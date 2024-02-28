https://crimea.ria.ru/20240228/v-roskosmose-rasskazali-ob-utechke-vozdukha-na-rossiyskom-segmente-mks-1135294532.html
В Роскосмосе рассказали об утечке воздуха на российском сегменте МКС
В Роскосмосе рассказали об утечке воздуха на российском сегменте МКС - РИА Новости Крым, 28.02.2024
В Роскосмосе рассказали об утечке воздуха на российском сегменте МКС
Специалисты фиксируют утечку воздуха на борту МКС, сообщили в "Роскосмосе". РИА Новости Крым, 28.02.2024
2024-02-28T22:45
2024-02-28T22:45
2024-02-28T22:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Специалисты фиксируют утечку воздуха на борту МКС, сообщили в "Роскосмосе".Ранее НАСА информировало о выявленной утечке воздуха на российском сегменте МКС.В госкорпорации подчеркнули, что экипажу и станции ничего не угрожает в связи с утечкой."Как сообщалось ранее, устаревание конструкции станции и постоянно растущая необходимость проведения ремонтно-восстановительных работ на борту занимают значительное количество времени экипажа", - добавили в "Роскосмосе".В 2019 году на МКС была зафиксирована утечка воздуха. Как удалось выяснить космонавтам, она находилась в промежуточной камере российского модуля "Звезда". Там же впоследствии обнаружили трещину длиной в несколько сантиметров. Ее несколько раз заклеивали. Позже стало известно о второй трещине, а потом и еще трех местах возможной утечки. Космонавты их загерметизировали.После этого официально не сообщалось об обнаружении новых источников утечки в корпусе Международной космической станции или их устранении.
https://crimea.ria.ru/20220812/kak-budet-vyglyadet-zamena-mks-maket-pokazhut-na-forume-armiya-2022-1124150861.html
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роскосмос, мкс, наса, космос, происшествия, новости
В Роскосмосе рассказали об утечке воздуха на российском сегменте МКС
Роскосмос: специалисты зафиксировали утечку воздуха на российском сегменте МКС
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Специалисты фиксируют утечку воздуха на борту МКС, сообщили в "Роскосмосе".
Ранее НАСА информировало о выявленной утечке воздуха на российском сегменте МКС.
"Действительно, специалисты фиксируют утечку воздуха на борту МКС. Экипаж регулярно проводит работы по поиску и устранению возможных мест утечки, а данные, поступающие с борта стации, передаются для анализа специалистам в штатном режиме", - говорится в сообщении "Роскосмоса".
В госкорпорации подчеркнули, что экипажу и станции ничего не угрожает в связи с утечкой.
"Как сообщалось ранее, устаревание конструкции станции и постоянно растущая необходимость проведения ремонтно-восстановительных работ на борту занимают значительное количество времени экипажа", - добавили в "Роскосмосе".
В 2019 году на МКС была зафиксирована утечка воздуха. Как удалось выяснить космонавтам, она находилась в промежуточной камере российского модуля "Звезда". Там же впоследствии обнаружили трещину длиной в несколько сантиметров. Ее несколько раз заклеивали. Позже стало известно о второй трещине, а потом и еще трех местах возможной утечки. Космонавты их загерметизировали.
После этого официально не сообщалось об обнаружении новых источников утечки в корпусе Международной космической станции или их устранении.