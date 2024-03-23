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Корабль "Союз МС-25" вышел на орбиту - РИА Новости Крым, 23.03.2024
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Корабль "Союз МС-25" вышел на орбиту
Корабль "Союз МС-25" вышел на орбиту - РИА Новости Крым, 23.03.2024
Корабль "Союз МС-25" вышел на орбиту
Ракета "Союз-2.1а" вывела на околоземную орбиту корабль "Союз МС-25" с первой участницей космического полета из Белоруссии Мариной Василевской, россиянином... РИА Новости Крым, 23.03.2024
2024-03-23T17:08
2024-03-23T17:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Ракета "Союз-2.1а" вывела на околоземную орбиту корабль "Союз МС-25" с первой участницей космического полета из Белоруссии Мариной Василевской, россиянином Олегом Новицким и американкой Трейси Дайсон, сообщает РИА Новости. Ракета стартовала в 15 часов 36 минут по московскому времени с 31-й пусковой площадки космодрома Байконур. Глава Роскосмоса Юрий Борисов сообщил, что члены экипажа чувствуют себя нормально. Через два дня ожидается стыковка корабля с Международной космической станции (МКС) В экипаж "Союза МС-25" вошли россиянин Олег Новицкий, белоруска Марина Василевская и астронавт НАСА, американка Трейси Дайсон. Василевская стала первой женщиной в истории независимой Белоруссии, побывавшей в космосе. Полет до МКС пройдет по двухсуточной схеме сближения. Ожидается, что корабль пристыкуется к универсальному узловому модулю "Причал" российского сегмента станции 25 марта. Старт должен был состояться в четверг, но за несколько секунд до пуска произошла автоматическая отмена, вызванная просадкой напряжения химического источника тока в ракете. Сам экипаж не пострадал.
https://crimea.ria.ru/20240113/russkiy-beloruska-i-amerikanets-otpravyatsya-v-kosmos-na-bortu-soyuza-1134161219.html
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союз мс-25, космос, роскосмос, россия, белоруссия, новости, мкс
Корабль "Союз МС-25" вышел на орбиту

Корабль "Союз МС-25" с первой женщиной-космонавтом из Белоруссии вышел на орбиту

17:08 23.03.2024 (обновлено: 17:10 23.03.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЗапуск транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-25"
Запуск транспортного пилотируемого корабля Союз МС-25 - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Ракета "Союз-2.1а" вывела на околоземную орбиту корабль "Союз МС-25" с первой участницей космического полета из Белоруссии Мариной Василевской, россиянином Олегом Новицким и американкой Трейси Дайсон, сообщает РИА Новости.
"Есть отделение транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-25". Транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-25" выведен на орбиту искусственного спутника Земли", - говорится в сообщении.
Ракета стартовала в 15 часов 36 минут по московскому времени с 31-й пусковой площадки космодрома Байконур. Глава Роскосмоса Юрий Борисов сообщил, что члены экипажа чувствуют себя нормально. Через два дня ожидается стыковка корабля с Международной космической станции (МКС)

"Как всегда, действовали слаженно, в соответствии с регламентами. Позавчера нештатная ситуация не добавила нам, наверное, дней жизни. И тем не менее я искренне восхищен профессионализмом всех участвующих в анализе поиска этой неисправности. И не было никаких сомнений, что сегодня ракета в соответствии с планом, в соответствии с установленным временем достигнет орбиты", - отметил он.

В экипаж "Союза МС-25" вошли россиянин Олег Новицкий, белоруска Марина Василевская и астронавт НАСА, американка Трейси Дайсон. Василевская стала первой женщиной в истории независимой Белоруссии, побывавшей в космосе. Полет до МКС пройдет по двухсуточной схеме сближения.
Ожидается, что корабль пристыкуется к универсальному узловому модулю "Причал" российского сегмента станции 25 марта. Старт должен был состояться в четверг, но за несколько секунд до пуска произошла автоматическая отмена, вызванная просадкой напряжения химического источника тока в ракете. Сам экипаж не пострадал.
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