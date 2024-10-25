https://crimea.ria.ru/20241025/v-krymu-otsenili-zayavlenie-kievskogo-ombudsmena-pro-yazykovuyu-shizofreniyu-1141321339.html

В Крыму оценили заявление киевского омбудсмена про "языковую шизофрению"

В Крыму оценили заявление киевского омбудсмена про "языковую шизофрению" - РИА Новости Крым, 25.10.2024

В Крыму оценили заявление киевского омбудсмена про "языковую шизофрению"

Украина упрямо не желает следовать нормальной мировой практике и признавать русский язык на своей территории. И вот это точно можно назвать "языковой... РИА Новости Крым, 25.10.2024

2024-10-25T07:02

2024-10-25T07:02

2024-10-25T08:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Украина упрямо не желает следовать нормальной мировой практике и признавать русский язык на своей территории. И вот это точно можно назвать "языковой шизофренией", сказал в комментарии РИА Новости Крым доктор филологических наук, профессор кафедры русской и зарубежной литературы Института филологии при КФУ им. В. И. Вернадского Владимир Орехов.Так он прокомментировал слова украинского языкового омбудсмена Тараса Креминя о том, что двуязычие на Украине порождает "языковую шизофрению". По этой причине якобы украинцы продолжают ходить в каноническую православную церковь и "верить в хороших россиян".По его словам, ситуация двуязычия очень распространена во всем мире. В Швейцарии, приводит пример ученый, официально признаны четыре языка: немецкий, французский, итальянский и ретороманский (условное название группы устаревших романских языков). В Бельгии узаконен немецкий, французский и нидерландский, и список таких стран можно долго продолжать.В пределах стран, где бытует один национальный язык, также может существовать ситуация двуязычия, поскольку существуют диалекты и местные говоры. Это нормальные языковые процессы, которые часто обогащают национальную культуру.Что касается любых искусственных запретов, то в случае с употреблением языка это не работает или работает на очень короткий период. Невозможно запретить человеку говорить на том языке, который он впитал с молоком матери, подчеркивает филолог Владимир Орехов.Ранее стало известно, что в Ивано-Франковске на Западной Украине официально введены так называемые "языковые патрули". В их задачи входит отслеживать случаи неправомерного с точки зрения украинского законодательства использования русского языка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Книжная война шариковых: как "перепрошивают" русскоязычных украинцевНа Украине уничтожили 11 миллионов книг на русском языкеИзучение под присмотром: в Киеве русский язык сравнили с вирусом

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, русский язык, культура, мнения, владимир орехов, общество