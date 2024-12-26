https://crimea.ria.ru/20241226/137-chelovek-postradali-i-troe-pogibli-v-gorakh-kryma-1142776520.html

137 человек пострадали и трое погибли в горах Крыма

137 человек пострадали и трое погибли в горах Крыма - РИА Новости Крым, 26.12.2024

137 человек пострадали и трое погибли в горах Крыма

В горах Крыма в этом году пострадали больше людей, чем годом ранее, есть погибшие, при этом число происшествий снизилось. Об этом сообщили РИА Новости Крым в... РИА Новости Крым, 26.12.2024

2024-12-26T06:37

2024-12-26T06:37

2024-12-26T06:37

гу мчс рф по республике крым

крым

новости крыма

статистика

новости

горы

горы крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111435/22/1114352245_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_bf017e929f60e7a76d97cb7c59ac840e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. В горах Крыма в этом году пострадали больше людей, чем годом ранее, есть погибшие, при этом число происшествий снизилось. Об этом сообщили РИА Новости Крым в республиканском главке МЧС России.В чрезвычайном ведомстве уточняют, что подразделениям территориального пожарно-спасательного гарнизона удалось спасти 134 человек, что на 13 % больше, чем годом ранее.Кроме того, туристические группы обязали регистрироваться в центре управления в кризисных ситуациях Главного управления.В начале ноября женщина упала с осыпного склона горы Чатыр-Даг под Симферополем. По информации пресс-службы МЧС Крыма, пострадавшую пришлось эвакуировать спасателям.В октябре мальчик во время прогулки с мамой по неосторожности упал со склона горы Крестовая на Южном берегу Крыма. Из труднодоступной местности ребенка пришлось эвакуировать спасателям.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поход в Крымские горы: что важно знатьКак обезопасить себя в лесу, горах и на море: советы "Крым-Спас"Кто теряется в Крыму, где и почему

крым

горы

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гу мчс рф по республике крым, крым, новости крыма, статистика, новости, горы, горы крыма