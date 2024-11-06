https://crimea.ria.ru/20241106/ukrepit-pozitsii-rossii-v-mire--politolog-nazval-vazhnyy-instrument-1141658822.html

Укрепить позиции России в мире – политолог назвал важный инструмент

Укрепить позиции России в мире – политолог назвал важный инструмент - РИА Новости Крым, 06.11.2024

Укрепить позиции России в мире – политолог назвал важный инструмент

Развитие и поддержка русского языка внутри страны и за рубежом является одной из главных мер по сохранению идентичности русскоязычных людей и будет помогать... РИА Новости Крым, 06.11.2024

2024-11-06T21:24

2024-11-06T21:24

2024-11-06T21:24

россия

радио "спутник в крыму"

русский язык

мнения

политика

вадим колесниченко

коллективный запад

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Развитие и поддержка русского языка внутри страны и за рубежом является одной из главных мер по сохранению идентичности русскоязычных людей и будет помогать России укреплять свои позиции в мире. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Президент России Владимир Путин накануне предложил создать единые государственные учебники по русскому языку и языкам республик РФ, а также организовать в новых регионах центры популяризации русского языка и литературы. Политолог напомнил, что в уставе римского трибунала лишение человека культурной идентичности, в том числе родного языка, приравнивается к элементам геноцида. В этой связи попытка украинизации русскоязычного населения является одной из форм геноцида на Украине, убежден он. При этом изначально курс на уничтожение русского языка и русской культуры идет с Запада, констатирует Колесниченко.Он подчеркивает, что любые попытки отменить русский язык все больше терпят провал из-за глобальной работы Москвы во многих дружественных странах."Мы проводим серьезную работу на Востоке, в Азии, и наши экономические проекты, которые реализуются за рубежом, являются точками роста интереса к нашему государству. Там русскоязычные специалисты обучают иностранных коллег на русском языке, поскольку те высокотехнологичные проекты, которые мы везем в развивающиеся страны, имеют русскую техническую документацию", - поясняет Колесниченко.Также политолог напомнил о ряде законов по защите русского языка, которые ранее были приняты в России. По его мнению, борьба с иностранными словами внутри страны должна быть усилена, поскольку это не даст размыть национальную идентичность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин рассказал о главных ценностях Русского мираСенатор от Крыма оценила "языковые патрули" на УкраинеКак русский язык вернул Крым и другие регионы из Украины в Россию

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, русский язык, мнения, политика, вадим колесниченко, коллективный запад, закон и право