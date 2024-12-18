https://crimea.ria.ru/20241218/diskriminatsiya-russkogo-yazyka-yavlyaetsya-oshibkoy---aliev-1142714720.html

Дискриминация русского языка является ошибкой - Алиев

Дискриминация русского языка является ошибкой - Алиев - РИА Новости Крым, 18.12.2024

Дискриминация русского языка является ошибкой - Алиев

Дискриминация русского языка по политическим мотивам является ошибкой. Такое заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью ВГТРК и РИА... РИА Новости Крым, 18.12.2024

2024-12-18T12:13

2024-12-18T12:13

2024-12-18T12:13

ильхам алиев

азербайджан

русский язык

общество

политика

россия

снг

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Дискриминация русского языка по политическим мотивам является ошибкой. Такое заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью ВГТРК и РИА Новости.Он подчеркнул, что Азербайджан сохраняет русский язык, поскольку он востребован в обществе. В стране нет и не было никаких ограничений на его использование, в 320 школах и двух университетах организовано обучение на русском языке. Кроме того, именно на русском язык ведется диалог со всеми странами СНГ."Когда мы (лидеры СНГ – ред.) встречаемся, мы говорим на русском языке... И, конечно же, это еще фактор комфорта для русской общины в Азербайджане. Это один из позитивных факторов в отношениях между нашими странами. И это говорит о том, что такое отношение к русскому языку категорически не ущемляет ни азербайджанский язык, ни нашу идентичность, ни нашу культуру", - констатировал он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обречено на провал: эксперт о попытках Запада "отменить" русский языкУкрепить позиции России в мире – политолог назвал важный инструментВ Крыму оценили заявление киевского омбудсмена про "языковую шизофрению"

азербайджан

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ильхам алиев, азербайджан, русский язык, общество, политика, россия, снг