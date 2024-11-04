https://crimea.ria.ru/20241104/iskusstvennyy-intellekt-pomozhet-rossii-reshit-demograficheskie-problemy-1141601829.html
Искусственный интеллект поможет России решить демографические проблемы
Искусственный интеллект поможет России решить демографические проблемы - РИА Новости Крым, 04.11.2024
Искусственный интеллект поможет России решить демографические проблемы
Технологии искусственного интеллекта помогут экономике России преодолеть демографические проблемы, так как повысят производительность труда, заявил... РИА Новости Крым, 04.11.2024
2024-11-04T11:59
2024-11-04T11:59
2024-11-04T11:59
искусственный интеллект
россия
демография
экономика
новости
мнения
администрация президента рф
максим орешкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Технологии искусственного интеллекта помогут экономике России преодолеть демографические проблемы, так как повысят производительность труда, заявил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин в рамках симпозиума "Создавая будущее"."Тот дефицит кадров с которым сталкивается наша страна - один из ответов на него, это конечно же технологии искусственного интеллекта, которые здесь будут позволять нам расти быстрее, не за счет увеличения количества занятых, а за счет повышения эффективности, производительности", - заключил Орешкин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе нейросеть будет записывать к врачам и обрабатывать снимкиПутин сравнил искусственный интеллект с ядерным оружиемВакцину от рака начнут проверять на добровольцах с помощью ИИ
https://crimea.ria.ru/20241029/putin-poruchil-lechit-rossiyan-pri-pomoschi-iskusstvennogo-intellekta-1141452152.html
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искусственный интеллект, россия, демография, экономика, новости, мнения, администрация президента рф, максим орешкин
Искусственный интеллект поможет России решить демографические проблемы
Искусственный интеллект поможет экономике РФ преодолеть демографические проблемы