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Раскрыты подробности утренней атаки украинских БПЛА на Севастополь - РИА Новости Крым, 29.10.2022
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Раскрыты подробности утренней атаки украинских БПЛА на Севастополь
Раскрыты подробности утренней атаки украинских БПЛА на Севастополь - РИА Новости Крым, 29.10.2022
Раскрыты подробности утренней атаки украинских БПЛА на Севастополь
Атака украинских беспилотников на Севастополь началась в 4:30 утра в субботу и продолжалась несколько часов, все БПЛА сбиты, сообщил губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 29.10.2022
2022-10-29T10:19
2022-10-29T10:19
михаил развожаев
севастополь
всу (вооруженные силы украины)
чф рф (черноморский флот российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. Атака украинских беспилотников на Севастополь началась в 4:30 утра в субботу и продолжалась несколько часов, все БПЛА сбиты, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Ранее Развожаев сообщил, что корабли ЧФ отбивают атаку БПЛА в акватории Севастопольской бухты.По его словам, помимо БПЛА, российские военные по предварительной информации уничтожили в акватории и надводный беспилотник. Все службы города находились в готовности, объекты гражданской инфраструктуры не пострадали, отметил Развожаев.Он также уточнил, что в общежитии Севастопольского профессионального художественного колледжа на Хрулева, которое находится рядом с акваторией, от громкого звука лопнуло одно оконное стекло. Никто не пострадал.Рейд на данный момент не работает, о возобновлении движения катеров и паромов будет сообщено дополнительно.Также губернатор убедительно просит севастопольцев и гостей города не писать в соцсетях "что, где и во сколько вы видели и слышали", а также не выкладывать видео.
https://crimea.ria.ru/20221029/ataka-bespilotnikov-na-sevastopol-otbita--razvozhaev-1125146936.html
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РИА Новости Крым
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96
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60
михаил развожаев, севастополь, всу (вооруженные силы украины), чф рф (черноморский флот российской федерации)
Раскрыты подробности утренней атаки украинских БПЛА на Севастополь

Развожаев рассказал подробности атаки украинских беспилотников на Севастополь

10:19 29.10.2022
 
© РИА Новости КрымСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. Атака украинских беспилотников на Севастополь началась в 4:30 утра в субботу и продолжалась несколько часов, все БПЛА сбиты, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Ранее Развожаев сообщил, что корабли ЧФ отбивают атаку БПЛА в акватории Севастопольской бухты.
"Сегодня, начиная с 4.30 утра, в течение нескольких часов разные системы ПВО в Севастополе отражали атаки беспилотников. Все БПЛА были сбиты", – написал градоначальник в своем Telegram-канале.
По его словам, помимо БПЛА, российские военные по предварительной информации уничтожили в акватории и надводный беспилотник. Все службы города находились в готовности, объекты гражданской инфраструктуры не пострадали, отметил Развожаев.
Он также уточнил, что в общежитии Севастопольского профессионального художественного колледжа на Хрулева, которое находится рядом с акваторией, от громкого звука лопнуло одно оконное стекло. Никто не пострадал.
Рейд на данный момент не работает, о возобновлении движения катеров и паромов будет сообщено дополнительно.
Также губернатор убедительно просит севастопольцев и гостей города не писать в соцсетях "что, где и во сколько вы видели и слышали", а также не выкладывать видео.
"Всем должно быть уже понятно, что такие данные очень нужны укронацистам, чтобы понять, как выстроена защита нашего города", - пояснил Развожаев.
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
08:10
Атака беспилотников на Севастополь отбита — Развожаев
Михаил РазвожаевСевастопольВСУ (Вооруженные силы Украины)ЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)
 
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