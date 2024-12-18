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Раскрываются сами: Аксенов оценил угрозу от "ждунов" в Крыму
Раскрываются сами: Аксенов оценил угрозу от "ждунов" в Крыму - РИА Новости Крым, 18.12.2024
Раскрываются сами: Аксенов оценил угрозу от "ждунов" в Крыму
В Крыму правоохранительные органы своевременно выявляют агентов украинских спецслужб и так называемых "ждунов", силовикам в этом помогают обычные крымчане. Об... РИА Новости Крым, 18.12.2024
2024-12-18T10:32
2024-12-18T10:32
2024-12-18T11:03
сергей аксенов
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безопасность республики крым и севастополя
радио "спутник в крыму"
большое интервью главы крыма сергея аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В Крыму правоохранительные органы своевременно выявляют агентов украинских спецслужб и так называемых "ждунов", силовикам в этом помогают обычные крымчане. Об этом в интервью РИА Новости Крым рассказал глава республики Сергей Аксенов.По словам Аксенова, некоторые злоумышленники из этой категории были завербованы спецслужбами Украины и готовились выполнять их задания, другие же пытаются нанести какой-либо вред Крыму и его жителям из-за личного неприятия факта воссоединения полуострова с Россией.Тем не менее, на полуострове таких "ждунов" сейчас крайне мало, абсолютное большинство крымчан поддерживают Россию, ее президента и Вооруженные силы РФ, выполняющие задачи специальной военной операции, подчеркнул глава республики."Могу сказать, что в целом в Крыму таких острых и массовых проявлений, когда большие группы "ждунов" что-то делают, нет. Ожидать каких-то ситуаций в этом плане, на мой взгляд, не стоит. Ситуация в Крыму стабильная", - отметил Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым более 10 лет противостоит терроризму со стороны Украины"Ждун" из Ялты получил шесть лет за сотрудничество с СБУАксенов оценил безопасность Крыма
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сергей аксенов, общество, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, большое интервью главы крыма сергея аксенова
Раскрываются сами: Аксенов оценил угрозу от "ждунов" в Крыму
Правоохранители Крыма своевременно выявляют агентов Киева и опасных "ждунов" – Аксенов
10:32 18.12.2024 (обновлено: 11:03 18.12.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым.
В Крыму правоохранительные органы своевременно выявляют агентов украинских спецслужб и так называемых "ждунов", силовикам в этом помогают обычные крымчане. Об этом в интервью РИА Новости Крым
рассказал глава республики Сергей Аксенов.
"Большинство из них сами себя раскрывают, даже и искать особо не надо. МВД, ФСБ, прокуратура, Следственный комитет реагируют. Если какие-то вещи проходят мимо взора правоохранительной системы, граждане сами реагируют – пишут обращения и мне, и лично руководителям служб", - сказал руководитель региона.
По словам Аксенова, некоторые злоумышленники из этой категории были завербованы спецслужбами Украины и готовились выполнять их задания, другие же пытаются нанести какой-либо вред Крыму и его жителям из-за личного неприятия факта воссоединения полуострова с Россией.
Тем не менее, на полуострове таких "ждунов" сейчас крайне мало, абсолютное большинство крымчан поддерживают Россию, ее президента и Вооруженные силы РФ, выполняющие задачи специальной военной операции, подчеркнул глава республики.
"Могу сказать, что в целом в Крыму таких острых и массовых проявлений, когда большие группы "ждунов" что-то делают, нет. Ожидать каких-то ситуаций в этом плане, на мой взгляд, не стоит. Ситуация в Крыму стабильная", - отметил Аксенов.
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