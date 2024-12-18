https://crimea.ria.ru/20241218/v-krymu-vynesli-prigovor-podzhigatelyu-punkta-sbora-gumpomoschi-dlya-donbassa-1142714106.html

В Крыму вынесли приговор поджигателю пункта сбора гумпомощи для Донбасса

В Крыму вынесли приговор поджигателю пункта сбора гумпомощи для Донбасса - РИА Новости Крым, 18.12.2024

В Крыму вынесли приговор поджигателю пункта сбора гумпомощи для Донбасса

Вступил в законную силу приговор в отношении жителя Севастополя, который организовал проукраинское экстремистское сообщество, совершил поджог пункта сбора... РИА Новости Крым, 18.12.2024

2024-12-18T12:07

2024-12-18T12:07

2024-12-18T12:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Вступил в законную силу приговор в отношении жителя Севастополя, который организовал проукраинское экстремистское сообщество, совершил поджог пункта сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса и намеревался поджечь хранилище нефтепродуктов в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю.По данным УФСБ, злоумышленник в Telegram-канале публиковал призывы к терактам в отношении военных объектов и уничтожению российских военнослужащих.Летом 2022 года он совершил поджог пункта сбора гуманитарной помощи для жителей Луганской и Донецкой Народных Республик, а позже намеревался поджечь хранилище нефтепродуктов в Севастополе. Для этой цели он приобрел бутылки с зажигательной смесью, которые хранил дома.Южный окружной военный суд признал подсудимого виновным в совершении и подготовке терактов, призывам к терроризму и экстремизму и приговорил его к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима, с отбыванием первых трех лет в тюрьме.Также ему запрещено заниматься администрированием сайтов в сети Интернет в течении трех лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пойманный в Крыму шпион отправлял Киеву видео нефтебазы и порта ФеодосииПереводила деньги ВСУ: в Херсонской области арестована гражданка РоссииГотовившего теракт возле Балаклавской ТЭС севастопольца арестовали

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости крыма, севастополь, новости, происшествия, суд, приговор, видео