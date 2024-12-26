137 человек пострадали и трое погибли в горах Крыма
137 человек пострадали и трое погибли в горах Крыма с начала года - МЧС
© Фото: пресс-служба МЧС РКСотрудники "Крым-СПАС" эвакуируют туриста, сорвавшегося со скал Ай-Петри
© Фото: пресс-служба МЧС РК
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. В горах Крыма в этом году пострадали больше людей, чем годом ранее, есть погибшие, при этом число происшествий снизилось. Об этом сообщили РИА Новости Крым в республиканском главке МЧС России.
"В горнолесной местности произошло 73 происшествия – на 13% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Погибли три человека. Пострадали 137 человек, из них 20 детей – увеличение на 13 (+10%)", – говорится в сообщении.
В чрезвычайном ведомстве уточняют, что подразделениям территориального пожарно-спасательного гарнизона удалось спасти 134 человек, что на 13 % больше, чем годом ранее.
"Уменьшение происшествий в горнолесной местности связанно с информированием Главным управлением МЧС России и МЧС Республики Крым жителей и гостей республики о правилах соблюдения техники безопасности на горных и пешеходных маршрутах", – подчеркнули в МЧС.
Кроме того, туристические группы обязали регистрироваться в центре управления в кризисных ситуациях Главного управления.
В начале ноября женщина упала с осыпного склона горы Чатыр-Даг под Симферополем. По информации пресс-службы МЧС Крыма, пострадавшую пришлось эвакуировать спасателям.
В октябре мальчик во время прогулки с мамой по неосторожности упал со склона горы Крестовая на Южном берегу Крыма. Из труднодоступной местности ребенка пришлось эвакуировать спасателям.
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