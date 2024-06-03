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Русский мир нуждается в защите любыми способами - Аксенов - РИА Новости Крым, 03.06.2024
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Русский мир нуждается в защите любыми способами - Аксенов
Русский мир нуждается в защите любыми способами - Аксенов - РИА Новости Крым, 03.06.2024
Русский мир нуждается в защите любыми способами - Аксенов
Международный фестиваль "Великое русское слово" должен дать конкретные решения по защите русского языка и русской культуры в международном пространстве, где их... РИА Новости Крым, 03.06.2024
2024-06-03T12:52
2024-06-03T12:52
сергей аксенов
международный фестиваль "великое русское слово"
крым
россия
культура
русский народ
русский язык
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. Международный фестиваль "Великое русское слово" должен дать конкретные решения по защите русского языка и русской культуры в международном пространстве, где их пытаются "отменить". Такое мнение в день открытия фестиваля выразил глава Крыма Сергей Аксенов."Мы - монолитные внутри страны, понимаем, что это такое, сохраняем уважение к традициям народов, которые проживают у нас. Но в целом мы же понимаем, что атаки, которые, в том числе осуществляются террористическим способом, идут на русскую культуру, на русский язык", - констатировал Аксенов.В этой связи, по его мнению, фестиваль "Великое русское слово" становится площадкой, где могут быть выработаны эффективные способы защиты русского языка, в том числе в международном поле.Аксенов также напомнил о работе Запада на Украине, где методично стирают подлинную идентичность народа."Они и не скрывают, что через 50 лет такой страны и нации не будет. Откроют миграционный поток - и через 50-60 лет там будет абсолютно другое население, не понимающее, что происходит. К этому прикладывают руку все западные страны, правительства этих стран", - заметил он.Это еще один аргумент, подтверждающий необходимость всеми способами защищать русскую культуру и язык, которые Запад также пытается "отменить". При этом Аксенов призвал оставить стеснения в вопросах защиты своей идентичности. В частности, по его мнению, необходимо консолидировать людей, уехавших за границу, чтобы они "не теряли духовную связь со страной"."Научиться защищать свои права - в том числе задача нашего гуманитарного форума. Защищаться любым путем. Тем более, Россия никогда врагом никому не являлась. Мы себя защищаем, свое пространство, границы, традиции. Не надо отвлекаться на то, что говорят наши противники. Верю, что площадка станет, в том числе, инструментом для выработки решений, что прозвучат конкретные вещи для достижения результатов", - сказал Аксенов.В Крыму в понедельник открылся XVII Международный фестиваль "Великое русское слово", участники которого торжественно возложили цветы к памятнику Пушкину в Симферополе. В рамках открытия глава Госсовета РК Владимир Константинов заявил, что сейчас русскому народу брошен "колоссальный цивилизационный вызов", которому Россия должна противостоять. Ради этой цели, в том числе, проводится и фестиваль русской культуры в Крыму. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко напомнила, что русский язык служит консолидации многонационального народа РФ, формированию его уникального культурного кода.Читайте также на РИА Новости Крым:Обречено на провал: эксперт о попытках Запада "отменить" русский языкПутин о запрете русских книг на Украине: у этой политики нет будущегоКнижная война шариковых: как "перепрошивают" русскоязычных украинцев
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РИА Новости Крым
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сергей аксенов, международный фестиваль "великое русское слово", крым, россия, культура, русский народ, русский язык, новости крыма
Русский мир нуждается в защите любыми способами - Аксенов

Аксенов призвал всеми способами защищать русскую культуру и язык

12:52 03.06.2024
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. Международный фестиваль "Великое русское слово" должен дать конкретные решения по защите русского языка и русской культуры в международном пространстве, где их пытаются "отменить". Такое мнение в день открытия фестиваля выразил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Мы - монолитные внутри страны, понимаем, что это такое, сохраняем уважение к традициям народов, которые проживают у нас. Но в целом мы же понимаем, что атаки, которые, в том числе осуществляются террористическим способом, идут на русскую культуру, на русский язык", - констатировал Аксенов.
В этой связи, по его мнению, фестиваль "Великое русское слово" становится площадкой, где могут быть выработаны эффективные способы защиты русского языка, в том числе в международном поле.
"Консолидация всех предложений, мнений, подходов может помочь нам сформировать, в том числе, эффективную внешнюю политику, направленную на внешнее участие в защите русских, русскоязычных и вообще в защите наших национальных интересов", - убежден глава республики.
Аксенов также напомнил о работе Запада на Украине, где методично стирают подлинную идентичность народа.
"Они и не скрывают, что через 50 лет такой страны и нации не будет. Откроют миграционный поток - и через 50-60 лет там будет абсолютно другое население, не понимающее, что происходит. К этому прикладывают руку все западные страны, правительства этих стран", - заметил он.
Это еще один аргумент, подтверждающий необходимость всеми способами защищать русскую культуру и язык, которые Запад также пытается "отменить". При этом Аксенов призвал оставить стеснения в вопросах защиты своей идентичности. В частности, по его мнению, необходимо консолидировать людей, уехавших за границу, чтобы они "не теряли духовную связь со страной".
"Научиться защищать свои права - в том числе задача нашего гуманитарного форума. Защищаться любым путем. Тем более, Россия никогда врагом никому не являлась. Мы себя защищаем, свое пространство, границы, традиции. Не надо отвлекаться на то, что говорят наши противники. Верю, что площадка станет, в том числе, инструментом для выработки решений, что прозвучат конкретные вещи для достижения результатов", - сказал Аксенов.
В Крыму в понедельник открылся XVII Международный фестиваль "Великое русское слово", участники которого торжественно возложили цветы к памятнику Пушкину в Симферополе. В рамках открытия глава Госсовета РК Владимир Константинов заявил, что сейчас русскому народу брошен "колоссальный цивилизационный вызов", которому Россия должна противостоять. Ради этой цели, в том числе, проводится и фестиваль русской культуры в Крыму. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко напомнила, что русский язык служит консолидации многонационального народа РФ, формированию его уникального культурного кода.
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Сергей АксеновМеждународный фестиваль "Великое русское слово"КрымРоссияКультурарусский народРусский языкНовости Крыма
 
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