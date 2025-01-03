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Пятно мазута из Керченского пролива дошло до Севастополя
Пятно мазута из Керченского пролива дошло до Севастополя - РИА Новости Крым, 03.01.2025
Пятно мазута из Керченского пролива дошло до Севастополя
Пятно мазута из Керченского пролива дошло до Севастополя. Об этом сообщил глава региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 03.01.2025
2025-01-03T13:10
2025-01-03T13:10
2025-01-03T13:15
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
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керченский пролив
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новости севастополя
михаил развожаев
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Пятно мазута из Керченского пролива дошло до Севастополя. Об этом сообщил глава региона Михаил Развожаев.По его словам, в городе обнаружены несколько птиц. При необходимости власти развернут дополнительные пункты приема для пернатых.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧС в Керченском проливе стала первой в мире аварией с топочным мазутомНазван точный объем попавшего в море мазута с танкеров "Волгонефть"Режим ЧС федерального уровня из-за мазута в море: чем это поможет
https://crimea.ria.ru/20250103/v-krymu-snova-vyyavili-zagryaznenie-mazutom-na-3-kilometrakh-beregovoy-linii-1143075688.html
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Пятно мазута из Керченского пролива дошло до Севастополя
Пятно мазута из Керченского пролива дошло до Севастополя
13:10 03.01.2025 (обновлено: 13:15 03.01.2025)