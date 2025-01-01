https://crimea.ria.ru/20250101/dvizhenie-po-krymskomu-mostu-otkryli-v-oboikh-napravleniyakh-1143042153.html

Движение по Крымскому мосту открыли в обоих направлениях

Движение по Крымскому мосту открыли в обоих направлениях - РИА Новости Крым, 01.01.2025

Движение по Крымскому мосту открыли в обоих направлениях

На Крымском мосту полностью восстановлено движение транспорта, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 01.01.2025

2025-01-01T14:35

2025-01-01T14:35

2025-01-01T14:41

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

транспорт

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. На Крымском мосту полностью восстановлено движение транспорта, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Движение по транспортному переходу через Керченский пролив было перекрыто в 14:12. Через полчаса было открыто движение в направлении Керчь – Тамань.Мостовой переход периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край