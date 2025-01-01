https://crimea.ria.ru/20250101/reyd-v-sevastopole-otkryli-1143057216.html
Рейд в Севастополе открыли
Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 01.01.2025
Рейд в Севастополе открыли
В Севастополе возобновили движение паромов и катеров, сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 01.01.2025
2025-01-01T16:12
2025-01-01T16:12
2025-01-01T16:16
севастополь
новости
департамент транспорта севастополя
морской транспорт
паромы и катера в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновили движение паромов и катеров, сообщает городской департамент транспорта.Для горожан организовали работу компенсационных маршрутов от площади Нахимова и площади Захарова. Причины закрытия рейда не назывались, он был перекрыт второй раз за день.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости, департамент транспорта севастополя, морской транспорт, паромы и катера в севастополе
Рейд в Севастополе открыли
В Севастополе открыли рейд
16:12 01.01.2025 (обновлено: 16:16 01.01.2025)