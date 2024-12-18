https://crimea.ria.ru/20241218/grozit-li-krymu-zasukha-iz-za-obmeleniya-severo-krymskogo-kanala-1142708506.html

Грозит ли Крыму засуха из-за обмеления Северо-Крымского канала

Грозит ли Крыму засуха из-за обмеления Северо-Крымского канала - РИА Новости Крым, 18.12.2024

Грозит ли Крыму засуха из-за обмеления Северо-Крымского канала

Крыму не грозит засуха, запасов воды в регионе, даже при отсутствии осадков, хватит на полтора-два года. Об этом в интервью РИА Новости Крым заявил глава... РИА Новости Крым, 18.12.2024

2024-12-18T10:06

2024-12-18T10:06

2024-12-18T11:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Крыму не грозит засуха, запасов воды в регионе, даже при отсутствии осадков, хватит на полтора-два года. Об этом в интервью РИА Новости Крым заявил глава республики Сергей Аксенов.По словам Аксенова, для преодоления дефицита воды, возникающего в засушливые периоды на Южном берегу Крыма, предусмотрен ряд локальных мер. В их числе – строительство Мартовского и Солнечногорского водохранилищ, проектирование которых начнется в 2025 году на 9 млн и 8 млн кубометров соответственно."Сроки их строительства мы, скорее всего, будем сдвигать влево. Оно планово начнется в 2028 году, деньги предусмотрены национальным проектом. Это будет стоить около 40 миллиардов рублей", - уточнил глава РК.Кроме того, планируется строительство Солнечногорского водохранилища емкостью около 10 миллионов кубометров.Аксенов также сообщил, что на данный момент более 30 сел в Крыму получают воду путем подвоза.Плотина Каховской гидроэлектростанции была разрушена в июне 2023 года. В результате уничтожены 318,6 га посевов и погибли более 12,3 тысяч животных из подсобных хозяйств. Воды Каховского водохранилища затопили 23 населенных пункта на левобережье Днепра.Разрушение Каховской ГЭС привело к прекращению поступления днепровской воды в Крым и обмелению Северо-Крымского канала.По данным властей Крыма, несмотря на эту ситуацию, мероприятия по мелиорации проводятся. В 2024 году площадь орошаемых земель составила 20,5 тысяч гектаров, объем водоподачи на полив – свыше 57 млн кубометров.Также в рамках государственной программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя ведется строительство тракта водоподачи от Нежинского, Новогригорьевского и Просторненского подземных водозаборов до Феодосии и Керчи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два поселка под Феодосией подключат к магистральному водоводуСеверо-Крымский канал могут наполнить без восстановления Каховской ГЭСКак в Крыму и новых регионах будут восполнять нехватку воды

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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