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137 человек пострадали и трое погибли в горах Крыма - РИА Новости Крым, 26.12.2024
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137 человек пострадали и трое погибли в горах Крыма
137 человек пострадали и трое погибли в горах Крыма - РИА Новости Крым, 26.12.2024
137 человек пострадали и трое погибли в горах Крыма
В горах Крыма в этом году пострадали больше людей, чем годом ранее, есть погибшие, при этом число происшествий снизилось. Об этом сообщили РИА Новости Крым в... РИА Новости Крым, 26.12.2024
2024-12-26T06:37
2024-12-26T06:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. В горах Крыма в этом году пострадали больше людей, чем годом ранее, есть погибшие, при этом число происшествий снизилось. Об этом сообщили РИА Новости Крым в республиканском главке МЧС России.В чрезвычайном ведомстве уточняют, что подразделениям территориального пожарно-спасательного гарнизона удалось спасти 134 человек, что на 13 % больше, чем годом ранее.Кроме того, туристические группы обязали регистрироваться в центре управления в кризисных ситуациях Главного управления.В начале ноября женщина упала с осыпного склона горы Чатыр-Даг под Симферополем. По информации пресс-службы МЧС Крыма, пострадавшую пришлось эвакуировать спасателям.В октябре мальчик во время прогулки с мамой по неосторожности упал со склона горы Крестовая на Южном берегу Крыма. Из труднодоступной местности ребенка пришлось эвакуировать спасателям.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поход в Крымские горы: что важно знатьКак обезопасить себя в лесу, горах и на море: советы "Крым-Спас"Кто теряется в Крыму, где и почему
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РИА Новости Крым
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137 человек пострадали и трое погибли в горах Крыма

137 человек пострадали и трое погибли в горах Крыма с начала года - МЧС

06:37 26.12.2024
 
© Фото: пресс-служба МЧС РКСотрудники "Крым-СПАС" эвакуируют туриста, сорвавшегося со скал Ай-Петри
Сотрудники Крым-СПАС эвакуируют туриста, сорвавшегося со скал Ай-Петри
© Фото: пресс-служба МЧС РК
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. В горах Крыма в этом году пострадали больше людей, чем годом ранее, есть погибшие, при этом число происшествий снизилось. Об этом сообщили РИА Новости Крым в республиканском главке МЧС России.

"В горнолесной местности произошло 73 происшествия – на 13% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Погибли три человека. Пострадали 137 человек, из них 20 детей – увеличение на 13 (+10%)", – говорится в сообщении.

В чрезвычайном ведомстве уточняют, что подразделениям территориального пожарно-спасательного гарнизона удалось спасти 134 человек, что на 13 % больше, чем годом ранее.

"Уменьшение происшествий в горнолесной местности связанно с информированием Главным управлением МЧС России и МЧС Республики Крым жителей и гостей республики о правилах соблюдения техники безопасности на горных и пешеходных маршрутах", – подчеркнули в МЧС.

Кроме того, туристические группы обязали регистрироваться в центре управления в кризисных ситуациях Главного управления.
В начале ноября женщина упала с осыпного склона горы Чатыр-Даг под Симферополем. По информации пресс-службы МЧС Крыма, пострадавшую пришлось эвакуировать спасателям.
В октябре мальчик во время прогулки с мамой по неосторожности упал со склона горы Крестовая на Южном берегу Крыма. Из труднодоступной местности ребенка пришлось эвакуировать спасателям.
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