https://crimea.ria.ru/20240309/poekhali-kak-gagarin-pokoryal-kosmos-1128140410.html

"Поехали!": как Гагарин покорял космос

"Поехали!": как Гагарин покорял космос - РИА Новости Крым, 09.03.2024

"Поехали!": как Гагарин покорял космос

90 лет назад родился летчик-космонавт СССР Юрий Гагарин .12 апреля 1961 года на корабле "Восток-1" он стартовал с космодрома "Байконур" и первым в мире совершил РИА Новости Крым, 09.03.2024

2024-03-09T17:08

2024-03-09T17:08

2024-03-09T17:08

видео

юрий гагарин

космос

история

общество

ссср

россия

роскосмос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0c/1128138909_0:227:2835:1822_1920x0_80_0_0_25e7c1efffddff080ba8bad79db43fd1.jpg.webp

90 лет назад родился летчик-космонавт СССР Юрий Гагарин .12 апреля 1961 года на корабле "Восток-1" он стартовал с космодрома "Байконур" и первым в мире совершил орбитальный облет планеты Земля. Его фраза "Поехали!", брошенная на страте стала легендарной, а искренняя улыбка – эталонной. Облетев за 106 минут планету, Гагарин стал всемирной знаменитостью и героем всех поколений… Как проходил знаменитый космический полет – в видео РИА Новости Крым.

космос

ссср

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Полет Юрия Гагарина в космос Полет Юрия Гагарина в космос 2024-03-09T17:08 true PT1M54S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, юрий гагарин, космос, история, общество, ссср, россия, роскосмос