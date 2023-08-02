https://crimea.ria.ru/20230802/putin-o-zaprete-russkikh-knig-na-ukraine-u-etoy-politiki-net-buduschego-1130495195.html

Путин о запрете русских книг на Украине: у этой политики нет будущего

Путин о запрете русских книг на Украине: у этой политики нет будущего - РИА Новости Крым, 02.08.2023

Путин о запрете русских книг на Украине: у этой политики нет будущего

У политики по запрету, изъятию и уничтожению книг с произведениями русских классиков, проводимой киевским режимом, нет будущего. Об этом заявил президент России РИА Новости Крым, 02.08.2023

2023-08-02T17:47

2023-08-02T17:47

2023-08-02T17:47

владимир путин (политик)

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. У политики по запрету, изъятию и уничтожению книг с произведениями русских классиков, проводимой киевским режимом, нет будущего. Об этом заявил президент России Владимир Путин.Ярким доказательством тому, по словам главы государства, являются жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, которые "бережно хранят и родной язык, и живой интерес к великой русской литературе, любят произведения наших выдающихся соотечественников"Путин отметил, что жители указанных регионов никогда не покидали общероссийское культурное пространство, несмотря на политику киевского режима.Ранее замглавы комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук сообщила, что за прошлый год на Украине было списано 19 миллионов экземпляров книг, в том числе 11 миллионов – на русском языке.Читайте также на РИА Новости Крым:Книжная война шариковых: как "перепрошивают" русскоязычных украинцевКем в Киеве заменят бюсты Пушкина, Менделеева, Ломоносова и ГорькогоВиноват Пушкин: В Киеве бюст русскому поэту заменят… Оленой Телигой?

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россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), украина, русский язык, литература, россия, новости, политика