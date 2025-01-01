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Новости СВО: украинские войска потеряли более 1000 боевиков за сутки

Новости СВО: украинские войска потеряли более 1000 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 01.01.2025

Новости СВО: украинские войска потеряли более 1000 боевиков за сутки

Потери вооруженных сил Украины за сутки в зоне специальной военной операции составили более 1000 боевиков убитыми и ранеными и свыше 40 единиц вооружений и... РИА Новости Крым, 01.01.2025

2025-01-01T13:03

2025-01-01T13:03

2025-01-01T13:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Потери вооруженных сил Украины за сутки в зоне специальной военной операции составили более 1000 боевиков убитыми и ранеными и свыше 40 единиц вооружений и военной техники, в том числе три танка. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям противника в районах населенных пунктов Малые Проходы, Симиновка и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 45 военнослужащих, автомобиль и орудие Д-20.Бойцы группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ, теробороны и нацгвардии в районах Двуречной, Ивановки, Ковшаровки Харьковской области, Торского и Тернов Донецкой Народной Республики. Также отражено девять контратак штурмовых групп противника.Потери украинских войск составили до 330 боевиков, танк, три пикапа, самоходные артиллерийские установки Caesar и Гвоздика, орудия М119 и L119 Кроме того, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Нота" и склад боеприпасов.Военнослужащие "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям ВСУ в районах Часова Яра, Дальнего и Курахово ДНР, а также отразили контратаку штурмовой группы противника.Украинская армия потеряла свыше 250 военнослужащих, автомобиль, самоходку "Гвоздика" и гаубицу Д-30.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и разгромили формирования ВСУ в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Александрополь, Шевченко, Даченское, Славянка, Барановка, Ульяновка и Песчаное ДНР. Кроме того, отражены 14 контратак врага.Противник потерял до 235 военнослужащих, два танка, бронетранспортеры Spartan и М113, боевую бронированную машину, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку Caesar, две гаубицы "Мста-Б" и орудие Д-20.Бойцы группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Разлив, Богатырь, Нескучное, Великая Новоселка и Зеленое Поле ДНР. Также российские военные отразили три контратаки противника.Потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре автомобиля, самоходные артиллерийские установки Paladin и "Богдана", гаубица Д-30 и орудие L119.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ и теробороны в районах Степногорска Запорожской области, Приднепровского Берислава Херсонской области и города Херсон. Враг потеряли до 40 военнослужащих, шесть автомобилей и орудие Д-20.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Восемь безэкипажных катеров уничтожены силами ЧФВС России ударили по аэродрому и заводу по изготовлению пороховых зарядовБелоусов поблагодарил морпехов Черноморского Флота за мужество и героизм

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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу