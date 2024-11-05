https://crimea.ria.ru/20241105/putin-podderzhal-ideyu-sozdat-edinye-uchebniki-po-russkomu-yazyku-1141628987.html

Путин поддержал идею создать единые учебники по русскому языку

Путин поддержал идею создать единые учебники по русскому языку - РИА Новости Крым, 05.11.2024

Путин поддержал идею создать единые учебники по русскому языку

Президент России Владимир Путин предложил создать единые государственные учебники по русскому языку и языкам республик РФ. Об этом он заявил на заседании Совета РИА Новости Крым, 05.11.2024

2024-11-05T17:27

2024-11-05T17:27

2024-11-05T17:27

владимир путин (политик)

россия

русский язык

общество

образование в россии

новости

учебники

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин предложил создать единые государственные учебники по русскому языку и языкам республик РФ. Об этом он заявил на заседании Совета по поддержке русского языка и других языков народов России.Российский лидер отметил, что в этой работе следует учесть и особенности восприятия, мышления нынешней молодежи, а также возможности государственной информационной системы "Национальный словарный фонд", которая начнет работать уже со следующего года.Решение о создании этой крайне востребованной базы данных продиктовано необходимостью сформировать официальный источник знаний о канонических нормах, правилах современного русского литературного языка, указал Путин."Такой общедоступный ресурс, как и словари в целом, нужен и тем, кто связан со словом в своей профессиональной и общественной деятельности: и педагогам, студентам, школьникам, и представителям государственной власти, нашим законодателям на всех уровнях", - добавил президент.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин призвал популяризировать русский язык и литературу в новых регионахВ Крыму появится первый населенный пункт без вывесок на латиницеВ Крыму оценили заявление киевского омбудсмена про "языковую шизофрению"

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, русский язык, общество, образование в россии, новости, учебники