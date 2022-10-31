https://crimea.ria.ru/20221031/kiev-ankara-i-oon-soglasovali-dvizhenie-16-sudov-v-chernom-more-1125167574.html

Киев, Анкара и ООН согласовали движение 16 судов в Черном море

Киев, Анкара и ООН согласовали движение 16 судов в Черном море - РИА Новости Крым, 31.10.2022

Киев, Анкара и ООН согласовали движение 16 судов в Черном море

Делегации Украины, Турции и ООН согласовали на 31 октября план движения 16 судов в Черном море в рамках "черноморской зерновой инициативы". Об этом со ссылкой... РИА Новости Крым, 31.10.2022

2022-10-31T08:49

2022-10-31T08:49

2022-10-31T08:50

оон

турция

украина

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Делегации Украины, Турции и ООН согласовали на 31 октября план движения 16 судов в Черном море в рамках "черноморской зерновой инициативы". Об этом со ссылкой на Совместный координационный центр (СКЦ) сообщает РИА Новости.Сначала стороны согласовали перемещение по морскому гуманитарному коридору 14 судов — 12 идущих из Украины и двух прибывающих. Позже в координационном центре сообщили, что Киев, Анкара и ООН согласовали движение еще двух судов. Уточняется, что "делегация ООН проинформировала делегацию Российской Федерации о перемещениях в соответствии с установленными процедурами".В СКЦ уточнили, что, в соответствии с процедурами все участники координируют действия со своими военными и другими органами для обеспечения безопасного прохода коммерческих судов.В центре также отметили, что в воскресенье из украинских портов в рамках сделки вышли шесть кораблей, они пока не вошли в гуманитарный коридор. Они направляются в Нидерланды, Великобританию, Алжир, Джибути, Египет и Турцию.Россия после теракта в акватории Севастополя заявила о приостановке участия в зерновой сделке ООН, которая обеспечивает вывоз сельхозпродукции из портов Украины. В субботу утром Киев при помощи беспилотников атаковал корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования.По данным Минобороны, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством специалистов из Великобритании. Атакованные транспорт и инфраструктура использовались для функционирования гуманитарного маршрута в рамках продуктовой сделки.

https://crimea.ria.ru/20221030/atakovavshie-sevastopol-bespilotniki-zapustili-v-zernovom-koridore--mo-1125163376.html

турция

украина

российская федерация (россия, рф)

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2022

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оон, турция, украина, российская федерация (россия, рф)