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Россия запустила в космос "Метеор" и 18 спутников
Россия запустила в космос "Метеор" и 18 спутников - РИА Новости Крым, 29.02.2024
Россия запустила в космос "Метеор" и 18 спутников
В России вывели на орбиту космический аппарат "Метеор-М" № 2-4 и 18 малых спутников, один из которых запущен в интересах Иранского космического агентства. Об... РИА Новости Крым, 29.02.2024
2024-02-29T22:04
2024-02-29T22:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. В России вывели на орбиту космический аппарат "Метеор-М" № 2-4 и 18 малых спутников, один из которых запущен в интересах Иранского космического агентства. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Роскосмоса.Малые спутники были запущены в качестве дополнительной нагрузки, все они уже доставлены на заданные орбиты и успешно отделились от универсального разгонного блока "Фрегат".Среди них – один российский космический аппарат для дистанционного зондирования Земли "Зоркий-2М" и 16 спутников автоматической идентификационной системы SITRO-AIS, которые будут использоваться для трекинга морских судов.Кроме того, по данным Роскосмоса, на заданную орбиту был запущен спутник дистанционного зондирования Земли Pars-1, который будет работать в интересах Иранского космического агентства.Запуск космического корабля, доставившего спутники на орбиты, прошел в штатном режиме с космодрома "Восточный".28 февраля в космическом агентстве России сообщили об утечке воздуха в российском сегменте МКС. При этом вгоскорпорации подчеркнули, что жизни экипажа и безопасности самой станции ничего не угрожает.Читайте также на РИА Новости Крым:Российский космонавт побил мировой рекорд по пребыванию на орбите В Роскосмосе создают космический корабль будущегоКогда продолжатся полеты станций "Луна" – Роскосмос подвел итоги года
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роскосмос, космос, россия, новости, наука и технологии, иран, космодром "восточный", "метеор-м"
Россия запустила в космос "Метеор" и 18 спутников
В "Роскосмосе" заявили об успешном запуске на орбиту одного "Метеора" и 18 малых спутников
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. В России вывели на орбиту космический аппарат "Метеор-М" № 2-4 и 18 малых спутников, один из которых запущен в интересах Иранского космического агентства. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Роскосмоса.
"Метеор-М" №2-4 будет следить за климатом, контролировать гелиогеофизическую обстановку в околоземном космическом пространстве, а также получать информацию с автоматических измерительных платформ сбора данных", – объясняют в ведомстве.
Малые спутники были запущены в качестве дополнительной нагрузки, все они уже доставлены на заданные орбиты и успешно отделились от универсального разгонного блока "Фрегат".
Среди них – один российский космический аппарат для дистанционного зондирования Земли "Зоркий-2М" и 16 спутников автоматической идентификационной системы SITRO-AIS, которые будут использоваться для трекинга морских судов.
Кроме того, по данным Роскосмоса, на заданную орбиту был запущен спутник дистанционного зондирования Земли Pars-1, который будет работать в интересах Иранского космического агентства.
Запуск космического корабля, доставившего спутники на орбиты, прошел в штатном режиме с космодрома "Восточный".
28 февраля в космическом агентстве России сообщили
об утечке воздуха в российском сегменте МКС. При этом вгоскорпорации подчеркнули, что жизни экипажа и безопасности самой станции ничего не угрожает.
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