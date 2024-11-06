https://crimea.ria.ru/20241106/ukrepit-pozitsii-rossii-v-mire--politolog-nazval-vazhnyy-instrument-1141658822.html
Укрепить позиции России в мире – политолог назвал важный инструмент
Укрепить позиции России в мире – политолог назвал важный инструмент - РИА Новости Крым, 06.11.2024
Укрепить позиции России в мире – политолог назвал важный инструмент
Развитие и поддержка русского языка внутри страны и за рубежом является одной из главных мер по сохранению идентичности русскоязычных людей и будет помогать... РИА Новости Крым, 06.11.2024
2024-11-06T21:24
2024-11-06T21:24
2024-11-06T21:24
россия
радио "спутник в крыму"
русский язык
мнения
политика
вадим колесниченко
коллективный запад
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Развитие и поддержка русского языка внутри страны и за рубежом является одной из главных мер по сохранению идентичности русскоязычных людей и будет помогать России укреплять свои позиции в мире. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Президент России Владимир Путин накануне предложил создать единые государственные учебники по русскому языку и языкам республик РФ, а также организовать в новых регионах центры популяризации русского языка и литературы. Политолог напомнил, что в уставе римского трибунала лишение человека культурной идентичности, в том числе родного языка, приравнивается к элементам геноцида. В этой связи попытка украинизации русскоязычного населения является одной из форм геноцида на Украине, убежден он. При этом изначально курс на уничтожение русского языка и русской культуры идет с Запада, констатирует Колесниченко.Он подчеркивает, что любые попытки отменить русский язык все больше терпят провал из-за глобальной работы Москвы во многих дружественных странах."Мы проводим серьезную работу на Востоке, в Азии, и наши экономические проекты, которые реализуются за рубежом, являются точками роста интереса к нашему государству. Там русскоязычные специалисты обучают иностранных коллег на русском языке, поскольку те высокотехнологичные проекты, которые мы везем в развивающиеся страны, имеют русскую техническую документацию", - поясняет Колесниченко.Также политолог напомнил о ряде законов по защите русского языка, которые ранее были приняты в России. По его мнению, борьба с иностранными словами внутри страны должна быть усилена, поскольку это не даст размыть национальную идентичность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин рассказал о главных ценностях Русского мираСенатор от Крыма оценила "языковые патрули" на УкраинеКак русский язык вернул Крым и другие регионы из Украины в Россию
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, русский язык, мнения, политика, вадим колесниченко, коллективный запад, закон и право
Укрепить позиции России в мире – политолог назвал важный инструмент
Развитие русского языка поможет укреплять позиции России в мире – политолог
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым.
Развитие и поддержка русского языка внутри страны и за рубежом является одной из главных мер по сохранению идентичности русскоязычных людей и будет помогать России укреплять свои позиции в мире. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
выразил политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
Президент России Владимир Путин накануне предложил создать единые государственные учебники по русскому языку и языкам республик РФ, а также организовать в новых регионах центры популяризации русского языка и литературы.
Политолог напомнил, что в уставе римского трибунала лишение человека культурной идентичности, в том числе родного языка, приравнивается к элементам геноцида. В этой связи попытка украинизации русскоязычного населения является одной из форм геноцида на Украине, убежден он. При этом изначально курс на уничтожение русского языка и русской культуры идет с Запада, констатирует Колесниченко.
"Успехи нашего государства будут служить повышению интереса к России и ее культуре. Не случайно Запад в последнее время цинично и прямолинейно пытается "отменить" русский язык. Это не имеет никакого отношения к демократии, высокой культуре – это открытая война, потому что на Западе четко понимают: уничтожая культуру и язык, можно уничтожить интерес к самому государству, и из него очень легко рисовать образ варвара, пещерного человека", - убежден эксперт.
Он подчеркивает, что любые попытки отменить русский язык все больше терпят провал из-за глобальной работы Москвы во многих дружественных странах.
"Мы проводим серьезную работу на Востоке, в Азии, и наши экономические проекты, которые реализуются за рубежом, являются точками роста интереса к нашему государству. Там русскоязычные специалисты обучают иностранных коллег на русском языке, поскольку те высокотехнологичные проекты, которые мы везем в развивающиеся страны, имеют русскую техническую документацию", - поясняет Колесниченко.
Также политолог напомнил о ряде законов по защите русского языка, которые ранее были приняты в России. По его мнению, борьба с иностранными словами внутри страны должна быть усилена, поскольку это не даст размыть национальную идентичность.
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