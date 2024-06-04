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Как русский язык вернул Крым и другие регионы из Украины в Россию - РИА Новости Крым, 04.06.2024
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Как русский язык вернул Крым и другие регионы из Украины в Россию
Как русский язык вернул Крым и другие регионы из Украины в Россию - РИА Новости Крым, 04.06.2024
Как русский язык вернул Крым и другие регионы из Украины в Россию
С приходом к власти на Украине в 2014 году националисты анонсировали запрет русского языка, что послужило толчком к историческим событиям и вернуло Крым, а... РИА Новости Крым, 04.06.2024
2024-06-04T13:23
2024-06-04T13:23
рустем ниметуллаев
радио "спутник в крыму"
крым
россия
русский язык
украина
херсонская область
мнения
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. С приходом к власти на Украине в 2014 году националисты анонсировали запрет русского языка, что послужило толчком к историческим событиям и вернуло Крым, а потом и другие регионы Украины в Россию. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил глава комитета по межнациональной политике, вопросам некоммерческих организаций и межрегиональным отношениям Херсонской областной думы, советник губернатора региона Рустем Ниметуллаев.Сегодня в Херсонской области – три официальных языка: русский, украинский и крымско-татарский. Все они являются государственными и в Крыму. И это служит лучшим доказательством уважения к этносам, которые проживают на территории многонациональной России, чего на Украине никогда не было, хотя больше 90% населения там всегда разговаривали на русском, подчеркнул Ниметуллаев."На территории Российской Федерации этому уделяется большое внимание и в первую очередь Верховным главнокомандующим. Что мешало в то время украинским, так сказать, правителям все это делать и учитывать, что в стране проживают люди другой национальности, а большинстве своем русскоязычные?" – заметил он.А также напомнил, что в нынешнем году в Крыму в 17-й раз проходит Международный фестиваль "Великое русское слово", который появился здесь в "украинские времена" неспроста, а для того, чтобы "сохранять русскую культуру, идентичность – все то, что крымчане хотели", и это им удалось.По мнению Ниметуллаева, конфликт на Украине, который ведет Запад руками местных нацистов, уничтожающих свой народ, является, помимо прочего, геноцидом русских."Но на сегодняшний день виден результат: русский мир продвигается, мы идем вперед", – сказал он, подчеркнув, что так было во все времена истории.Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков рассказал, как Международный фестиваль "Великое русское слово" защитил образование на русском языке в Крыму в бытность полуострова в составе Украины. Читайте также на РИА Новости Крым: Десять лет "евромайдану": как начиналась украинская катастрофаДети разных народов: как в Крыму живет семья из ДагестанаКруглобок, Илько и Чеберяйчик: как украинцы сказки дерусифицировали
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рустем ниметуллаев, крым, россия, русский язык, украина, херсонская область, мнения, общество
Как русский язык вернул Крым и другие регионы из Украины в Россию

Угроза запрета русского языка в Крыму привела к событиям 2014 года – Ниметуллаев

13:23 04.06.2024
 
© AP Photo Mykola TysРегиональный совет на западе Украины принял предложение о запрете всех русскоязычных книг, фильмов и песен в регионе
Региональный совет на западе Украины принял предложение о запрете всех русскоязычных книг, фильмов и песен в регионе - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© AP Photo Mykola Tys
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. С приходом к власти на Украине в 2014 году националисты анонсировали запрет русского языка, что послужило толчком к историческим событиям и вернуло Крым, а потом и другие регионы Украины в Россию. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил глава комитета по межнациональной политике, вопросам некоммерческих организаций и межрегиональным отношениям Херсонской областной думы, советник губернатора региона Рустем Ниметуллаев.
"2014 год, когда захватили власть неонацисты, весь этот фашистский режим, тогда что они сказали первое: "Мы запретим русский язык". Это и дало толчок в первую очередь и жителям Донбасса, и крымчанам на те исторические действия, которые были совершены. Крым вернулся в состав Российской Федерации, Донбасс, Луганск поднялись, там тоже люди были возмущены", – сказал Ниметуллаев.
Сегодня в Херсонской области – три официальных языка: русский, украинский и крымско-татарский. Все они являются государственными и в Крыму. И это служит лучшим доказательством уважения к этносам, которые проживают на территории многонациональной России, чего на Украине никогда не было, хотя больше 90% населения там всегда разговаривали на русском, подчеркнул Ниметуллаев.
"На территории Российской Федерации этому уделяется большое внимание и в первую очередь Верховным главнокомандующим. Что мешало в то время украинским, так сказать, правителям все это делать и учитывать, что в стране проживают люди другой национальности, а большинстве своем русскоязычные?" – заметил он.
А также напомнил, что в нынешнем году в Крыму в 17-й раз проходит Международный фестиваль "Великое русское слово", который появился здесь в "украинские времена" неспроста, а для того, чтобы "сохранять русскую культуру, идентичность – все то, что крымчане хотели", и это им удалось.
По мнению Ниметуллаева, конфликт на Украине, который ведет Запад руками местных нацистов, уничтожающих свой народ, является, помимо прочего, геноцидом русских.
"Но на сегодняшний день виден результат: русский мир продвигается, мы идем вперед", – сказал он, подчеркнув, что так было во все времена истории.
Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков рассказал, как Международный фестиваль "Великое русское слово" защитил образование на русском языке в Крыму в бытность полуострова в составе Украины.
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Радио "Спутник в Крыму"Рустем НиметуллаевКрымРоссияРусский языкУкраинаХерсонская областьМненияОбщество
 
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