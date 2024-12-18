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Грозит ли Крыму засуха из-за обмеления Северо-Крымского канала - РИА Новости Крым, 18.12.2024
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Грозит ли Крыму засуха из-за обмеления Северо-Крымского канала
Грозит ли Крыму засуха из-за обмеления Северо-Крымского канала - РИА Новости Крым, 18.12.2024
Грозит ли Крыму засуха из-за обмеления Северо-Крымского канала
Крыму не грозит засуха, запасов воды в регионе, даже при отсутствии осадков, хватит на полтора-два года. Об этом в интервью РИА Новости Крым заявил глава... РИА Новости Крым, 18.12.2024
2024-12-18T10:06
2024-12-18T11:48
эксклюзивы риа новости крым
сергей аксенов
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крым
северо-крымский канал
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Крыму не грозит засуха, запасов воды в регионе, даже при отсутствии осадков, хватит на полтора-два года. Об этом в интервью РИА Новости Крым заявил глава республики Сергей Аксенов.По словам Аксенова, для преодоления дефицита воды, возникающего в засушливые периоды на Южном берегу Крыма, предусмотрен ряд локальных мер. В их числе – строительство Мартовского и Солнечногорского водохранилищ, проектирование которых начнется в 2025 году на 9 млн и 8 млн кубометров соответственно."Сроки их строительства мы, скорее всего, будем сдвигать влево. Оно планово начнется в 2028 году, деньги предусмотрены национальным проектом. Это будет стоить около 40 миллиардов рублей", - уточнил глава РК.Кроме того, планируется строительство Солнечногорского водохранилища емкостью около 10 миллионов кубометров.Аксенов также сообщил, что на данный момент более 30 сел в Крыму получают воду путем подвоза.Плотина Каховской гидроэлектростанции была разрушена в июне 2023 года. В результате уничтожены 318,6 га посевов и погибли более 12,3 тысяч животных из подсобных хозяйств. Воды Каховского водохранилища затопили 23 населенных пункта на левобережье Днепра.Разрушение Каховской ГЭС привело к прекращению поступления днепровской воды в Крым и обмелению Северо-Крымского канала.По данным властей Крыма, несмотря на эту ситуацию, мероприятия по мелиорации проводятся. В 2024 году площадь орошаемых земель составила 20,5 тысяч гектаров, объем водоподачи на полив – свыше 57 млн кубометров.Также в рамках государственной программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя ведется строительство тракта водоподачи от Нежинского, Новогригорьевского и Просторненского подземных водозаборов до Феодосии и Керчи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два поселка под Феодосией подключат к магистральному водоводуСеверо-Крымский канал могут наполнить без восстановления Каховской ГЭСКак в Крыму и новых регионах будут восполнять нехватку воды
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сергей аксенов, вода в крыму, крым, северо-крымский канал, сельское хозяйство, новости крыма, водоснабжение, большое интервью главы крыма сергея аксенова
Грозит ли Крыму засуха из-за обмеления Северо-Крымского канала

Обмеление Северо-Крымского канала не сказывается на урожае в Крыму – Аксенов

10:06 18.12.2024 (обновлено: 11:48 18.12.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСеверо-Крымский канал
Северо-Крымский канал - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Крыму не грозит засуха, запасов воды в регионе, даже при отсутствии осадков, хватит на полтора-два года. Об этом в интервью РИА Новости Крым заявил глава республики Сергей Аксенов.
"Общий объем заполнения водохранилищ Крыма на сегодняшний день составляет почти 150 миллионов кубометров. Засуха Крыму не угрожает. На ближайшие полтора-два года проблемы с обеспечение водой даже при отсутствии осадков не грозят", - сказал он.
По словам Аксенова, для преодоления дефицита воды, возникающего в засушливые периоды на Южном берегу Крыма, предусмотрен ряд локальных мер. В их числе – строительство Мартовского и Солнечногорского водохранилищ, проектирование которых начнется в 2025 году на 9 млн и 8 млн кубометров соответственно.
"Сроки их строительства мы, скорее всего, будем сдвигать влево. Оно планово начнется в 2028 году, деньги предусмотрены национальным проектом. Это будет стоить около 40 миллиардов рублей", - уточнил глава РК.
Кроме того, планируется строительство Солнечногорского водохранилища емкостью около 10 миллионов кубометров.
Аксенов также сообщил, что на данный момент более 30 сел в Крыму получают воду путем подвоза.
Плотина Каховской гидроэлектростанции была разрушена в июне 2023 года. В результате уничтожены 318,6 га посевов и погибли более 12,3 тысяч животных из подсобных хозяйств. Воды Каховского водохранилища затопили 23 населенных пункта на левобережье Днепра.
Разрушение Каховской ГЭС привело к прекращению поступления днепровской воды в Крым и обмелению Северо-Крымского канала.
По данным властей Крыма, несмотря на эту ситуацию, мероприятия по мелиорации проводятся. В 2024 году площадь орошаемых земель составила 20,5 тысяч гектаров, объем водоподачи на полив – свыше 57 млн кубометров.
Также в рамках государственной программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя ведется строительство тракта водоподачи от Нежинского, Новогригорьевского и Просторненского подземных водозаборов до Феодосии и Керчи.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымСергей АксеновВода в КрымуКрымСеверо-Крымский каналСельское хозяйствоНовости КрымаВодоснабжениеБольшое интервью главы Крыма Сергея Аксенова
 
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