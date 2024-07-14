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Поход в Крымские горы: что важно знать

Поход в Крымские горы: что важно знать - РИА Новости Крым, 14.07.2024

Поход в Крымские горы: что важно знать

Отправляясь в Крымские горы, нужно обязательно зарегистрироваться на официальном сайте МЧС и заранее продумать содержимое своего рюкзака. Такой совет в... РИА Новости Крым, 14.07.2024

2024-07-14T07:39

2024-07-14T07:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Отправляясь в Крымские горы, нужно обязательно зарегистрироваться на официальном сайте МЧС и заранее продумать содержимое своего рюкзака. Такой совет в пресс-центре РИА Новости Крым дал начальник "Крым-Спас" Андрей Назаренко."Человек, который собирается в горный поход, в первую очередь должен зарегистрироваться на сайте МЧС. А также ознакомиться с ближайшим прогнозом погоды, и, если штормовое предупреждение – никуда не идти. Сейчас sms-сообщения всем приходят. Кроме того, о походе стоит сообщить своим родственникам и друзьям", - дал рекомендации Назаренко.По его словам, важно выбирать удобную одежду и обувь. При этом нужно учитывать, что в горах погода может резко меняться. Из обуви лучше всего отдать предпочтение трекинговым кроссовкам, никаких босоножек и шлепанцев.Кроме того, в походном рюкзаке должны находиться средства от клещей и комаров, хотя бы два метра бинта и пластырь для оказания первой медпомощи при необходимости. А вот брать с собой в горы алкоголь спасатели категорически не рекомендуют.Ранее заместитель начальника по поисково-спасательной работе учреждения "Крым-Спас" Владимир Мельников в эфире радио "Спутник в Крыму" перечислил основные опасности, которые могут в себе таить Крымские горы для неподготовленных людей. С 7 апреля 2024 года на территории всего Крыма введен особый противопожарный режим, а с 25 апреля ограничено пребывание граждан в лесах в связи с высокой пожароопасностью.Читайте также на РИА Новости Крым:Травматолог назвал главные летние опасности в КрымуНа горе Сокол под Судаком спасли туриста с тепловым ударомНовшества на тропе Голицына в Крыму: что смогут увидеть туристы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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