https://crimea.ria.ru/20250101/putin-poruchil-rasshirit-ispolzovanie-ii-shkolnikami-1143056735.html

Путин поручил расширить использование ИИ школьниками

Путин поручил расширить использование ИИ школьниками - РИА Новости Крым, 01.01.2025

Путин поручил расширить использование ИИ школьниками

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать предложения по расширению использования искусственного интеллекта (ИИ) для дополнительного... РИА Новости Крым, 01.01.2025

2025-01-01T16:28

2025-01-01T16:28

2025-01-01T16:03

владимир путин (политик)

новости

искусственный интеллект

школа

образование в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать предложения по расширению использования искусственного интеллекта (ИИ) для дополнительного обучения школьников. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".Предложения по данному вопросу кабмин должен представить до 15 марта.Также российский лидер поручил кабмину обеспечить методологическую поддержку деятельности субъектов РФ по использованию безопасных и надежных технологий ИИ в сфере государственного и муниципального управления в рамках единых отраслевых цифровых платформ.Кроме того, правительству РФ совместно со Сбербанком поручено обеспечить дальнейшее сотрудничество с Китаем при проведении технологических исследований и разработок в сфере искусственного интеллекта, а также рассмотреть вопрос о выпуске международного журнала о развитии технологий ИИ в России.Международная конференция "Путешествие в мир искусственного интеллекта" состоялась в Москве 11 декабря. В ходе своего выступления на ней Владимир Путин заявил, что Россия должна стать мировым лидером не только по созданию, но и по масштабу применения, проникновению искусственного интеллекта во все без исключения сферы нашей жизни.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Искусственный интеллект поможет России решить демографические проблемыПутин поручил лечить россиян при помощи искусственного интеллектаАрмию России вооружают беспилотниками с искусственным интеллектом

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, искусственный интеллект, школа, образование в россии