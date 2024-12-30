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Новые выбросы мазута обнаружили в Анапе
Новые выбросы мазута обнаружили в Анапе - РИА Новости Крым, 30.12.2024
Новые выбросы мазута обнаружили в Анапе
В Анапе фиксируются повторные выбросы мазута на отдельных участках пляжей. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. РИА Новости Крым, 30.12.2024
2024-12-30T12:20
2024-12-30T12:20
2024-12-30T12:47
анапа
кубань
краснодарский край
происшествия
экология
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
разлив мазута
режим чс
черное море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. В Анапе фиксируются повторные выбросы мазута на отдельных участках пляжей. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.По данным регионального оперштаба, о новых выбросах 30 декабря стало известно от мониторинговых групп, которые ежедневно с раннего утра проверяют состояние прибрежной полосы. Данные озвучили в ходе утреннего координационного совещания.Отмечается, что новые загрязнения оперативно убирают сотрудники муниципалитетов, которые закреплены за территориями, спасатели МЧС и добровольцы."Работы продолжаются на всех участках, в том числе на том, который добавился накануне – 7 км от мыса Тузла в сторону мыса Панагия", – уточнили в оперштабе.Здесь добавили, что в Темрюкском районе 30 декабря новых выбросов не зафиксировано.Накануне, 29 декабря, оперштаб Кубани также сообщал о новых выбросах мазута на 7 км берега в Темрюкском районе Краснодарского края.26 января в главке МЧС Кубани сообщили о введении в Краснодарском крае ЧС федерального уровня вследствие разлива нефтепродуктов из танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе. По словам главы МЧС России, это позволит привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций, а также оказать необходимую финансовую помощь пострадавшим субъектам из резервного фонда правительства РФ.28 декабря ЧС регионального уровня из-за разлива мазута в Черном море была также введена в Крыму.ЧП произошло 15 декабря в районе Керченского пролива. Из-за шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", с судов были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее экологической бедой и сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как уборку мазута в Черном море и на берегу сделать эффективнее – мнениеДлина бонов в Керченском проливе после ЧП с танкерами возросла в 2 разаВ Крыму собрали 226 тонн загрязненного мазутом песка на Аршинцевской косе
анапа
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news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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анапа, кубань, краснодарский край, происшествия, экология, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, режим чс, черное море, новости
Новые выбросы мазута обнаружили в Анапе
В Анапе зафиксировали новые выбросы мазута на берег
12:20 30.12.2024 (обновлено: 12:47 30.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. В Анапе фиксируются повторные выбросы мазута на отдельных участках пляжей. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
По данным регионального оперштаба, о новых выбросах 30 декабря стало известно от мониторинговых групп, которые ежедневно с раннего утра проверяют состояние прибрежной полосы. Данные озвучили в ходе утреннего координационного совещания.
"На береговой территории Анапы обнаружены повторные выбросы на отдельных участках пляжей – это небольшие пласты мазута у берега", – говорится в сообщении.
Отмечается, что новые загрязнения оперативно убирают сотрудники муниципалитетов, которые закреплены за территориями, спасатели МЧС и добровольцы.
"Работы продолжаются на всех участках, в том числе на том, который добавился накануне – 7 км от мыса Тузла в сторону мыса Панагия", – уточнили в оперштабе.
Здесь добавили, что в Темрюкском районе 30 декабря новых выбросов не зафиксировано.
Накануне, 29 декабря, оперштаб Кубани также сообщал
о новых выбросах мазута на 7 км берега в Темрюкском районе Краснодарского края.
26 января в главке МЧС Кубани сообщили
о введении в Краснодарском крае ЧС федерального уровня вследствие разлива нефтепродуктов
из танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе. По словам главы МЧС России, это позволит привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций, а также оказать необходимую финансовую помощь пострадавшим субъектам из резервного фонда правительства РФ.
28 декабря ЧС регионального уровня
из-за разлива мазута в Черном море была также введена в Крыму.
ЧП произошло
15 декабря в районе Керченского пролива. Из-за шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", с судов были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.
Президент России Владимир Путин назвал произошедшее экологической бедой и сообщил, что в море вытекло
около 40% топлива.
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