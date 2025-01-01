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В Севастополе второй раз за день закрыли рейд
В Севастополе второй раз за день закрыли рейд - РИА Новости Крым, 01.01.2025
В Севастополе второй раз за день закрыли рейд
Движение катеров и паромов в Севастополе остановлено второй раз за день, сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 01.01.2025
2025-01-01T16:07
2025-01-01T16:07
2025-01-01T16:07
севастополь
морской транспорт
новости
паромы и катера в севастополе
департамент транспорта севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Движение катеров и паромов в Севастополе остановлено второй раз за день, сообщает городской департамент транспорта.В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова будут добавлены автобусы для работы на компенсационном маршруте.Причина закрытия рейда не называется.Также второй раз за день закрыли Крымский мост.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, морской транспорт, новости, паромы и катера в севастополе, департамент транспорта севастополя
В Севастополе второй раз за день закрыли рейд
В Севастополе морской транспорт второй раз за день остановил движение