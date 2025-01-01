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Крымский мост закрыт второй раз за день
Крымский мост закрыт второй раз за день - РИА Новости Крым, 01.01.2025
Крымский мост закрыт второй раз за день
На Крымском мосту второй раз за день остановлено движение автотранспорта. Об этом информирует Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 01.01.2025
2025-01-01T15:29
2025-01-01T15:29
2025-01-01T15:33
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. На Крымском мосту второй раз за день остановлено движение автотранспорта. Об этом информирует Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.Граждане, находящиеся на объекте, а также в зоне досмотра, должны следовать инструкции сотрудников транспортной безопасности и не поддаваться панике.Движение по транспортному переходу через Керченский пролив было перекрыто в 14:12. Через полчаса было открыто движение в направлении Керчь – Тамань. Полностью проезд открыли в 14:33.Крымский мост – стратегический объект, на котором проводится обязательная процедура досмотра в целях безопасности, поскольку он подвергается постоянным атакам со стороны украинских спецслужб. Мост могут закрыть целях безопасности. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности: киевский режим не оставляет попыток атаковать транспортный переход.Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также по нему проезжают пассажирские автобусы. Грузовики следуют из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Открыт сухопутный маршрут через исторические регионы России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
Крымский мост закрыт второй раз за день
Крымский мост закрыт второй раз за день
15:29 01.01.2025 (обновлено: 15:33 01.01.2025)