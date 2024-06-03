https://crimea.ria.ru/20240603/chto-pomoglo-zaschitit-obrazovanie-na-russkom-yazyke-v-krymu---senator-1137813794.html

Что помогло защитить образование на русском языке в Крыму - сенатор

Что помогло защитить образование на русском языке в Крыму - сенатор - РИА Новости Крым, 03.06.2024

Что помогло защитить образование на русском языке в Крыму - сенатор

Международный фестиваль "Великое русское слово" защитил образование на русском языке в Крыму в бытность полуострова в составе Украины и продолжит защищать во... РИА Новости Крым, 03.06.2024

2024-06-03T15:09

2024-06-03T15:09

2024-06-03T15:09

сергей цеков

международный фестиваль "великое русское слово"

общество

крым

украина

новости

симферополь

россия

русский язык

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Международный фестиваль "Великое русское слово" защитил образование на русском языке в Крыму в бытность полуострова в составе Украины и продолжит защищать во всей России чистоту языка, который является одним из главных символов государства. Об этом журналистам заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков на полях фестиваля, открывшегося в Симферополе.По словам Цекова, принятое 17 лет назад решение о проведении международного фестиваля "Великое русское слово" было очень правильным. Это произошло в самый сложный для Крыма период: когда на Украине победила "оранжевая революция", подчеркнул сенатор. И в тот момент фестиваль "объединил очень многих людей, которые понимали, что русский язык нельзя уничтожить на Украине".Благодаря большой работе, проведенной в рамках фестиваля на протяжении нескольких лет, удалось сохранить преподавание на русском языке в Крыму на достойном уровне – 90%, отметил он."Это результат работы фестиваля… Я вообще уверен, что фестиваль стал той площадкой, которая позволила защитить образование на русском языке в Крыму", – сказал Цеков.Теперь "Великое русское слово" продолжит защищать русский язык – "в России в том числе", добавил он."Сколько иностранных слов используется просто так, из ниоткуда, в средствах массовой информации, в выступлениях политиков, к сожалению. Мы об этом говорим и поднимаем эту проблему. И то, что в России принят закон, который защищает русский язык, – это, я считаю, в том числе и заслуга нашего фестиваля", – заявил Цеков.Закон о защите русского языка "еще не исполняется до конца" из-за некоторых сложностей, но это временное явление, уверен сенатор. По его мнению, он "непременно получит развитие". Более того: "будут новые законы, которые защищают русский язык"."Есть у меня уверенность, что со временем у нас будет все больше и больше сторонников и мы добьемся абсолютной чистоты русского языка", – сказал сенатор.По его мнению, это необходимо России, для которой "русский язык является одним из главных символов государства" наряду с флагом, гербом и гимном.XVII Международный фестиваль "Великое русское слово" открылся в Крыму 3 июня. По словам Цекова, основная тема мероприятий – культурная и духовная обстановка в России и то, что наша страна может внести в мировую политику в 21 веке. "По большому счету мы уже сейчас вносим новое, потому что мы меняем мир", – заключил Цеков.Организаторов и гостей фестиваля поприветствовала председатель Совфеда Валентина Матвиенко.Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасность фестиваля "Боспорские агоны": как попасть на мероприятия Кинофорум "Золотой витязь" вернется в Севастополь с фильмами об СВО Русский мир нуждается в защите любыми способами – Аксенов

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сергей цеков, международный фестиваль "великое русское слово", общество, крым, украина, новости, симферополь, россия, русский язык, видео