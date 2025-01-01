https://crimea.ria.ru/20250101/v-rossii-razrabotayut-osnovy-gosudarstvennoy-yazykovoy-politiki-1143058405.html

В России разработают основы государственной языковой политики

В России разработают основы государственной языковой политики - РИА Новости Крым, 01.01.2025

В России разработают основы государственной языковой политики

Президент России Владимир Путин поручил к 1 июня 2025 года разработать проект основ государственной языковой политики РФ. Об этом говорится в опубликованном на... РИА Новости Крым, 01.01.2025

2025-01-01T17:17

2025-01-01T17:17

2025-01-01T17:17

владимир путин (политик)

русский язык

новости

россия

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил к 1 июня 2025 года разработать проект основ государственной языковой политики РФ. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.Также глава государства рекомендовал Госдуме ускорить рассмотрение законопроекта "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном языке Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", обеспечив его доработку ко второму чтению.Проект федерального закона направлен на защиту русского языка как государственного, снижение использования иностранных слов в публичном пространстве и обеспечение соблюдения норм современного литературного языка. Предлагается, чтобы информация для потребителей (вывески, реклама, указатели) предоставлялась на русском языке.Кроме того, российский лидер поручил Совету и МИД РФ проанализировать деятельность учрежденных при поддержке России образовательных и иных организаций по поддержке и продвижению русского языка за рубежом и по результатам этого анализа представить предложения по систематизации этой деятельности с учетом геополитических интересов РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму запрет на русский язык в украинских СМИ назвали борьбой с ветромПутин призвал популяризировать русский язык и литературу в новых регионахПутин поддержал идею создать единые учебники по русскому языку

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), русский язык, новости, россия, общество