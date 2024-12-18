https://crimea.ria.ru/20241218/uchastniki-opg-zarabotali-30-mln-na-nelegalnykh-migrantakh-v-moskve-1142712390.html

Участники ОПГ заработали 30 млн на нелегальных мигрантах в Москве

Участники ОПГ заработали 30 млн на нелегальных мигрантах в Москве - РИА Новости Крым, 18.12.2024

Участники ОПГ заработали 30 млн на нелегальных мигрантах в Москве

В Москве задержали восемь членов организованной преступной группы, организовавших незаконную миграцию в Россию свыше тысячи иностранцев, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 18.12.2024

2024-12-18T11:31

2024-12-18T11:31

2024-12-18T11:31

ск рф по республике крым и городу севастополю

мигранты

нелегальные мигранты

миграционная политика

москва

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/07/1120788997_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_f10cc4375b0b77442abbe213bb77788a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. В Москве задержали восемь членов организованной преступной группы, организовавших незаконную миграцию в Россию свыше тысячи иностранцев, сообщает пресс-служба Следкома России.По данным следствия, участники ОПГ организовали незаконное пребывание в России более тысячи иностранцев с января 2023 по декабрь 2024 года. Мигрантов оформляли по фиктивным трудовым договорам. Доход от преступной деятельности составил свыше 30 миллионов рублей.В ходе обысков правоохранители изъяли деньги, документы, бланки, информационные носители, указывающие на причастность подозреваемых к указанному преступлению. Следствие намерено ходатайствовать перед Замоскворецким районным судом Москвы об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Канал незаконной миграции пресекли в СевастополеПолсотни незаконных мигрантов выявили на стройке в КрымуПринят закон о борьбе с использованием мигрантами фиктивных браков в РФ

москва

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф по республике крым и городу севастополю, мигранты, нелегальные мигранты, миграционная политика, москва, новости