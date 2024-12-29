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Пляжи Кубани чистят от мазута 8 тысяч человек: сколько вывезли грунта - РИА Новости Крым, 29.12.2024
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Пляжи Кубани чистят от мазута 8 тысяч человек: сколько вывезли грунта
Пляжи Кубани чистят от мазута 8 тысяч человек: сколько вывезли грунта - РИА Новости Крым, 29.12.2024
Пляжи Кубани чистят от мазута 8 тысяч человек: сколько вывезли грунта
Восемь тысяч человек и 600 единиц спецтехники задействованы в уборке пляжей от нефтепродуктов в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 29.12.2024
2024-12-29T12:33
2024-12-29T12:38
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
разлив мазута
вениамин кондратьев
краснодарский край
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Восемь тысяч человек и 600 единиц спецтехники задействованы в уборке пляжей от нефтепродуктов в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.По информации губернатора, с начала работ по ликвидации ЧС собрано и вывезено с пляжей 47,5 тысячи тонн загрязненного грунта, из них на площадку временного хранения перевезли 13 тысяч тонн, на спецпредприятия для утилизации — 34,5 тысячи тонн песка с мазутом.Кондратьев выразил слова благодарности волонтерам, сотрудникам МЧС и спасателям, а также бизнесменам и экологам, которые помогают в ликвидации последствий, вызванных крушением нефтетанкеров в Черном море.По информации оперштаба Кубани, организованная площадка для временного хранения загрязненного песка в хуторе Воскресенском Анапы уже приняла около 1,5 тыс. машин. В среднем туда приходит от 100 до 150 грузовиков в час. Грунт, который будет здесь размещен, планируется вывезти на утилизацию и обеззараживание в течение 2-3 месяцев.Накануне глава МЧС России Александр Куренков поручил скорректировать сроки ликвидации последствий разлива мазута.В минувшую пятницу Кондратьев сообщал, что в Краснодарский край доставлена установка для откачки нефтепродуктов с затонувших танкеров "Волгонефть", идет ее наладка.26 января в главке МЧС Кубани сообщили о введении в Краснодарском крае ЧС федерального уровня вследствие разлива нефтепродуктов в море. По словам главы МЧС России, это позволит привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций, а также оказать необходимую финансовую помощь пострадавшим субъектам из резервного фонда правительства РФ.ЧС регионального уровня из-за разлива мазута в Черном море также введена в Крыму.По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, ситуация с разливом нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе критическая.ЧП произошло 15 декабря в районе Керченского пролива. Из-за шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", с судов были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее экологической бедой и сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Режим ЧС федерального уровня из-за мазута в море: чем это поможетКак в Крыму ликвидируют последствия разлива мазутаМожно ли спасти дельфинов от мазута из-за ЧП в Керченском проливе
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разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, вениамин кондратьев, краснодарский край, новости
Пляжи Кубани чистят от мазута 8 тысяч человек: сколько вывезли грунта

На Кубани чистят пляжи от мазута восемь тысяч человек и 600 единиц спецтехники

12:33 29.12.2024 (обновлено: 12:38 29.12.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЛиквидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Восемь тысяч человек и 600 единиц спецтехники задействованы в уборке пляжей от нефтепродуктов в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
"На побережье продолжаем убирать загрязненный грунт. В Анапе и Темрюкском районе трудятся 8 тысяч человек. Привлечено сегодня более 600 единиц техники. По-прежнему ведем мониторинг береговой полосы, этим занимаются команды из муниципалитетов края", - написал он в своем Telegram-канале.
По информации губернатора, с начала работ по ликвидации ЧС собрано и вывезено с пляжей 47,5 тысячи тонн загрязненного грунта, из них на площадку временного хранения перевезли 13 тысяч тонн, на спецпредприятия для утилизации — 34,5 тысячи тонн песка с мазутом.
Кондратьев выразил слова благодарности волонтерам, сотрудникам МЧС и спасателям, а также бизнесменам и экологам, которые помогают в ликвидации последствий, вызванных крушением нефтетанкеров в Черном море.
По информации оперштаба Кубани, организованная площадка для временного хранения загрязненного песка в хуторе Воскресенском Анапы уже приняла около 1,5 тыс. машин. В среднем туда приходит от 100 до 150 грузовиков в час. Грунт, который будет здесь размещен, планируется вывезти на утилизацию и обеззараживание в течение 2-3 месяцев.
Накануне глава МЧС России Александр Куренков поручил скорректировать сроки ликвидации последствий разлива мазута.
В минувшую пятницу Кондратьев сообщал, что в Краснодарский край доставлена установка для откачки нефтепродуктов с затонувших танкеров "Волгонефть", идет ее наладка.
26 января в главке МЧС Кубани сообщили о введении в Краснодарском крае ЧС федерального уровня вследствие разлива нефтепродуктов в море. По словам главы МЧС России, это позволит привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций, а также оказать необходимую финансовую помощь пострадавшим субъектам из резервного фонда правительства РФ.
ЧС регионального уровня из-за разлива мазута в Черном море также введена в Крыму.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, ситуация с разливом нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе критическая.
ЧП произошло 15 декабря в районе Керченского пролива. Из-за шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", с судов были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее экологической бедой и сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.
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Разлив нефтепродуктов в Черном мореРазлив нефтепродуктовРазлив мазутаВениамин КондратьевКраснодарский крайНовости
 
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