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Крымский мост открыли в направлении Керчь – Тамань - РИА Новости Крым, 01.01.2025
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Крымский мост открыли в направлении Керчь – Тамань
Крымский мост открыли в направлении Керчь – Тамань - РИА Новости Крым, 01.01.2025
Крымский мост открыли в направлении Керчь – Тамань
Движение транспорта по Крымскому мосту открыли в направлении Краснодарского края. Об этом информирует Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 01.01.2025
2025-01-01T14:32
2025-01-01T14:37
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту открыли в направлении Краснодарского края. Об этом информирует Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.Находящиеся в зоне досмотра должны сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.Движение по мостовому переходу через Керченский пролив было перекрыто около получаса назад.Крымский мост – стратегический объект, на котором проводится обязательная процедура досмотра в целях безопасности, поскольку он подвергается постоянным атакам со стороны украинских спецслужб. Мост могут закрыть целях безопасности. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности: киевский режим не оставляет попыток атаковать транспортный переход.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: информация об очередях и полезные советыКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенВ Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мост
крымский мост
крым
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РИА Новости Крым
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
Крымский мост открыли в направлении Керчь – Тамань

Крымский мост открыли в направлении Керчь – Тамань

14:32 01.01.2025 (обновлено: 14:37 01.01.2025)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваКрымский мост
Крымский мост
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту открыли в направлении Краснодарского края. Об этом информирует Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.
"В направлении Керчь – Тамань движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено. Въезд на Крымский мост со стороны Тамани временно перекрыт", – говорится в сообщении.
Находящиеся в зоне досмотра должны сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Движение по мостовому переходу через Керченский пролив было перекрыто около получаса назад.
Крымский мост – стратегический объект, на котором проводится обязательная процедура досмотра в целях безопасности, поскольку он подвергается постоянным атакам со стороны украинских спецслужб. Мост могут закрыть целях безопасности. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности: киевский режим не оставляет попыток атаковать транспортный переход.
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