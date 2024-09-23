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Telegram сможет раскрыть номера и IP-адреса нарушителей правил платформы - РИА Новости Крым, 23.09.2024
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Telegram сможет раскрыть номера и IP-адреса нарушителей правил платформы
Telegram сможет раскрыть номера и IP-адреса нарушителей правил платформы - РИА Новости Крым, 23.09.2024
Telegram сможет раскрыть номера и IP-адреса нарушителей правил платформы
IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила Telegram, могут быть раскрыты в ответ на обоснованные юридические запросы. Об этом сообщил основатель... РИА Новости Крым, 23.09.2024
2024-09-23T17:02
2024-09-23T17:02
павел дуров
telegram
новости
кибербезопасность
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила Telegram, могут быть раскрыты в ответ на обоснованные юридические запросы. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.По словам Дурова, поиск в Telegram более мощный, чем в других мессенджерах, поскольку он позволяет пользователям находить общедоступные каналы и ботов. Этой функцией воспользовались лица, нарушившие Условия обслуживания для продажи нелегальных товаров, пояснил он.По его словам, за последние несколько недель команда модераторов, используя искусственный интеллект, сделала поиск в Telegram намного безопаснее. Весь проблемный контент, обнаруженный в Поиске, больше не доступен. Эти меры должны отпугнуть преступников."Мы не позволим злоумышленникам поставить под угрозу целостность нашей платформы почти миллиарда пользователей", – подытожил Дуров.Ранее мессенджер Telegram начал модерировать приватные чаты после задержания во Франции основателя платформы Павла Дурова и предъявления ему обвинений. В приватных чатах мессенджера появилась возможность пожаловаться на незаконный контент, ранее это было возможно только в каналах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Не анархический рай": Павел Дуров сделал первое заявление после арестаПробили дно: эксперт сравнил арест Дурова и охоту за Сноуденом и АссанжемКто стоит за арестом основателя Telegram Павла Дурова в Париже
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РИА Новости Крым
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павел дуров, telegram, новости, кибербезопасность, общество
Telegram сможет раскрыть номера и IP-адреса нарушителей правил платформы

Telegram сможет раскрывать номера и IP-адреса нарушителей правил платформы – Дуров

17:02 23.09.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера Telegram на экране планшета. Архивное фото
Логотип мессенджера Telegram на экране планшета. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила Telegram, могут быть раскрыты в ответ на обоснованные юридические запросы. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.
По словам Дурова, поиск в Telegram более мощный, чем в других мессенджерах, поскольку он позволяет пользователям находить общедоступные каналы и ботов. Этой функцией воспользовались лица, нарушившие Условия обслуживания для продажи нелегальных товаров, пояснил он.

"Чтобы еще больше удержать преступников от злоупотребления поиском в Telegram, мы обновили наши Условия обслуживания и Политику конфиденциальности, обеспечив их единообразие во всем мире. Мы ясно дали понять, что IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает наши правила, могут быть раскрыты соответствующим органам в ответ на действительные юридические запросы", – написал Дуров в своем Telegram-канале.

По его словам, за последние несколько недель команда модераторов, используя искусственный интеллект, сделала поиск в Telegram намного безопаснее. Весь проблемный контент, обнаруженный в Поиске, больше не доступен. Эти меры должны отпугнуть преступников.
"Мы не позволим злоумышленникам поставить под угрозу целостность нашей платформы почти миллиарда пользователей", – подытожил Дуров.
Ранее мессенджер Telegram начал модерировать приватные чаты после задержания во Франции основателя платформы Павла Дурова и предъявления ему обвинений. В приватных чатах мессенджера появилась возможность пожаловаться на незаконный контент, ранее это было возможно только в каналах.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Павел ДуровTelegramНовостиКибербезопасностьОбщество
 
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