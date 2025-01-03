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Пятно мазута из Керченского пролива дошло до Севастополя - РИА Новости Крым, 03.01.2025
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Пятно мазута из Керченского пролива дошло до Севастополя
Пятно мазута из Керченского пролива дошло до Севастополя - РИА Новости Крым, 03.01.2025
Пятно мазута из Керченского пролива дошло до Севастополя
Пятно мазута из Керченского пролива дошло до Севастополя. Об этом сообщил глава региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 03.01.2025
2025-01-03T13:10
2025-01-03T13:15
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
разлив мазута
керчь
керченский пролив
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Пятно мазута из Керченского пролива дошло до Севастополя. Об этом сообщил глава региона Михаил Развожаев.По его словам, в городе обнаружены несколько птиц. При необходимости власти развернут дополнительные пункты приема для пернатых.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧС в Керченском проливе стала первой в мире аварией с топочным мазутомНазван точный объем попавшего в море мазута с танкеров "Волгонефть"Режим ЧС федерального уровня из-за мазута в море: чем это поможет
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разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, керчь, керченский пролив, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
Пятно мазута из Керченского пролива дошло до Севастополя

Пятно мазута из Керченского пролива дошло до Севастополя

13:10 03.01.2025 (обновлено: 13:15 03.01.2025)
 
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаМазут. Архивное фото
Мазут. Архивное фото
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Пятно мазута из Керченского пролива дошло до Севастополя. Об этом сообщил глава региона Михаил Развожаев.
"Пятно размером 1,5 на 1,5 метра обнаружили на входе в Балаклавскую бухту, наши спасатели вместе с Севприроднадзором сейчас займутся сбором мазутного пятна", – уточнил он в своем ТГ-канале.
По его словам, в городе обнаружены несколько птиц. При необходимости власти развернут дополнительные пункты приема для пернатых.
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Разлив нефтепродуктов в Черном мореРазлив нефтепродуктовРазлив мазутаКерчьКерченский проливСевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевТанкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливе
 
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