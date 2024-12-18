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Дискриминация русского языка является ошибкой - Алиев - РИА Новости Крым, 18.12.2024
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Дискриминация русского языка является ошибкой - Алиев
Дискриминация русского языка является ошибкой - Алиев - РИА Новости Крым, 18.12.2024
Дискриминация русского языка является ошибкой - Алиев
Дискриминация русского языка по политическим мотивам является ошибкой. Такое заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью ВГТРК и РИА... РИА Новости Крым, 18.12.2024
2024-12-18T12:13
2024-12-18T12:13
ильхам алиев
азербайджан
русский язык
общество
политика
россия
снг
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Дискриминация русского языка по политическим мотивам является ошибкой. Такое заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью ВГТРК и РИА Новости.Он подчеркнул, что Азербайджан сохраняет русский язык, поскольку он востребован в обществе. В стране нет и не было никаких ограничений на его использование, в 320 школах и двух университетах организовано обучение на русском языке. Кроме того, именно на русском язык ведется диалог со всеми странами СНГ."Когда мы (лидеры СНГ – ред.) встречаемся, мы говорим на русском языке... И, конечно же, это еще фактор комфорта для русской общины в Азербайджане. Это один из позитивных факторов в отношениях между нашими странами. И это говорит о том, что такое отношение к русскому языку категорически не ущемляет ни азербайджанский язык, ни нашу идентичность, ни нашу культуру", - констатировал он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обречено на провал: эксперт о попытках Запада "отменить" русский языкУкрепить позиции России в мире – политолог назвал важный инструментВ Крыму оценили заявление киевского омбудсмена про "языковую шизофрению"
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ильхам алиев, азербайджан, русский язык, общество, политика, россия, снг
Дискриминация русского языка является ошибкой - Алиев

Алиев назвал ошибкой дискриминацию русского языка

12:13 18.12.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Дискриминация русского языка по политическим мотивам является ошибкой. Такое заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью ВГТРК и РИА Новости.
"Те, кто пытается дискриминировать язык по политическим мотивам, совершают большую ошибку", - заявил президент Азербайджана.
Он подчеркнул, что Азербайджан сохраняет русский язык, поскольку он востребован в обществе. В стране нет и не было никаких ограничений на его использование, в 320 школах и двух университетах организовано обучение на русском языке. Кроме того, именно на русском язык ведется диалог со всеми странами СНГ.
"Когда мы (лидеры СНГ – ред.) встречаемся, мы говорим на русском языке... И, конечно же, это еще фактор комфорта для русской общины в Азербайджане. Это один из позитивных факторов в отношениях между нашими странами. И это говорит о том, что такое отношение к русскому языку категорически не ущемляет ни азербайджанский язык, ни нашу идентичность, ни нашу культуру", - констатировал он.
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