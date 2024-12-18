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Участники ОПГ заработали 30 млн на нелегальных мигрантах в Москве - РИА Новости Крым, 18.12.2024
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Участники ОПГ заработали 30 млн на нелегальных мигрантах в Москве
Участники ОПГ заработали 30 млн на нелегальных мигрантах в Москве - РИА Новости Крым, 18.12.2024
Участники ОПГ заработали 30 млн на нелегальных мигрантах в Москве
В Москве задержали восемь членов организованной преступной группы, организовавших незаконную миграцию в Россию свыше тысячи иностранцев, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 18.12.2024
2024-12-18T11:31
2024-12-18T11:31
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миграционная политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. В Москве задержали восемь членов организованной преступной группы, организовавших незаконную миграцию в Россию свыше тысячи иностранцев, сообщает пресс-служба Следкома России.По данным следствия, участники ОПГ организовали незаконное пребывание в России более тысячи иностранцев с января 2023 по декабрь 2024 года. Мигрантов оформляли по фиктивным трудовым договорам. Доход от преступной деятельности составил свыше 30 миллионов рублей.В ходе обысков правоохранители изъяли деньги, документы, бланки, информационные носители, указывающие на причастность подозреваемых к указанному преступлению. Следствие намерено ходатайствовать перед Замоскворецким районным судом Москвы об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Канал незаконной миграции пресекли в СевастополеПолсотни незаконных мигрантов выявили на стройке в КрымуПринят закон о борьбе с использованием мигрантами фиктивных браков в РФ
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РИА Новости Крым
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96
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ск рф по республике крым и городу севастополю, мигранты, нелегальные мигранты, миграционная политика, москва, новости
Участники ОПГ заработали 30 млн на нелегальных мигрантах в Москве

Крупный канал нелегальной миграции пресечен в Москве

11:31 18.12.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. В Москве задержали восемь членов организованной преступной группы, организовавших незаконную миграцию в Россию свыше тысячи иностранцев, сообщает пресс-служба Следкома России.
По данным следствия, участники ОПГ организовали незаконное пребывание в России более тысячи иностранцев с января 2023 по декабрь 2024 года. Мигрантов оформляли по фиктивным трудовым договорам. Доход от преступной деятельности составил свыше 30 миллионов рублей.
"Преступная деятельность соучастников была выявлена и пресечена в ходе совместной работы следователей столичного СК и оперативных сотрудников правоохранительных органов. Задержаны восемь фигурантов. С ними проводятся необходимые следственные действия", - сказано в сообщении.
В ходе обысков правоохранители изъяли деньги, документы, бланки, информационные носители, указывающие на причастность подозреваемых к указанному преступлению. Следствие намерено ходатайствовать перед Замоскворецким районным судом Москвы об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу.
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