В Крыму собрали 226 тонн загрязненного мазутом песка на Аршинцевской косе
В Крыму собрали 226 тонн загрязненного мазутом песка на Аршинцевской косе - МЧС
19:23 29.12.2024 (обновлено: 19:41 29.12.2024)
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЛиквидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
СИФМЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. В Крыму с начала работ по уборке нефтепродуктов на городском пляже Аршинцевской косы собрали 226 тонн загрязненного мазутом песка. Об этом сообщает МЧС России.
По данным ведомства, также с начала работ обследовано, в том числе повторно, 861 километр береговой линии, за последние сутки - 127 километров; собрано и вывезено более 226 тонн, за сутки - свыше 7 тонн загрязненного песка и грунта.
По данным ведомства, также с начала работ обследовано, в том числе повторно, 861 километр береговой линии, за последние сутки - 127 километров; собрано и вывезено более 226 тонн, за сутки - свыше 7 тонн загрязненного песка и грунта.
Как сообщает МЧС, на Кубани собрано 64 000 тонн загрязненного грунта.
В Краснодарском крае обследовано 220 километров берега. Выявлены участки выброса нефтепродуктов вдоль берега от мыса Тузла в сторону мыса Панагия. В настоящее время работы по сбору и вывозу загрязненного мазутом грунта ведутся на участке общей протяженностью 61 километр.
Всего с начала работ сотрудниками МЧС России и волонтерами: собрано 63 597 тонн загрязненного песка и грунта; вывезено на полигоны более 34 тонн.
Накануне глава МЧС России Александр Куренков поручил скорректировать сроки ликвидации последствий разлива мазута.
В Краснодарском крае обследовано 220 километров берега. Выявлены участки выброса нефтепродуктов вдоль берега от мыса Тузла в сторону мыса Панагия. В настоящее время работы по сбору и вывозу загрязненного мазутом грунта ведутся на участке общей протяженностью 61 километр.
Всего с начала работ сотрудниками МЧС России и волонтерами: собрано 63 597 тонн загрязненного песка и грунта; вывезено на полигоны более 34 тонн.
Накануне глава МЧС России Александр Куренков поручил скорректировать сроки ликвидации последствий разлива мазута.
В минувшую пятницу Кондратьев сообщал, что в Краснодарский край доставлена установка для откачки нефтепродуктов с затонувших танкеров "Волгонефть", идет ее наладка.
26 января в главке МЧС Кубани сообщили о введении в Краснодарском крае ЧС федерального уровня вследствие разлива нефтепродуктов в море. По словам главы МЧС России, это позволит привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций, а также оказать необходимую финансовую помощь пострадавшим субъектам из резервного фонда правительства РФ.
ЧС регионального уровня из-за разлива мазута в Черном море также введена в Крыму.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, ситуация с разливом нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе критическая.
ЧП произошло 15 декабря в районе Керченского пролива. Из-за шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", с судов были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее экологической бедой и сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.
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