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Путин рассказал о главных ценностях Русского мира
Путин рассказал о главных ценностях Русского мира - РИА Новости Крым, 02.11.2024
Путин рассказал о главных ценностях Русского мира
Идея Русского мира привлекает своей открытостью и уважением ко всем самобытным культурам и обычаям народов великой России и других стран. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 02.11.2024
2024-11-02T11:47
2024-11-02T11:47
2024-11-02T11:47
владимир путин (политик)
русский народ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Идея Русского мира привлекает своей открытостью и уважением ко всем самобытным культурам и обычаям народов великой России и других стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветственном слове к участникам XVI Ассамблеи Русского мира.Главная тема нынешней ассамблеи подчеркивает стремление России "к сбережению тех незыблемых духовно-нравственных ценностей и традиций", которые объединяют русскокультурных людей."Конечно, в преддверии 80-летия Великой Победы, которое мы будем отмечать в следующем году, особое внимание на форуме будет уделено вопросам сбережения исторической памяти и правды о подвиге советского народа, сокрушившего нацизм, спасшего будущее всего человечества", - добавил глава государства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как итальянский экономист Лелли стал крымчаниномРусская душой: в Крым из Аргентины приехала учиться студентка 58 летРусский мир – мой: как режиссер из Молдовы нашла Родину в России
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владимир путин (политик), русский народ, россия, общество, новости
Путин рассказал о главных ценностях Русского мира
Путин объяснил притягательность идеи Русского мира
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Идея Русского мира привлекает своей открытостью и уважением ко всем самобытным культурам и обычаям народов великой России и других стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветственном слове к участникам XVI Ассамблеи Русского мира.
"Сегодня мы видим, что такие подходы разделяют большинство стран и народов, отвергая любые формы неоколониализма, расизма и русофобии. И, напротив, демонстрируя настроенность на развитие гуманитарного сотрудничества и равноправного диалога, построенного на учете взаимных интересов друг друга", - цитирует президента РИА Новости.
Главная тема нынешней ассамблеи подчеркивает стремление России "к сбережению тех незыблемых духовно-нравственных ценностей и традиций", которые объединяют русскокультурных людей.
"Конечно, в преддверии 80-летия Великой Победы, которое мы будем отмечать в следующем году, особое внимание на форуме будет уделено вопросам сбережения исторической памяти и правды о подвиге советского народа, сокрушившего нацизм, спасшего будущее всего человечества", - добавил глава государства.
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