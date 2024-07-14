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Поход в Крымские горы: что важно знать
Поход в Крымские горы: что важно знать - РИА Новости Крым, 14.07.2024
Поход в Крымские горы: что важно знать
Отправляясь в Крымские горы, нужно обязательно зарегистрироваться на официальном сайте МЧС и заранее продумать содержимое своего рюкзака. Такой совет в... РИА Новости Крым, 14.07.2024
2024-07-14T07:39
2024-07-14T07:39
2024-07-14T07:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Отправляясь в Крымские горы, нужно обязательно зарегистрироваться на официальном сайте МЧС и заранее продумать содержимое своего рюкзака. Такой совет в пресс-центре РИА Новости Крым дал начальник "Крым-Спас" Андрей Назаренко."Человек, который собирается в горный поход, в первую очередь должен зарегистрироваться на сайте МЧС. А также ознакомиться с ближайшим прогнозом погоды, и, если штормовое предупреждение – никуда не идти. Сейчас sms-сообщения всем приходят. Кроме того, о походе стоит сообщить своим родственникам и друзьям", - дал рекомендации Назаренко.По его словам, важно выбирать удобную одежду и обувь. При этом нужно учитывать, что в горах погода может резко меняться. Из обуви лучше всего отдать предпочтение трекинговым кроссовкам, никаких босоножек и шлепанцев.Кроме того, в походном рюкзаке должны находиться средства от клещей и комаров, хотя бы два метра бинта и пластырь для оказания первой медпомощи при необходимости. А вот брать с собой в горы алкоголь спасатели категорически не рекомендуют.Ранее заместитель начальника по поисково-спасательной работе учреждения "Крым-Спас" Владимир Мельников в эфире радио "Спутник в Крыму" перечислил основные опасности, которые могут в себе таить Крымские горы для неподготовленных людей. С 7 апреля 2024 года на территории всего Крыма введен особый противопожарный режим, а с 25 апреля ограничено пребывание граждан в лесах в связи с высокой пожароопасностью.Читайте также на РИА Новости Крым:Травматолог назвал главные летние опасности в КрымуНа горе Сокол под Судаком спасли туриста с тепловым ударомНовшества на тропе Голицына в Крыму: что смогут увидеть туристы
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым, горы, горы крыма, совет эксперта, общество, новости крыма
Поход в Крымские горы: что важно знать
Как подготовиться к походу в горы – рекомендации спасателя
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Отправляясь в Крымские горы, нужно обязательно зарегистрироваться на официальном сайте МЧС и заранее продумать содержимое своего рюкзака. Такой совет в пресс-центре РИА Новости Крым дал начальник "Крым-Спас" Андрей Назаренко.
"Человек, который собирается в горный поход, в первую очередь должен зарегистрироваться на сайте МЧС. А также ознакомиться с ближайшим прогнозом погоды, и, если штормовое предупреждение – никуда не идти. Сейчас sms-сообщения всем приходят. Кроме того, о походе стоит сообщить своим родственникам и друзьям", - дал рекомендации Назаренко.
По его словам, важно выбирать удобную одежду и обувь. При этом нужно учитывать, что в горах погода может резко меняться. Из обуви лучше всего отдать предпочтение трекинговым кроссовкам, никаких босоножек и шлепанцев.
"Также при себе необходимо иметь средства связи - мобильный телефон и портативное зарядное устройство. А также еду на двое суток", - сказал он. И добавил: "с маршрута не сходить и никаких растений в лесу не есть".
Кроме того, в походном рюкзаке должны находиться средства от клещей и комаров, хотя бы два метра бинта и пластырь для оказания первой медпомощи при необходимости. А вот брать с собой в горы алкоголь спасатели категорически не рекомендуют.
Ранее заместитель начальника по поисково-спасательной работе учреждения "Крым-Спас" Владимир Мельников в эфире радио "Спутник в Крыму" перечислил основные опасности
, которые могут в себе таить Крымские горы для неподготовленных людей.
С 7 апреля 2024 года на территории всего Крыма введен
особый противопожарный режим, а с 25 апреля ограничено
пребывание граждан в лесах в связи с высокой пожароопасностью.
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