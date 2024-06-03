https://crimea.ria.ru/20240603/festival-velikoe-russkoe-slovo-otkrylsya-v-krymu-1137807618.html
Фестиваль "Великое русское слово" открылся в Крыму
Фестиваль "Великое русское слово" открылся в Крыму - РИА Новости Крым, 03.06.2024
Фестиваль "Великое русское слово" открылся в Крыму
В Крыму открылся XVII Международный фестиваль "Великое русское слово", участники которого торжественно возложили цветы к памятнику Пушкину в Симферополе... РИА Новости Крым, 03.06.2024
2024-06-03T12:18
2024-06-03T12:18
2024-06-03T12:18
международный фестиваль "великое русское слово"
крым
валентина матвиенко
владимир константинов
русский язык
александр пушкин
культура
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. В Крыму открылся XVII Международный фестиваль "Великое русское слово", участники которого торжественно возложили цветы к памятнику Пушкину в Симферополе. Организаторов и гостей фестиваля поприветствовала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко."Мы стоим на пороге коренных геополитических изменений, преодоления тенденции к однополярности во всех ее формах. В этом ключе русский язык служит консолидации нашего многонационального народа, формированию его уникального культурного кода", - написала она в Telegram-канале.Валентина Матвиенко отметила, что в программе мероприятий каждый участник сможет найти для себя что-то близкое и интересное. Фестиваль "Великое русское слово" традиционно приурочен ко дню рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, 225-летие которого отмечают в этом году. Завершается он ежегодно 12 июня торжественным празднованием Дня России.По его словам, сейчас русскому народу брошен "колоссальный цивилизационный вызов", которому Россия должна противостоять. Ради этой цели в том числе проводится и фестиваль русской культуры в Крыму, отметил он.Глава Республики Крым Сергей Аксенов ранее назвал этот фестиваль "еще одним фронтом" - культурным. В этом году программа "Великого русского слова" из соображений безопасности не включает массовых мероприятий. Запланированы многочисленные встречи, Кирилло-Мефодиевские чтения, совещания по формату Ливадийского клуба. Гостями фестиваля станут международные эксперты и докладчики.Читайте также на РИА Новости Крым:Виноват Пушкин: В Киеве бюст русскому поэту заменят… Оленой Телигой?На Украине уничтожили 11 миллионов книг на русском языкеОтрицают русское от неполноценности: Садулаев о ситуации на Украине
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международный фестиваль "великое русское слово", крым, валентина матвиенко, владимир константинов, русский язык, александр пушкин, культура, политика
Фестиваль "Великое русское слово" открылся в Крыму
В Крыму открылся XVII Международный фестиваль "Великое русское слово"
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. В Крыму открылся XVII Международный фестиваль "Великое русское слово", участники которого торжественно возложили цветы к памятнику Пушкину в Симферополе. Организаторов и гостей фестиваля поприветствовала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Мы стоим на пороге коренных геополитических изменений, преодоления тенденции к однополярности во всех ее формах. В этом ключе русский язык служит консолидации нашего многонационального народа, формированию его уникального культурного кода", - написала она в Telegram-канале.
Валентина Матвиенко отметила, что в программе мероприятий каждый участник сможет найти для себя что-то близкое и интересное. Фестиваль "Великое русское слово" традиционно приурочен ко дню рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, 225-летие которого отмечают в этом году. Завершается он ежегодно 12 июня торжественным празднованием Дня России.
"Эта дата всегда имела для нас особое значение, была поводом обратиться к нашей культуре, искусству. В украинский период мы отстаивали эти ценности, наш фестиваль был местом консолидации сторонников идеи Русского мира", - написал в Telegram-канале председатель Госсовета РК Владимир Константинов.
По его словам, сейчас русскому народу брошен "колоссальный цивилизационный вызов", которому Россия должна противостоять. Ради этой цели в том числе проводится и фестиваль русской культуры в Крыму, отметил он.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов ранее назвал этот фестиваль
"еще одним фронтом" - культурным. В этом году программа "Великого русского слова" из соображений безопасности не включает массовых мероприятий
. Запланированы многочисленные встречи, Кирилло-Мефодиевские чтения, совещания по формату Ливадийского клуба. Гостями фестиваля станут международные эксперты и докладчики.
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