https://crimea.ria.ru/20230211/v-krymu-stalo-bolshe-rozovykh-flamingo-1126919310.html

В Крыму стало больше розовых фламинго

В Крыму стало больше розовых фламинго - РИА Новости Крым, 11.02.2023

В Крыму стало больше розовых фламинго

Крымские орнитологи обнаружили новую гнездовую колонию розового фламинго на севере полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе "Заповедного Крыма". РИА Новости Крым, 11.02.2023

2023-02-11T09:11

2023-02-11T09:11

2023-02-11T09:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Крымские орнитологи обнаружили новую гнездовую колонию розового фламинго на севере полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе "Заповедного Крыма"."Обобщая данные наблюдений и учитывая все известные встречи в Крыму, можно сделать предположение о формировании новой гнездовой колонии фламинго", - говорят специалисты.Отмечается, что за последние пять лет розовых фламинго все чаще можно встретить на водоемах полуострова. Эти птицы прилетают в Крым с начала ноября до конца марта в период своей миграции вдоль Азово-Черноморского побережья. В Крыму они выбирают для гнездования территории заповедников, а также акватории Центрального и Восточного Сивашей. Там фламинго отдыхают, вьют гнезда и остаются на зимовку.Перелетные тропы КрымаКрым является важным "опорным пунктом" для самых различных видов пернатых. Большинство птиц пролетают через северные районы полуострова: в тростниках Сиваша многие находят для себя временную стоянку или постоянное пристанище на зиму. Весной перелеты проходят более динамично и птицы редко задерживаются дольше, чем на день или два. Осенью миграция проходит спокойнее, а иногда и вовсе приостанавливается в неожиданно комфортных для птиц местах.Кто зимует в КрымуРанее научный сотрудник Опукского природного заповедника Игорь Сикорский отметил, что этой зимой на полуостров прилетели около 170 видов птиц, половина из которых – водоплавающие. Самая большая популяция зимующих в Крыму пернатых – кулики – насчитывает 20 видов.По словам ученого, причина "интереса" перелетных птиц к Крыму – потепление, которое было зафиксировано в январе. Но уже в феврале они могут улететь из-за резкого похолодания.Читайте также на РИА Новости Крым:"Куликовая зима": в Крым прилетели новые дикие птицы Качественные фильмы о природе Крыма помогут ее сохранению — ученые Как в Крыму живется перелетным птицам: миграции, зимовки, кочевки

https://crimea.ria.ru/20220506/pochemu-ptits-nelzya-kormit-khlebom-1123150020.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, заповедники крыма, животные, природа, экология, птицы крыма, новости крыма