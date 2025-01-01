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Движение по Крымскому мосту открыли в обоих направлениях
Движение по Крымскому мосту открыли в обоих направлениях - РИА Новости Крым, 01.01.2025
Движение по Крымскому мосту открыли в обоих направлениях
На Крымском мосту полностью восстановлено движение транспорта, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 01.01.2025
2025-01-01T14:35
2025-01-01T14:35
2025-01-01T14:41
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
транспорт
крым
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тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. На Крымском мосту полностью восстановлено движение транспорта, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Движение по транспортному переходу через Керченский пролив было перекрыто в 14:12. Через полчаса было открыто движение в направлении Керчь – Тамань.Мостовой переход периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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крымский мост, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Движение по Крымскому мосту открыли в обоих направлениях
Крымский мост открыт для движения транспорта в обоих направлениях
14:35 01.01.2025 (обновлено: 14:41 01.01.2025)