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Массовое убийство людей в Черногории – стали известны подробности
Массовое убийство людей в Черногории – стали известны подробности - РИА Новости Крым, 02.01.2025
Массовое убийство людей в Черногории – стали известны подробности
Житель Черногории Ацо Мартинович, убивший 1 января 10 человек и ранил еще четверых в районе Байице, покончил с собой. Об этом заявил глава МВД Данило Шаранович, РИА Новости Крым, 02.01.2025
2025-01-02T09:40
2025-01-02T09:40
2025-01-02T09:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Житель Черногории Ацо Мартинович, убивший 1 января 10 человек и ранил еще четверых в районе Байице, покончил с собой. Об этом заявил глава МВД Данило Шаранович, передает РИА Новости.Глава правительства страны Милойко Спайич также подтвердил смерть нападавшего. Он ранее допустил рассмотрение Советом нацбезопасности запрета на владение оружием после массового убийства, он также выступил за ужесточение наказания за незаконное владение оружием.1 января во второй половине дня в районе Байице в кафе мужчина из огнестрельного оружия открыл стрельбу пол людям и потом скрылся. По данным МВД Черногории, нападавший застрелил 10 человек, в том числе двух детей. Четверо получили ранения.По данным местных СМИ, Мартинович в кафе поругался с одним из посетителей, после чего пошел домой за пистолетом, вернулся в кафе и открыл стрельбу. Затем он направился дальше к району Хумци, где убил детей владельца кафе и одну женщину.Уточняется, что нападавший не является членом ни одного из мафиозных кланов, но "известен агрессивным поведением и ранее был задержан за незаконное хранение оружия".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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новости, в мире, черногория, происшествия
Массовое убийство людей в Черногории – стали известны подробности
Убийца 10 человек в Черногории покончил с собой – МВД страны
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Житель Черногории Ацо Мартинович, убивший 1 января 10 человек и ранил еще четверых в районе Байице, покончил с собой. Об этом заявил глава МВД Данило Шаранович, передает РИА Новости.
"Операция полиции по розыску Мартиновича успешно завершена. Мартинович попытался совершить самоубийство, но не умер на месте. Он скончался по дороге при попытке доставить его в Клинический центр Черногории в Подгорице", - заявил глава ведомства.
Глава правительства страны Милойко Спайич также подтвердил смерть нападавшего. Он ранее допустил рассмотрение Советом нацбезопасности запрета на владение оружием после массового убийства, он также выступил за ужесточение наказания за незаконное владение оружием.
1 января во второй половине дня в районе Байице в кафе мужчина из огнестрельного оружия открыл стрельбу пол людям и потом скрылся. По данным МВД Черногории, нападавший застрелил 10 человек, в том числе двух детей. Четверо получили ранения.
По данным местных СМИ, Мартинович в кафе поругался с одним из посетителей, после чего пошел домой за пистолетом, вернулся в кафе и открыл стрельбу. Затем он направился дальше к району Хумци, где убил детей владельца кафе и одну женщину.
Уточняется, что нападавший не является членом ни одного из мафиозных кланов, но "известен агрессивным поведением и ранее был задержан за незаконное хранение оружия".
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