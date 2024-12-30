https://crimea.ria.ru/20241230/novye-vybrosy-mazuta-proizoshli-v-anape-1143019200.html

Новые выбросы мазута обнаружили в Анапе

Новые выбросы мазута обнаружили в Анапе - РИА Новости Крым, 30.12.2024

Новые выбросы мазута обнаружили в Анапе

В Анапе фиксируются повторные выбросы мазута на отдельных участках пляжей. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. РИА Новости Крым, 30.12.2024

2024-12-30T12:20

2024-12-30T12:20

2024-12-30T12:47

анапа

кубань

краснодарский край

происшествия

экология

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

разлив мазута

режим чс

черное море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. В Анапе фиксируются повторные выбросы мазута на отдельных участках пляжей. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.По данным регионального оперштаба, о новых выбросах 30 декабря стало известно от мониторинговых групп, которые ежедневно с раннего утра проверяют состояние прибрежной полосы. Данные озвучили в ходе утреннего координационного совещания.Отмечается, что новые загрязнения оперативно убирают сотрудники муниципалитетов, которые закреплены за территориями, спасатели МЧС и добровольцы."Работы продолжаются на всех участках, в том числе на том, который добавился накануне – 7 км от мыса Тузла в сторону мыса Панагия", – уточнили в оперштабе.Здесь добавили, что в Темрюкском районе 30 декабря новых выбросов не зафиксировано.Накануне, 29 декабря, оперштаб Кубани также сообщал о новых выбросах мазута на 7 км берега в Темрюкском районе Краснодарского края.26 января в главке МЧС Кубани сообщили о введении в Краснодарском крае ЧС федерального уровня вследствие разлива нефтепродуктов из танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе. По словам главы МЧС России, это позволит привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций, а также оказать необходимую финансовую помощь пострадавшим субъектам из резервного фонда правительства РФ.28 декабря ЧС регионального уровня из-за разлива мазута в Черном море была также введена в Крыму.ЧП произошло 15 декабря в районе Керченского пролива. Из-за шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", с судов были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее экологической бедой и сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как уборку мазута в Черном море и на берегу сделать эффективнее – мнениеДлина бонов в Керченском проливе после ЧП с танкерами возросла в 2 разаВ Крыму собрали 226 тонн загрязненного мазутом песка на Аршинцевской косе

анапа

кубань

краснодарский край

черное море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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