https://crimea.ria.ru/20241218/grozit-li-krymu-zasukha-iz-za-obmeleniya-severo-krymskogo-kanala-1142708506.html
Грозит ли Крыму засуха из-за обмеления Северо-Крымского канала
Грозит ли Крыму засуха из-за обмеления Северо-Крымского канала - РИА Новости Крым, 18.12.2024
Грозит ли Крыму засуха из-за обмеления Северо-Крымского канала
Крыму не грозит засуха, запасов воды в регионе, даже при отсутствии осадков, хватит на полтора-два года. Об этом в интервью РИА Новости Крым заявил глава... РИА Новости Крым, 18.12.2024
2024-12-18T10:06
2024-12-18T10:06
2024-12-18T11:48
эксклюзивы риа новости крым
сергей аксенов
вода в крыму
крым
северо-крымский канал
сельское хозяйство
новости крыма
водоснабжение
большое интервью главы крыма сергея аксенова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/1c/1128412808_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_a048b16665073806633612d807ddf7fb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Крыму не грозит засуха, запасов воды в регионе, даже при отсутствии осадков, хватит на полтора-два года. Об этом в интервью РИА Новости Крым заявил глава республики Сергей Аксенов.По словам Аксенова, для преодоления дефицита воды, возникающего в засушливые периоды на Южном берегу Крыма, предусмотрен ряд локальных мер. В их числе – строительство Мартовского и Солнечногорского водохранилищ, проектирование которых начнется в 2025 году на 9 млн и 8 млн кубометров соответственно."Сроки их строительства мы, скорее всего, будем сдвигать влево. Оно планово начнется в 2028 году, деньги предусмотрены национальным проектом. Это будет стоить около 40 миллиардов рублей", - уточнил глава РК.Кроме того, планируется строительство Солнечногорского водохранилища емкостью около 10 миллионов кубометров.Аксенов также сообщил, что на данный момент более 30 сел в Крыму получают воду путем подвоза.Плотина Каховской гидроэлектростанции была разрушена в июне 2023 года. В результате уничтожены 318,6 га посевов и погибли более 12,3 тысяч животных из подсобных хозяйств. Воды Каховского водохранилища затопили 23 населенных пункта на левобережье Днепра.Разрушение Каховской ГЭС привело к прекращению поступления днепровской воды в Крым и обмелению Северо-Крымского канала.По данным властей Крыма, несмотря на эту ситуацию, мероприятия по мелиорации проводятся. В 2024 году площадь орошаемых земель составила 20,5 тысяч гектаров, объем водоподачи на полив – свыше 57 млн кубометров.Также в рамках государственной программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя ведется строительство тракта водоподачи от Нежинского, Новогригорьевского и Просторненского подземных водозаборов до Феодосии и Керчи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два поселка под Феодосией подключат к магистральному водоводуСеверо-Крымский канал могут наполнить без восстановления Каховской ГЭСКак в Крыму и новых регионах будут восполнять нехватку воды
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/1c/1128412808_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_af4060a8008d02036bde1173d6880c94.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей аксенов, вода в крыму, крым, северо-крымский канал, сельское хозяйство, новости крыма, водоснабжение, большое интервью главы крыма сергея аксенова
Грозит ли Крыму засуха из-за обмеления Северо-Крымского канала
Обмеление Северо-Крымского канала не сказывается на урожае в Крыму – Аксенов
10:06 18.12.2024 (обновлено: 11:48 18.12.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым.
Крыму не грозит засуха, запасов воды в регионе, даже при отсутствии осадков, хватит на полтора-два года. Об этом в интервью РИА Новости Крым
заявил глава республики Сергей Аксенов.
"Общий объем заполнения водохранилищ Крыма на сегодняшний день составляет почти 150 миллионов кубометров. Засуха Крыму не угрожает. На ближайшие полтора-два года проблемы с обеспечение водой даже при отсутствии осадков не грозят", - сказал он.
По словам Аксенова, для преодоления дефицита воды, возникающего в засушливые периоды на Южном берегу Крыма, предусмотрен ряд локальных мер. В их числе – строительство Мартовского и Солнечногорского водохранилищ, проектирование которых начнется в 2025 году на 9 млн и 8 млн кубометров соответственно.
"Сроки их строительства мы, скорее всего, будем сдвигать влево. Оно планово начнется в 2028 году, деньги предусмотрены национальным проектом. Это будет стоить около 40 миллиардов рублей", - уточнил глава РК.
Кроме того, планируется строительство Солнечногорского водохранилища емкостью около 10 миллионов кубометров.
Аксенов также сообщил, что на данный момент более 30 сел в Крыму получают воду путем подвоза.
Плотина Каховской гидроэлектростанции была разрушена
в июне 2023 года. В результате уничтожены 318,6 га посевов и погибли более 12,3 тысяч животных из подсобных хозяйств. Воды Каховского водохранилища затопили
23 населенных пункта на левобережье Днепра.
Разрушение Каховской ГЭС привело к прекращению поступления днепровской воды в Крым и обмелению Северо-Крымского канала.
По данным властей Крыма, несмотря на эту ситуацию, мероприятия по мелиорации проводятся. В 2024 году площадь орошаемых земель составила 20,5 тысяч гектаров, объем водоподачи на полив – свыше 57 млн кубометров.
Также в рамках государственной программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя ведется строительство тракта водоподачи от Нежинского, Новогригорьевского и Просторненского подземных водозаборов до Феодосии и Керчи.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: