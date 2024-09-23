https://crimea.ria.ru/20240923/telegram-smozhet-raskryt-nomera-i-ip-adresa-narushiteley-pravil-platformy-1140553676.html

Telegram сможет раскрыть номера и IP-адреса нарушителей правил платформы

Telegram сможет раскрыть номера и IP-адреса нарушителей правил платформы - РИА Новости Крым, 23.09.2024

Telegram сможет раскрыть номера и IP-адреса нарушителей правил платформы

IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила Telegram, могут быть раскрыты в ответ на обоснованные юридические запросы. Об этом сообщил основатель... РИА Новости Крым, 23.09.2024

2024-09-23T17:02

2024-09-23T17:02

2024-09-23T17:02

павел дуров

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила Telegram, могут быть раскрыты в ответ на обоснованные юридические запросы. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.По словам Дурова, поиск в Telegram более мощный, чем в других мессенджерах, поскольку он позволяет пользователям находить общедоступные каналы и ботов. Этой функцией воспользовались лица, нарушившие Условия обслуживания для продажи нелегальных товаров, пояснил он.По его словам, за последние несколько недель команда модераторов, используя искусственный интеллект, сделала поиск в Telegram намного безопаснее. Весь проблемный контент, обнаруженный в Поиске, больше не доступен. Эти меры должны отпугнуть преступников."Мы не позволим злоумышленникам поставить под угрозу целостность нашей платформы почти миллиарда пользователей", – подытожил Дуров.Ранее мессенджер Telegram начал модерировать приватные чаты после задержания во Франции основателя платформы Павла Дурова и предъявления ему обвинений. В приватных чатах мессенджера появилась возможность пожаловаться на незаконный контент, ранее это было возможно только в каналах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Не анархический рай": Павел Дуров сделал первое заявление после арестаПробили дно: эксперт сравнил арест Дурова и охоту за Сноуденом и АссанжемКто стоит за арестом основателя Telegram Павла Дурова в Париже

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел дуров, telegram, новости, кибербезопасность, общество