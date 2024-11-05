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Путин поддержал идею создать единые учебники по русскому языку - РИА Новости Крым, 05.11.2024
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Путин поддержал идею создать единые учебники по русскому языку
Путин поддержал идею создать единые учебники по русскому языку - РИА Новости Крым, 05.11.2024
Путин поддержал идею создать единые учебники по русскому языку
Президент России Владимир Путин предложил создать единые государственные учебники по русскому языку и языкам республик РФ. Об этом он заявил на заседании Совета РИА Новости Крым, 05.11.2024
2024-11-05T17:27
2024-11-05T17:27
владимир путин (политик)
россия
русский язык
общество
образование в россии
новости
учебники
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин предложил создать единые государственные учебники по русскому языку и языкам республик РФ. Об этом он заявил на заседании Совета по поддержке русского языка и других языков народов России.Российский лидер отметил, что в этой работе следует учесть и особенности восприятия, мышления нынешней молодежи, а также возможности государственной информационной системы "Национальный словарный фонд", которая начнет работать уже со следующего года.Решение о создании этой крайне востребованной базы данных продиктовано необходимостью сформировать официальный источник знаний о канонических нормах, правилах современного русского литературного языка, указал Путин."Такой общедоступный ресурс, как и словари в целом, нужен и тем, кто связан со словом в своей профессиональной и общественной деятельности: и педагогам, студентам, школьникам, и представителям государственной власти, нашим законодателям на всех уровнях", - добавил президент.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин призвал популяризировать русский язык и литературу в новых регионахВ Крыму появится первый населенный пункт без вывесок на латиницеВ Крыму оценили заявление киевского омбудсмена про "языковую шизофрению"
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), россия, русский язык, общество, образование в россии, новости, учебники
Путин поддержал идею создать единые учебники по русскому языку

Путин поддержал идею создания единых государственных учебников по русскому языку

17:27 05.11.2024
 
© AP Photo Mykola TysРегиональный совет на западе Украины принял предложение о запрете всех русскоязычных книг, фильмов и песен в регионе
Региональный совет на западе Украины принял предложение о запрете всех русскоязычных книг, фильмов и песен в регионе - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© AP Photo Mykola Tys
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин предложил создать единые государственные учебники по русскому языку и языкам республик РФ. Об этом он заявил на заседании Совета по поддержке русского языка и других языков народов России.

"Согласен с экспертами, предлагающими создать по этим предметам (русскому языку и языкам народов России – ред.) единые государственные учебники. Их содержание должно быть сбалансированно и взаимосвязано", - сказал глава государства.

Российский лидер отметил, что в этой работе следует учесть и особенности восприятия, мышления нынешней молодежи, а также возможности государственной информационной системы "Национальный словарный фонд", которая начнет работать уже со следующего года.
Решение о создании этой крайне востребованной базы данных продиктовано необходимостью сформировать официальный источник знаний о канонических нормах, правилах современного русского литературного языка, указал Путин.
"Такой общедоступный ресурс, как и словари в целом, нужен и тем, кто связан со словом в своей профессиональной и общественной деятельности: и педагогам, студентам, школьникам, и представителям государственной власти, нашим законодателям на всех уровнях", - добавил президент.
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Владимир Путин (политик)РоссияРусский языкОбществоОбразование в РоссииНовостиУчебники
 
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