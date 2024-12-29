Новые выбросы мазута обнаружили на Кубани
На Кубани обнаружены новые выбросы мазута на 7 км берега в Темрюкском районе
© Оперштаб Краснодарский крайУборка мазута с пляжей в Краснодарском крае
© Оперштаб Краснодарский край
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Новые выбросы мазута обнаружены в Темрюкском районе Краснодарского края. Об этом сообщает оперштаб Кубани.
"В Темрюкском районе обнаружили новые выбросы мазута на 7 км берега. Новый участок загрязнения - это небольшие фрагменты мазутных комков и капель вдоль берега от мыса Тузла в сторону мыса Панагия, не доходя до него. Сейчас организуют работы по уборке территории", - говорится в сообщении.
Новые выбросы зафиксировали группы мониторинга, которые ежедневно обследуют территорию, под их контролем 220 километров, уточнили в оперштабе.
В результате протяженность береговой полосы, которая подлежит уборке, увеличилась до 61 километра. В Темрюкском районе протяженность берега, который нужно очистить от нефтепродуктов, достигла 19 км, а в Анапе по-прежнему - 42 км.
Организованная площадка для временного хранения загрязненного песка в хуторе Воскресенском Анапы уже приняла около 1,5 тыс. машин. В среднем туда приходит от 100 до 150 грузовиков в час. Грунт, который будет здесь размещен, планируется вывезти на утилизацию и обеззараживание в течение 2-3 месяцев.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что в уборке пляжей от нефтепродуктов в Анапе и Темрюкском районе задействованы восемь тысяч человек и 600 единиц спецтехники.
Накануне глава МЧС России Александр Куренков поручил скорректировать сроки ликвидации последствий разлива мазута.
26 января в главке МЧС Кубани сообщили о введении в Краснодарском крае ЧС федерального уровня вследствие разлива нефтепродуктов в море. По словам главы МЧС России, это позволит привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций, а также оказать необходимую финансовую помощь пострадавшим субъектам из резервного фонда правительства РФ.
ЧС регионального уровня из-за разлива мазута в Черном море также введена в Крыму.
ЧП произошло 15 декабря в районе Керченского пролива. Из-за шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", с судов были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее экологической бедой и сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.
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