https://crimea.ria.ru/20250101/boi-za-kurskuyu-oblast-vsu-poteryali-esche-okolo-500-boevikov-za-sutki-1143052265.html

Бои за Курскую область: ВСУ потеряли еще около 500 боевиков за сутки

Бои за Курскую область: ВСУ потеряли еще около 500 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 01.01.2025

Бои за Курскую область: ВСУ потеряли еще около 500 боевиков за сутки

Украинские войска в ходе боев в Курской области за минувшие сутки потеряли свыше 480 военнослужащих, сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 01.01.2025

2025-01-01T13:41

2025-01-01T13:41

2025-01-01T13:41

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

новости

министерство обороны рф

россия

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Украинские войска в ходе боев в Курской области за минувшие сутки потеряли свыше 480 военнослужащих, сообщает Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступления нанесли поражение формированиям 13-ти бригад ВСУ и теробороны. Также российские бойцы отразили шесть контратак штурмовых групп ВСУ.Кроме того, ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах 16-ти населенных пунктов Курской и Сумской областей.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 46460 военнослужащих, 262 танка, 204 боевые машины пехоты, 143 бронетранспортера, 1381 боевую бронированную машину, 1280 автомобилей, 337 артиллерийских орудий, 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: разбиты аэродромы и пункт сборки морских дроновТри безэкипажных катера уничтожены в акватории Черного моряНад Севастополем отражена атака ВСУ - сбиты четыре воздушные цели

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости, министерство обороны рф, россия, всу (вооруженные силы украины), потери всу