https://crimea.ria.ru/20250101/krymskiy-most-otkryli-v-napravlenii-kerch--taman-1143054192.html

Крымский мост открыли в направлении Керчь – Тамань

Крымский мост открыли в направлении Керчь – Тамань - РИА Новости Крым, 01.01.2025

Крымский мост открыли в направлении Керчь – Тамань

Движение транспорта по Крымскому мосту открыли в направлении Краснодарского края. Об этом информирует Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 01.01.2025

2025-01-01T14:32

2025-01-01T14:32

2025-01-01T14:37

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

крым

керчь

тамань

краснодарский край

транспорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0e/1132092106_0:439:1161:1092_1920x0_80_0_0_e24ed3845013a9be690c001eb857b5c3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту открыли в направлении Краснодарского края. Об этом информирует Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.Находящиеся в зоне досмотра должны сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.Движение по мостовому переходу через Керченский пролив было перекрыто около получаса назад.Крымский мост – стратегический объект, на котором проводится обязательная процедура досмотра в целях безопасности, поскольку он подвергается постоянным атакам со стороны украинских спецслужб. Мост могут закрыть целях безопасности. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности: киевский режим не оставляет попыток атаковать транспортный переход.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: информация об очередях и полезные советыКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенВ Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мост

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт