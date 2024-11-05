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Путин призвал популяризировать русский язык и литературу в новых регионах - РИА Новости Крым, 05.11.2024
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Путин призвал популяризировать русский язык и литературу в новых регионах
Путин призвал популяризировать русский язык и литературу в новых регионах - РИА Новости Крым, 05.11.2024
Путин призвал популяризировать русский язык и литературу в новых регионах
В Донбассе и Новороссии на базе общедоступных библиотек необходимо создать центры популяризации русского языка и литературы. Об этом заявил президент России... РИА Новости Крым, 05.11.2024
2024-11-05T16:52
2024-11-05T16:52
русский язык
владимир путин (политик)
новые регионы россии
общество
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. В Донбассе и Новороссии на базе общедоступных библиотек необходимо создать центры популяризации русского языка и литературы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по поддержке русского языка и других языков народов РФ.Российский лидер также указал, что кабинеты русской словесности в новых регионах должны оснащаться всем необходимым в приоритетном порядке."Обращаю на это внимание Министерства просвещения, органов власти всех уровней, общественных организаций, наших предприятий и компаний, которые помогают с обустройством школ", - отметил Путин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин рассказал о главных ценностях Русского мираКаких педагогов не хватает в КрымуСенатор от Крыма оценила "языковые патрули" на Украине
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русский язык, владимир путин (политик), новые регионы россии, общество, россия
Путин призвал популяризировать русский язык и литературу в новых регионах

Путин предложил создать в новых регионах центры популяризации русского языка и литературы

16:52 05.11.2024
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкОрфографический словарь русского языка
Орфографический словарь русского языка - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. В Донбассе и Новороссии на базе общедоступных библиотек необходимо создать центры популяризации русского языка и литературы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по поддержке русского языка и других языков народов РФ.
"Будет правильно создать на базе общедоступных библиотек Донецкой и Луганской республик, Херсонской области и Запорожья центры популяризации русского языка и произведений наших прославленных литераторов. Вместе с тем, мы понимаем, что познание языка, воспитание культуры речи начинается еще с дошкольного возраста", - сказал глава государства.
Российский лидер также указал, что кабинеты русской словесности в новых регионах должны оснащаться всем необходимым в приоритетном порядке.
"Обращаю на это внимание Министерства просвещения, органов власти всех уровней, общественных организаций, наших предприятий и компаний, которые помогают с обустройством школ", - отметил Путин.
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