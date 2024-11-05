https://crimea.ria.ru/20241105/putin-prizval-populyarizirovat-russkiy-yazyk-i-literaturu-v-novykh-regionakh-1141628216.html

Путин призвал популяризировать русский язык и литературу в новых регионах

Путин призвал популяризировать русский язык и литературу в новых регионах - РИА Новости Крым, 05.11.2024

Путин призвал популяризировать русский язык и литературу в новых регионах

В Донбассе и Новороссии на базе общедоступных библиотек необходимо создать центры популяризации русского языка и литературы. Об этом заявил президент России... РИА Новости Крым, 05.11.2024

2024-11-05T16:52

2024-11-05T16:52

2024-11-05T16:52

русский язык

владимир путин (политик)

новые регионы россии

общество

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. В Донбассе и Новороссии на базе общедоступных библиотек необходимо создать центры популяризации русского языка и литературы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по поддержке русского языка и других языков народов РФ.Российский лидер также указал, что кабинеты русской словесности в новых регионах должны оснащаться всем необходимым в приоритетном порядке."Обращаю на это внимание Министерства просвещения, органов власти всех уровней, общественных организаций, наших предприятий и компаний, которые помогают с обустройством школ", - отметил Путин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин рассказал о главных ценностях Русского мираКаких педагогов не хватает в КрымуСенатор от Крыма оценила "языковые патрули" на Украине

новые регионы россии

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

русский язык, владимир путин (политик), новые регионы россии, общество, россия