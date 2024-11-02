https://crimea.ria.ru/20241102/putin-rasskazal-o-glavnykh-tsennostyakh-russkogo-mira-1141559531.html

Путин рассказал о главных ценностях Русского мира

Путин рассказал о главных ценностях Русского мира - РИА Новости Крым, 02.11.2024

Путин рассказал о главных ценностях Русского мира

Идея Русского мира привлекает своей открытостью и уважением ко всем самобытным культурам и обычаям народов великой России и других стран. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 02.11.2024

2024-11-02T11:47

2024-11-02T11:47

2024-11-02T11:47

владимир путин (политик)

русский народ

россия

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Идея Русского мира привлекает своей открытостью и уважением ко всем самобытным культурам и обычаям народов великой России и других стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветственном слове к участникам XVI Ассамблеи Русского мира.Главная тема нынешней ассамблеи подчеркивает стремление России "к сбережению тех незыблемых духовно-нравственных ценностей и традиций", которые объединяют русскокультурных людей."Конечно, в преддверии 80-летия Великой Победы, которое мы будем отмечать в следующем году, особое внимание на форуме будет уделено вопросам сбережения исторической памяти и правды о подвиге советского народа, сокрушившего нацизм, спасшего будущее всего человечества", - добавил глава государства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как итальянский экономист Лелли стал крымчаниномРусская душой: в Крым из Аргентины приехала учиться студентка 58 летРусский мир – мой: как режиссер из Молдовы нашла Родину в России

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), русский народ, россия, общество, новости