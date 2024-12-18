https://crimea.ria.ru/20241218/raskryvayutsya-sami-aksenov-otsenil-ugrozu-ot-zhdunov-v-krymu-1142709421.html

Раскрываются сами: Аксенов оценил угрозу от "ждунов" в Крыму

Раскрываются сами: Аксенов оценил угрозу от "ждунов" в Крыму - РИА Новости Крым, 18.12.2024

Раскрываются сами: Аксенов оценил угрозу от "ждунов" в Крыму

В Крыму правоохранительные органы своевременно выявляют агентов украинских спецслужб и так называемых "ждунов", силовикам в этом помогают обычные крымчане. Об... РИА Новости Крым, 18.12.2024

2024-12-18T10:32

2024-12-18T10:32

2024-12-18T11:03

сергей аксенов

общество

крым

новости крыма

безопасность республики крым и севастополя

радио "спутник в крыму"

большое интервью главы крыма сергея аксенова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В Крыму правоохранительные органы своевременно выявляют агентов украинских спецслужб и так называемых "ждунов", силовикам в этом помогают обычные крымчане. Об этом в интервью РИА Новости Крым рассказал глава республики Сергей Аксенов.По словам Аксенова, некоторые злоумышленники из этой категории были завербованы спецслужбами Украины и готовились выполнять их задания, другие же пытаются нанести какой-либо вред Крыму и его жителям из-за личного неприятия факта воссоединения полуострова с Россией.Тем не менее, на полуострове таких "ждунов" сейчас крайне мало, абсолютное большинство крымчан поддерживают Россию, ее президента и Вооруженные силы РФ, выполняющие задачи специальной военной операции, подчеркнул глава республики."Могу сказать, что в целом в Крыму таких острых и массовых проявлений, когда большие группы "ждунов" что-то делают, нет. Ожидать каких-то ситуаций в этом плане, на мой взгляд, не стоит. Ситуация в Крыму стабильная", - отметил Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым более 10 лет противостоит терроризму со стороны Украины"Ждун" из Ялты получил шесть лет за сотрудничество с СБУАксенов оценил безопасность Крыма

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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