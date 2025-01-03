https://crimea.ria.ru/20250103/pyatno-mazuta-iz-kerchenskogo-proliva-doshlo-do-sevastopolya-1143077510.html

Пятно мазута из Керченского пролива дошло до Севастополя

Пятно мазута из Керченского пролива дошло до Севастополя - РИА Новости Крым, 03.01.2025

Пятно мазута из Керченского пролива дошло до Севастополя

Пятно мазута из Керченского пролива дошло до Севастополя. Об этом сообщил глава региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 03.01.2025

2025-01-03T13:10

2025-01-03T13:10

2025-01-03T13:15

разлив нефтепродуктов в черном море

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михаил развожаев

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Пятно мазута из Керченского пролива дошло до Севастополя. Об этом сообщил глава региона Михаил Развожаев.По его словам, в городе обнаружены несколько птиц. При необходимости власти развернут дополнительные пункты приема для пернатых.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧС в Керченском проливе стала первой в мире аварией с топочным мазутомНазван точный объем попавшего в море мазута с танкеров "Волгонефть"Режим ЧС федерального уровня из-за мазута в море: чем это поможет

https://crimea.ria.ru/20250103/v-krymu-snova-vyyavili-zagryaznenie-mazutom-na-3-kilometrakh-beregovoy-linii-1143075688.html

керчь

керченский пролив

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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