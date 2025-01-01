https://crimea.ria.ru/20250101/v-sevastopole-vtoroy-raz-za-den-zakryli-reyd-1143057037.html

В Севастополе второй раз за день закрыли рейд

В Севастополе второй раз за день закрыли рейд - РИА Новости Крым, 01.01.2025

В Севастополе второй раз за день закрыли рейд

Движение катеров и паромов в Севастополе остановлено второй раз за день, сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 01.01.2025

2025-01-01T16:07

2025-01-01T16:07

2025-01-01T16:07

севастополь

морской транспорт

новости

паромы и катера в севастополе

департамент транспорта севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111407/15/1114071566_0:772:7360:4912_1920x0_80_0_0_a0c16e8523625423aae53cf4bb55d0db.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Движение катеров и паромов в Севастополе остановлено второй раз за день, сообщает городской департамент транспорта.В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова будут добавлены автобусы для работы на компенсационном маршруте.Причина закрытия рейда не называется.Также второй раз за день закрыли Крымский мост.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, морской транспорт, новости, паромы и катера в севастополе, департамент транспорта севастополя