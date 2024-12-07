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Новые нацпроекты России: что они дадут Крыму

Новые нацпроекты России: что они дадут Крыму - РИА Новости Крым, 07.12.2024

Новые нацпроекты России: что они дадут Крыму

Новых национальных проектов, которые будут запущены в России с 2025 года, уже порядка двух десятков, их бюджеты еще будут увеличиваться, и Крым ощутит это на... РИА Новости Крым, 07.12.2024

2024-12-07T07:01

2024-12-07T07:01

2024-12-07T07:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Новых национальных проектов, которые будут запущены в России с 2025 года, уже порядка двух десятков, их бюджеты еще будут увеличиваться, и Крым ощутит это на себе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" депутат Госдумы ФС РФ Леонид Ивлев.Заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, прошедшее накануне под руководством президента России Владимира Путина, обозначило ближайшие стратегические цели страны до 2030 года, и число нацпроектов растет."Под национальные цели правительство разрабатывает нацпроекты. Их уже десятка два. Бюджет их тоже будет увеличен. По тому, что предложило правительство, окончательное решение еще не принято – будут дополнительные расчеты. Мы видели цифры, слышали направления. Но будет окончательный нормативный документ, в котором будет расписано се четко – постатейно, вплоть до копейки", – сказал Ивлев.По его словам, все без исключения нацпроекты знаковые, при этом выделил два, по его мнению, важнейших направления.Что касается промышленных предприятий, то здесь очень остро стоит проблема кадров, которая "ощущается везде", но в этой сфере претерпевает особо ощутимую трансформацию, добавил депутат."Нужны слесари, токари, фрезеровщики. Но не просто токари – операторы токарных станков с цифровым программным обеспечением. Это уже совсем другое образование и иная квалификация", – пояснил Ивлев.Демографическая проблема, по словам парламентария, также остается актуальной для России, "несмотря на принятые меры: увеличение материнского капитала, который и дальше будет возрастать, и региональные деньги, которые добавляются".Обо всем этом и многом другом дискутировали на совете, в ходе которого президент продемонстрировал глубокое знание деталей по всем вопросам, заметил он."Всем этим занимался президент на сессии Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. И, конечно, мы это ощутим и в Крыму", – сказал Ивлев.Он подчеркнул, что, несмотря на непростую экономическую ситуацию, сложившуюся в связи с тем, что "в Россию пришли четыре исторических региона, которым тоже нужны большие вложения", они идут и туда, и в Крым.Он также добавил, что интерес к Крыму растет со стороны частных инвесторов, что доказал в очередной раз Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ)."И там уже подписано соглашений на сумму свыше 30 миллиардов рублей. Это означает, что в Крыму появятся новые рабочие места и добавятся налоги в республиканский бюджет, которые будут распределяться на рост зарплат учителей, врачей и других специалистов", – заключил Ивлев.5 декабря президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что правительство России подготовило документы для новых национальных проектов, которые будут запущены с 2025 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На нацпроекты потратят 40 триллионов бюджетных рублей В Крыму благоустроят общественные территории на миллиард рублей В России построено порядка 1400 школ по нацпроекту "Демография"

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, леонид ивлев, мнения, государственная дума рф, крым, новости крыма, нацпроекты в россии