https://crimea.ria.ru/20240323/korabl-soyuz-ms-25-vyshel-na-orbitu-1135971583.html

Корабль "Союз МС-25" вышел на орбиту

Корабль "Союз МС-25" вышел на орбиту - РИА Новости Крым, 23.03.2024

Корабль "Союз МС-25" вышел на орбиту

Ракета "Союз-2.1а" вывела на околоземную орбиту корабль "Союз МС-25" с первой участницей космического полета из Белоруссии Мариной Василевской, россиянином... РИА Новости Крым, 23.03.2024

2024-03-23T17:08

2024-03-23T17:08

2024-03-23T17:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Ракета "Союз-2.1а" вывела на околоземную орбиту корабль "Союз МС-25" с первой участницей космического полета из Белоруссии Мариной Василевской, россиянином Олегом Новицким и американкой Трейси Дайсон, сообщает РИА Новости. Ракета стартовала в 15 часов 36 минут по московскому времени с 31-й пусковой площадки космодрома Байконур. Глава Роскосмоса Юрий Борисов сообщил, что члены экипажа чувствуют себя нормально. Через два дня ожидается стыковка корабля с Международной космической станции (МКС) В экипаж "Союза МС-25" вошли россиянин Олег Новицкий, белоруска Марина Василевская и астронавт НАСА, американка Трейси Дайсон. Василевская стала первой женщиной в истории независимой Белоруссии, побывавшей в космосе. Полет до МКС пройдет по двухсуточной схеме сближения. Ожидается, что корабль пристыкуется к универсальному узловому модулю "Причал" российского сегмента станции 25 марта. Старт должен был состояться в четверг, но за несколько секунд до пуска произошла автоматическая отмена, вызванная просадкой напряжения химического источника тока в ракете. Сам экипаж не пострадал.

https://crimea.ria.ru/20240113/russkiy-beloruska-i-amerikanets-otpravyatsya-v-kosmos-na-bortu-soyuza-1134161219.html

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союз мс-25, космос, роскосмос, россия, белоруссия, новости, мкс