https://crimea.ria.ru/20240603/festival-velikoe-russkoe-slovo-otkrylsya-v-krymu-1137807618.html

Фестиваль "Великое русское слово" открылся в Крыму

Фестиваль "Великое русское слово" открылся в Крыму - РИА Новости Крым, 03.06.2024

Фестиваль "Великое русское слово" открылся в Крыму

В Крыму открылся XVII Международный фестиваль "Великое русское слово", участники которого торжественно возложили цветы к памятнику Пушкину в Симферополе... РИА Новости Крым, 03.06.2024

2024-06-03T12:18

2024-06-03T12:18

2024-06-03T12:18

международный фестиваль "великое русское слово"

крым

валентина матвиенко

владимир константинов

русский язык

александр пушкин

культура

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. В Крыму открылся XVII Международный фестиваль "Великое русское слово", участники которого торжественно возложили цветы к памятнику Пушкину в Симферополе. Организаторов и гостей фестиваля поприветствовала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко."Мы стоим на пороге коренных геополитических изменений, преодоления тенденции к однополярности во всех ее формах. В этом ключе русский язык служит консолидации нашего многонационального народа, формированию его уникального культурного кода", - написала она в Telegram-канале.Валентина Матвиенко отметила, что в программе мероприятий каждый участник сможет найти для себя что-то близкое и интересное. Фестиваль "Великое русское слово" традиционно приурочен ко дню рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, 225-летие которого отмечают в этом году. Завершается он ежегодно 12 июня торжественным празднованием Дня России.По его словам, сейчас русскому народу брошен "колоссальный цивилизационный вызов", которому Россия должна противостоять. Ради этой цели в том числе проводится и фестиваль русской культуры в Крыму, отметил он.Глава Республики Крым Сергей Аксенов ранее назвал этот фестиваль "еще одним фронтом" - культурным. В этом году программа "Великого русского слова" из соображений безопасности не включает массовых мероприятий. Запланированы многочисленные встречи, Кирилло-Мефодиевские чтения, совещания по формату Ливадийского клуба. Гостями фестиваля станут международные эксперты и докладчики.Читайте также на РИА Новости Крым:Виноват Пушкин: В Киеве бюст русскому поэту заменят… Оленой Телигой?На Украине уничтожили 11 миллионов книг на русском языкеОтрицают русское от неполноценности: Садулаев о ситуации на Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международный фестиваль "великое русское слово", крым, валентина матвиенко, владимир константинов, русский язык, александр пушкин, культура, политика