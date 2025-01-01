Рейтинг@Mail.ru
Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 01.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250101/reyd-v-sevastopole-otkryli-1143057216.html
Рейд в Севастополе открыли
Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 01.01.2025
Рейд в Севастополе открыли
В Севастополе возобновили движение паромов и катеров, сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 01.01.2025
2025-01-01T16:12
2025-01-01T16:16
севастополь
новости
департамент транспорта севастополя
морской транспорт
паромы и катера в севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/10/1140378086_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a30688ea2b0c5a74f886c551b3fed97a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновили движение паромов и катеров, сообщает городской департамент транспорта.Для горожан организовали работу компенсационных маршрутов от площади Нахимова и площади Захарова. Причины закрытия рейда не назывались, он был перекрыт второй раз за день.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/10/1140378086_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_4d7e6f5f735efc66127170420b57e00a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости, департамент транспорта севастополя, морской транспорт, паромы и катера в севастополе
Рейд в Севастополе открыли

В Севастополе открыли рейд

16:12 01.01.2025 (обновлено: 16:16 01.01.2025)
 
© РИА Новости КрымПаромы и катера в Севастополе
Паромы и катера в Севастополе - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновили движение паромов и катеров, сообщает городской департамент транспорта.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", – сказано в сообщении.
Для горожан организовали работу компенсационных маршрутов от площади Нахимова и площади Захарова. Причины закрытия рейда не назывались, он был перекрыт второй раз за день.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольНовостиДепартамент транспорта СевастополяМорской транспортПаромы и катера в Севастополе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:05В Крыму в новогоднюю ночь родились восемь малышей
16:50Путин поручил создать центры продвижения русского языка в новых регионах
16:39Власти назвали терактом наезд грузовика на толпу в Новом Орлеане
16:28Путин поручил расширить использование ИИ школьниками
16:12Рейд в Севастополе открыли
16:10Крымский мост открыт для движения транспорта
16:07В Севастополе второй раз за день закрыли рейд
15:43"Отмыться невозможно": каких расследований команды Трампа боятся в Киеве
15:29Крымский мост закрыт второй раз за день
15:14Грузовик въехал в толпу в США – 10 человек погибли
15:10На Крымском мосту начала расти очередь
14:52Водолазы завершили обследование затонувших танкеров – результаты
14:35Движение по Крымскому мосту открыли в обоих направлениях
14:32Крымский мост открыли в направлении Керчь – Тамань
14:12Крымский мост закрыт
14:03Каким было первое утро 2025 года – фотолента РИА Новости Крым
13:41Бои за Курскую область: ВСУ потеряли еще около 500 боевиков за сутки
13:33Как Россия может поставлять газ в Европу без Украины
13:03Новости СВО: украинские войска потеряли более 1000 боевиков за сутки
12:42Удары по Украине: разбиты аэродромы и пункт сборки морских дронов
Лента новостейМолния