваторией, от громкого звука лопнуло одно оконное стекло. Никто не пострадал.Рейд на данный момент не работает, о возобновлении движения катеров и паромов будет сообщено дополнительно.Также губернатор убедительно просит севастопольцев и гостей города не писать в соцсетях "что, где и во сколько вы видели и слышали", а также не выкладывать видео.

https://crimea.ria.ru/20221029/ataka-bespilotnikov-na-sevastopol-otbita--razvozhaev-1125146936.html

севастополь

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михаил развожаев, севастополь, всу (вооруженные силы украины), чф рф (черноморский флот российской федерации)