Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил расширить использование ИИ школьниками - РИА Новости Крым, 01.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250101/putin-poruchil-rasshirit-ispolzovanie-ii-shkolnikami-1143056735.html
Путин поручил расширить использование ИИ школьниками
Путин поручил расширить использование ИИ школьниками - РИА Новости Крым, 01.01.2025
Путин поручил расширить использование ИИ школьниками
Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать предложения по расширению использования искусственного интеллекта (ИИ) для дополнительного... РИА Новости Крым, 01.01.2025
2025-01-01T16:28
2025-01-01T16:03
владимир путин (политик)
новости
искусственный интеллект
школа
образование в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/03/1127947515_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_143ee739bca8385d3cd746c4a1cc9b1c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать предложения по расширению использования искусственного интеллекта (ИИ) для дополнительного обучения школьников. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".Предложения по данному вопросу кабмин должен представить до 15 марта.Также российский лидер поручил кабмину обеспечить методологическую поддержку деятельности субъектов РФ по использованию безопасных и надежных технологий ИИ в сфере государственного и муниципального управления в рамках единых отраслевых цифровых платформ.Кроме того, правительству РФ совместно со Сбербанком поручено обеспечить дальнейшее сотрудничество с Китаем при проведении технологических исследований и разработок в сфере искусственного интеллекта, а также рассмотреть вопрос о выпуске международного журнала о развитии технологий ИИ в России.Международная конференция "Путешествие в мир искусственного интеллекта" состоялась в Москве 11 декабря. В ходе своего выступления на ней Владимир Путин заявил, что Россия должна стать мировым лидером не только по созданию, но и по масштабу применения, проникновению искусственного интеллекта во все без исключения сферы нашей жизни.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Искусственный интеллект поможет России решить демографические проблемыПутин поручил лечить россиян при помощи искусственного интеллектаАрмию России вооружают беспилотниками с искусственным интеллектом
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/03/1127947515_0:0:1508:1131_1920x0_80_0_0_ac9ecb26e01e91d6beb6621fa6c5d803.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), новости, искусственный интеллект, школа, образование в россии
Путин поручил расширить использование ИИ школьниками

Путин поручил расширить использование искусственного интеллекта для обучения в школах

16:28 01.01.2025
 
Искусственный интеллект
Искусственный интеллект
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать предложения по расширению использования искусственного интеллекта (ИИ) для дополнительного обучения школьников. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".

"Представить предложения по расширению использования технологий искусственного интеллекта для дополнительного обучения и консультирования школьников по общеобразовательным предметам с учетом федеральных государственных образовательных стандартов", – говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Предложения по данному вопросу кабмин должен представить до 15 марта.
Также российский лидер поручил кабмину обеспечить методологическую поддержку деятельности субъектов РФ по использованию безопасных и надежных технологий ИИ в сфере государственного и муниципального управления в рамках единых отраслевых цифровых платформ.
Кроме того, правительству РФ совместно со Сбербанком поручено обеспечить дальнейшее сотрудничество с Китаем при проведении технологических исследований и разработок в сфере искусственного интеллекта, а также рассмотреть вопрос о выпуске международного журнала о развитии технологий ИИ в России.
Международная конференция "Путешествие в мир искусственного интеллекта" состоялась в Москве 11 декабря. В ходе своего выступления на ней Владимир Путин заявил, что Россия должна стать мировым лидером не только по созданию, но и по масштабу применения, проникновению искусственного интеллекта во все без исключения сферы нашей жизни.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Искусственный интеллект поможет России решить демографические проблемы
Путин поручил лечить россиян при помощи искусственного интеллекта
Армию России вооружают беспилотниками с искусственным интеллектом
 
Владимир Путин (политик)НовостиИскусственный интеллектШколаОбразование в России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:05В Крыму в новогоднюю ночь родились восемь малышей
16:50Путин поручил создать центры продвижения русского языка в новых регионах
16:39Власти назвали терактом наезд грузовика на толпу в Новом Орлеане
16:28Путин поручил расширить использование ИИ школьниками
16:12Рейд в Севастополе открыли
16:10Крымский мост открыт для движения транспорта
16:07В Севастополе второй раз за день закрыли рейд
15:43"Отмыться невозможно": каких расследований команды Трампа боятся в Киеве
15:29Крымский мост закрыт второй раз за день
15:14Грузовик въехал в толпу в США – 10 человек погибли
15:10На Крымском мосту начала расти очередь
14:52Водолазы завершили обследование затонувших танкеров – результаты
14:35Движение по Крымскому мосту открыли в обоих направлениях
14:32Крымский мост открыли в направлении Керчь – Тамань
14:12Крымский мост закрыт
14:03Каким было первое утро 2025 года – фотолента РИА Новости Крым
13:41Бои за Курскую область: ВСУ потеряли еще около 500 боевиков за сутки
13:33Как Россия может поставлять газ в Европу без Украины
13:03Новости СВО: украинские войска потеряли более 1000 боевиков за сутки
12:42Удары по Украине: разбиты аэродромы и пункт сборки морских дронов
Лента новостейМолния