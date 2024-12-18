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В Крыму вынесли приговор поджигателю пункта сбора гумпомощи для Донбасса - РИА Новости Крым, 18.12.2024
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В Крыму вынесли приговор поджигателю пункта сбора гумпомощи для Донбасса
В Крыму вынесли приговор поджигателю пункта сбора гумпомощи для Донбасса - РИА Новости Крым, 18.12.2024
В Крыму вынесли приговор поджигателю пункта сбора гумпомощи для Донбасса
Вступил в законную силу приговор в отношении жителя Севастополя, который организовал проукраинское экстремистское сообщество, совершил поджог пункта сбора... РИА Новости Крым, 18.12.2024
2024-12-18T12:07
2024-12-18T12:13
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новости крыма
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происшествия
суд
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Вступил в законную силу приговор в отношении жителя Севастополя, который организовал проукраинское экстремистское сообщество, совершил поджог пункта сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса и намеревался поджечь хранилище нефтепродуктов в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю.По данным УФСБ, злоумышленник в Telegram-канале публиковал призывы к терактам в отношении военных объектов и уничтожению российских военнослужащих.Летом 2022 года он совершил поджог пункта сбора гуманитарной помощи для жителей Луганской и Донецкой Народных Республик, а позже намеревался поджечь хранилище нефтепродуктов в Севастополе. Для этой цели он приобрел бутылки с зажигательной смесью, которые хранил дома.Южный окружной военный суд признал подсудимого виновным в совершении и подготовке терактов, призывам к терроризму и экстремизму и приговорил его к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима, с отбыванием первых трех лет в тюрьме.Также ему запрещено заниматься администрированием сайтов в сети Интернет в течении трех лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пойманный в Крыму шпион отправлял Киеву видео нефтебазы и порта ФеодосииПереводила деньги ВСУ: в Херсонской области арестована гражданка РоссииГотовившего теракт возле Балаклавской ТЭС севастопольца арестовали
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости крыма, севастополь, новости, происшествия, суд, приговор, видео
В Крыму вынесли приговор поджигателю пункта сбора гумпомощи для Донбасса

В Крыму поджигатель пункта сбора гумпомощи для Донбасса получил 10 лет тюрьмы и колонии

12:07 18.12.2024 (обновлено: 12:13 18.12.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Вступил в законную силу приговор в отношении жителя Севастополя, который организовал проукраинское экстремистское сообщество, совершил поджог пункта сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса и намеревался поджечь хранилище нефтепродуктов в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю.

"22-летний житель Севастополя создал радикальное неформальное проукраинское движение экстремистского толка с целью осуществления терактов. Он привлек сторонников и проводил собрания, в ходе которых инструктировал иных граждан о планируемых противозаконных действиях с целью возвращения Республики Крым и Севастополя под юрисдикцию Украины", – говорится в сообщении.

По данным УФСБ, злоумышленник в Telegram-канале публиковал призывы к терактам в отношении военных объектов и уничтожению российских военнослужащих.
Летом 2022 года он совершил поджог пункта сбора гуманитарной помощи для жителей Луганской и Донецкой Народных Республик, а позже намеревался поджечь хранилище нефтепродуктов в Севастополе. Для этой цели он приобрел бутылки с зажигательной смесью, которые хранил дома.
Южный окружной военный суд признал подсудимого виновным в совершении и подготовке терактов, призывам к терроризму и экстремизму и приговорил его к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима, с отбыванием первых трех лет в тюрьме.
Также ему запрещено заниматься администрированием сайтов в сети Интернет в течении трех лет.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Новости КрымаСевастопольНовостиПроисшествияСудПриговор
 
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