https://crimea.ria.ru/20250101/reyd-v-sevastopole-otkryli-1143057216.html

Рейд в Севастополе открыли

Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 01.01.2025

Рейд в Севастополе открыли

В Севастополе возобновили движение паромов и катеров, сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 01.01.2025

2025-01-01T16:12

2025-01-01T16:12

2025-01-01T16:16

севастополь

новости

департамент транспорта севастополя

морской транспорт

паромы и катера в севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновили движение паромов и катеров, сообщает городской департамент транспорта.Для горожан организовали работу компенсационных маршрутов от площади Нахимова и площади Захарова. Причины закрытия рейда не назывались, он был перекрыт второй раз за день.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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